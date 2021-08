Így szabadulj meg örökre tőlük: ezek a leghatékonyabb módszerek a betolakodók ellen

Óriási riadalmat kelthetnek, de akár komoly károkat is okozhatnak élelmiszerkészletünkben az otthonaikban tévedt illetéktelen rovarok. Arról nem is beszélve, hogy sokan már csak a jövevények puszta látványától is viszolyognak, sőt egyenesen szégyellnék is azt, ha hangyák vagy ne adj isten, csótányok masíroznának a portájukon - írja cikkében a Pénzcentrum.

A harcot felvenni a gyűlölt rovarok ellen azonban nem egyszerű, hiába kapni a boltokban temérdeknyi, olcsónak mondható rovarírtószert vagy rovarcsapdát, ezek sajnálatos módon vagy csak tüneti kezelésre képesek, vagy teljesen hasznavehetetlennek bizonyulnak bizonyos fajtájú rovarok ellen.

És akkor a házi praktikák egész tárházáról még nem is beszéltünk, amik bár első blikkre jó ötletnek tűnhetnek, a szakemberek sokszor inkább csak megmosolyogtató próbálkozásnak tartják jórészüket: amik ha hatásosak is, maximum tünetileg kezelik a bajt, annak okát nem szüntetik meg. Éppen azért ha már nagy a gond, sőt elég sok pénzt áldoztunk a különböző praktikák oltárán, érdemes elgondolkozni, hogy szakemberhez forduljon az ember. Persze, ez sem olcsó mulatság, de ha jó szakembereket sikerül találni, akkor legalább jó időre megszabadulhatunk a nem kívánt rovartársaságtól.

Hangya ellen

Hangyával igazán sokféle találkozhat az ember a háza táján, lakásában. Csak hogy a leggyakoribbakat említsük: fekete hangya, fáraóhangya, lóhangya, argentin hangya, gyepi hangya, tolvajhangya. Ezek a rovarok leginkább a cukorért, illetve vízért tévednek az ember portája, ám amilyen könnyen megjelennek, annyira nehéz kiirtani őket. Vegyük például a pokoli nevű horrorhangyát, a fáraóhangyát. A rettegett apró hangyafajta mindössze 2mm nagyságú, dolgozói borostyánszínűek, mindenevők, és szinte bárhol nagyon könnyen hoznak létre kolóniát.

És ha mindez nem lenn elég, betegségterjesztő faj is, testükön megtelepedhetnek baktériumok, vírusok, így egészségügyi intézményekben különösen nagy a kockázatuk. A hangyairtás náluk például nem könnyű feladat, mert a kolónia könnyen költözik, ezért fontos, hogy a méreganyag biztosan eljusson a kolónia királynőjéhez. Azzal tehát semmit nem érünk, ha egy szélmalomharc keretében csak a dolgozókat öljük halomra, hiszen a fő problémától nem szabadulunk meg. Sőt, ha egy-egy felkutatott kolóniát megpróbálunk hangyairtó spray-vel lefújni, akkor a hangyák védekezésképp úgy reagálhatnak, hogy több csoportra bomlanak, szétválnak és újabb és újabb helyeken jelennek meg. Rémálom!

De mi ezzel a baj? A legnagyobb baj az, hogy bár a fáraóhangyák tényleg elvetemült állatok az otthonokban, egyáltalán nem is biztos, hogy az ember valóban ezzel a fajtával találja szembe magát. Éppen ezért a szakértők egyetértenek abban, hogy a laikusok számára nehézséget jelenthet a különböző hangyafajták azonosítása, márpedig a különböző fajták különböző csalétkeket részesítenek előnyben. A szakemberek ennek megfelelően tudnak kikeverni speciális irtószert, amely olyan csalogató- és tápanyagokat tartalmaz, amelyet az adott hangyák kedvelnek.

Arról nem is beszélve, hogy a hangyák elleni védekezés módszerét és gyakoriságát mindig a helyszínen tapasztaltak alapján határozzák meg. Fáraóhangyák esetén többszöri csalétek kihelyezésére van szükség, így az irtás költsége is többszöröse a házi hangya, a kis fekete hangya vagy épp a gyepi hangya irtásának, e fajták irtásához ugyanis akár egyetlen alkalom is elég lehet.

Nem olcsó mulatság a hangyairtás

Ha tehát elharapódzik a hangyahelyzet, akkor nem marad más, szakemberhez kell fordulni. A legtöbb szakember négyzetméter alapon adja meg díjszabását. De mint azt fentebb írtunk, hangyafajtától változhat is az irtás költsége, amin még számtalan egyéb dolog is módosíthat, éppen ezért érdemes konzultálni az irtókkal.

Kutatásaink során, Budapesten 45 négyzetméter alatti ingatlan esetében találtunk irtót, aki 11 500 forintért vállalna géles/permetezős kezelést mindössze 20 perc alatt. Ennél nagyobb négyzetméter határok már 13 – 14 – 16 ezer forintba is kerülhetnek, amik megfelelően nagy méretek fölött a 23 ezer forintot is elérhetik.

Találtunk olyan vállalkozást, ami 11 ezer forinttól indítja a kiszállást, ami négyzetméter függvényében 22 ezer forintig jut el, ám ezek nettó árak, az áfát nem tartalmazzák.

Olyan irtók is vannak, akik 15-20 ezer forint alatt nem igen érkeznek ki a helyszínre, de találni olyat is, akik már egy igazán nagyobb ingatlanrészen 30-40 ezer alatt nem állnak neki irtani.

Csótányirtás

A hangyáknál ha lehet, még sokkal utálatosabbak a csótányok. Megannyi háztartás rémálma ez az utálatos rovar, ami azon túl, hogy szupergusztustalan még bajokat is terjeszthet. Ahogy arról a szakirodalom megemlékezik, a csótányok legtöbbször fertőző betegségeket terjesztenek, olyanokat, amik főleg gyomor-bélrendszeri megbetegedéseket váltanak ki. Éppen ezért, nem csak undorkeltő hatásuk óriási, de még veszélyesek is.

Megint máshol szintén 12 ezer forinttól indulnak neki az irtásnak, 0-30 négyzetméter között, de például egy 61-90 négyzetméteres ingatlan irtása már 16 ezer forintba kerül, ami eljuthat egészen 25 ezer forintig is, az ingatlan méretétől függően.

