Támad a néma gyilkos: rengeteg tragédia megelőzhető lenne

Sokan tévesen a fűtési szezonhoz kötik a szén-monoxid-mérgezés veszélyét, holott egész évben fenyegető problémáról van szó! Olyannyira, hogy nyáron sem ritkák a tragédiák, amelyek jelentős része akár megelőzhető is lett volna. A Pénzcentrum most az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság segítségével járt utána, miért fenyeget minket nyáron is a szén-monoxid, és mit tehetünk, hogy megelőzzük a bajt.

Mukics Dániel, az OKF szóvivője a lap megkeresésére kiemelte, hogy nemcsak a fűtőeszközök lehetnek forrásai a mérgező gáznak, hanem a nyílt égésterű vízmelegítők is.

Mivel meleg vízre egész évben szükségük van az embereknek, a mérgező szén-monoxid veszélye is jelen van egész évben. Minden nyílt lánggal működő fűtőeszköz és vízmelegítő veszélyes lehet, ha nem kap megfelelő mennyiségű levegőt működés közben.

- húzta alá a tűzoltó alezredes, aki elmondta, hogy 2021-ben már 596 esetben riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt, 152-en szenvedtek valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, 15 ember pedig életét vesztette a szén-monoxid miatt.

A statisztikai adatok jól mutatják, hogy nyáron is jelenlévő veszélyről van szó, hiszen június 1-je óta 178 alkalommal riasztották a tűzoltókat, 15-en szenvedtek mérgezést, négy emberen pedig már nem lehetett segíteni. Tehát a szén-monoxidhoz köthető riasztások 30 százaléka, és a halálesetek durván negyede nyáron történt 2021-ben.

A szén-monoxid azért nagyon veszélyes, mert az emberi érzékszervek számára láthatatlan, de még az állatok sem képesek kiszagolni. A mérgezés tünetei pedig könnyen összetéveszthetőek más betegség tüneteivel:

émelygés,

fejfájás,

szédülés,

hányinger.

A mérgező gáz súlyos oxigénhiányt okoz a szervezetben, károsítva az agyat, a tüdőt, a szívet. Tartós belélegzés esetén akár halálhoz is vezethet, de gyakran időben elkezdett kezelés mellett is maradandó károsodást okoz.

A felújításból is lehet nagy baj

Mukics Dániel szerint a szén-monoxid problémaköre az elmúlt évtizedben kapott nagyobb figyelmet:

ennek oka, hogy sokan a régi fa ajtókat és ablakokat remekül szigetelő műanyag nyílászárókra cserélték. Amíg a régebbi fa nyílászárók légrésein be tudott áramolni a friss levegő a szobába, addig az új jól szigetelő ajtók és ablakok nem teszik ezt lehetővé. A nyílt égésterű fűtőeszköz (ami lehet egy kandalló, egy cserépkályha, vagy egy gázkazán), és a nyílt égésterű vízmelegítő működés közben a szoba levegőjét elhasználja és ha nincs megfelelő mennyiségű oxigén, tökéletlen égés alakul ki, aminek a mellékterméke a kis koncentrációban is halálos szén-monoxid - ismertette, majd pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a szén-monoxid létrejöttét elősegítheti minden olyan épületgépészeti megoldás is, ami megváltoztatja az otthonunkban a levegő áramlását.

Ilyen lehet a páraelszívó, vagy a mobil klíma is.

A nyári hőségben elsősorban társasházaknál fordulhat elő, hogy légdugó alakul ki a kéményben. Ilyenkor a kémény belső hőmérséklete hidegebb, mint a külső hőmérséklet, a vízmelegítő működésekor keletkező meleg füstgáz pedig nem tudja maga előtt kilökni a kéménybe beszorult hideg levegőt. Emiatt a füstgáz visszaáramlik a vízmelegítő égésterébe és ugyanúgy tökéletlen égés jön létre, mintha a túl jól szigetelő ablakok miatt nem lenne elég oxigén a szobában, és ez szén-monoxid létrejöttéhez vezet.

A cikk ide kattintva folytatódik.

Címlapkép: Getty Images