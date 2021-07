Elkeserítő hír az építkezőknek és a lakásfelújítóknak: további drágulás jöhet

Júliusban az építőipari termelők kilátásai – két hónapnyi stagnálás után – érezhetően romlottak – derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzéséből, amelyet a Világgazdaság közölt. Az ágazati bizalmi index nyolc ponttal csökkent, s ezzel négy havi mélypontra esett. Júliusban a magas- és mélyépítő cégek kilátásai is romlottak. Havi összevetésben egyaránt kedvezőtlenebb lett az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos ágazati megítélés és a rendelésállományok értékelése, valamint a foglalkoztatási várakozások is gyengültek.

Az áremelési törekvések intenzitása júliusban tovább erősödött

Az építőipar számára a legfontosabb növekedési korlát az anyag- és kapacitáshiány lett. A magyar gazdaság egészének közeljövőjét illető várakozások valamelyest romlottak, de még így is a derűlátó cégek maradtak többségben.

A meglévő rendelésállományokra vonatkozó értékelés – az előző hónaphoz képest – júliusban érezhetően romlott, e mutató négy havi mélypontra jutott, de még így is magasabb a járvány miatti korlátozások által érintett időszakhoz képest. A nyers adatok is negatív változásra utalnak

– írja a GKI.

Júliusban a válaszadó vállalkozások 21 százaléka számolt be magas és 29 százaléka alacsony rendelésállományról. Ugyanez a két arány júniusban 27 és 22 százaléka volt. E hónapban mind a magas-, mind a mélyépítők elégedettsége csökkent.

A GKI szerint

a megkötött szerződésekkel biztosított termelési periódus átlagos hossza az építőipar egészében 2021 júliusában 5,7 hónap.

A foglalkoztatott létszám várható alakulására vonatkozó várakozások júliusban romlottak az előző hónaphoz képest. A nyers adatok negatív változást jeleznek – így is fennmaradt azonban az alapvetően pozitív összkép:

több cég számít a létszám növekedésére, mint annak csökkenésére. A jelen felmérés során a következő három hónapban a létszám bővítésére és szűkítésére készülő cégek aránya 18 és 10 százalék. Júniusban ugyanez a két arány 21 és 6 százalék volt.

További drágulás volt tapasztalható

Az áremelési törekvések intenzitása júliusban is tovább emelkedett az előző hónaphoz képest. A kiigazítás nélküli adatok is az áremelési szándékok erősödését mutatják: az áremelést tervezők aránya júniusban és júliusban is 49 százalékos, míg az árcsökkenésre számítóké 4 százalékról 5 százalékra emelkedett.

A mostani felmérés eredménye szerint a vállalatok számára a legfontosabb növekedési korlát az anyag- és kapacitáshiány. Ez a jelenség először fordul elő a megkérdezések során, korábban a munkaerőhiány vezette ezt a listát.

Az anyag- és kapacitáshiány egyébként elsősorban a magasépítő cégek körében okoz gondokat, a mélyépítésben jóval kisebb korlátozó szerepe. A kereslethiány, illetve a vevők laza fizetési fegyelme minden ötödik cégnek okoz gondokat. A kereslet hiánya lényegében csak az 50 fő alatt foglalkoztató kisvállalatokat érinti.

A magyar gazdaság rövid távú kilátásainak megítélése júliusban kissé negatívan korrigált. A nyers, azaz szezonálisan kiigazítatlan adatok is romlást jeleznek, de az optimisták azért továbbra is többségben vannak: a derű- és borúlátók aránya júliusban 29 és 24 százalék, míg júniusban 34 és 20 százalék volt.

Címlapkép: Getty Images