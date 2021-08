Hihetetlen túlélők: 9 +1 intő jel, hogy mégis rosszul gondozzuk a szobanövényeinket

Tavaly, a koronavírus-járvány kirobbanásakor megfigyelhető volt a kertészetekben a megnövekedett forgalom, mindenki kerti növényeket és szobanövényeket vásárolt. Idén valamennyire kiegyenlítődött a piac, de továbbra is nagy a kereslet a különböző növények iránt. Március óta másfélszer annyi kerti és mezőgazdasági termék talál gazdára folyamatosan, mint tavaly ilyenkor és a koronavírus-járvány kezdetekor, ahogy arról korábban is írtunk, de még a járvány előtti évnél is mintegy 30 százalékkal nőtt ezek forgalma 2021-ben. Bár a barkácsáruházak és kertészetek nyitva tartanak, a járványhelyzetben sokan elkerülik a sokszor zsúfolt helyszíneket, és interneten szerzik be a kertben és balkonon szükséges termékeket.

A legkedveltebb szobanövények piacát az anyósnyelv vagy más néven szobai tigrislevél vezeti, tudtuk meg a kertészeti szakembertől. Ennek pedig az az oka, hogy rendkívül igénytelen spárgaféléről van szó. Külön érdekessége, hogy a NASA légtisztító növénynek használja, mivel erőteljesen megköti a szén-dioxidot , és jelentős mennyiségű oxigént termel, valamint nagy mennyiségű benzolt, formaldehidet és triklór-etilént képes kiszűrni a levegőből. Az afrikai bennszülöttek íjhúrt készítettek erős rostjaiból eredeti elterjedési területén: Nyugat-Afrika trópusaitól kezdve, Nigériától délkeletre egészen a Kongó-medencéig.

A második legnépszerűbb szobanövény pedig az agglegénypálma az idén, szintén igénytelensége okán került fel a dobogóra. Az anyósnyelvhez hasonlóan hihetetlen túlélő, szinte bárhol megmarad.

A páratartalomra figyeljünk, amikor a fürdőszobába vagy a konyhába választunk növényt, de igaz ez a többi helyiségre is, ahogy az is, hogy a fényt sem egyformán szereti mindegyik növényés. Például tökéletes választás a kevésbé kedvező fényviszonyokkal rendelkező helyiségekbe a különféle páfrányfélék, hisz ők nem szeretik a fényt, az erdőségekben is az alsó szinteken nőnek, hozzájuk már alig ér el a fény a hatalmas lombkoronáktól. A trópusi eredetű, melegtűrő, fényt is jól nélkülöző szobanövények is nagyon jól viselik a kedvezőtlenebb feltételeket

- mondta el Antal Erika, az Oázis Kertészet munkatársa a HelloVidéknek.

Bármilyen körültekintően választunk is azonban szobanövényeket, és igyekszünk a legjobb helyre tenni őket, hogy minden igényüket kielégítsük, még akkor is előfordul, hogy valamivel nem számoltunk, vagy a gondoskodásunkat túlzásba vittük, netán elnéztünk valami apróságot. Segítünk, hogy időben felismerd a bajt, és orvosolhasd a problémát!

Figyeljünk oda ezekre a jelekre

Íme néhány tanács, hogy milyen jeleket tanácsos komolyan venned, és hogyan mentheted meg a növényeid életét néhány praktikus ötlettel!

1. A teljes levél megbarnul

Ez általában természetes fázisa a növények növekedési és fejlődési folyamatának, és nincs összefüggésben azzal, hogy hogyan ápolod a növényt. Ha azt látod, hogy csak a levél csúcsa kezd el barnulni, akkor valószínűleg több vízre van szüksége.

Tipp: Mikor a levelek teljesen bebarnultak és elhaltak, megmenteni már nem lehet őket. De még mindig sok energiát vesznek el a növénytől. Vágd le őket, hogy ez az energia a növény még élő részeibe vándorolhasson.

2. A levél vége megbarnul

Ez általában annak a jele, hogy a növény nem kapott elég vizet. Ennek több oka is lehet:

túl ritkán öntözzük, vagy rossz minőségű a talaja, és nem tartja kellőképpen a vizet.

a gyökerei károsodtak, mert túl lett öntözve, vagy mert túl kicsi a kaspója.

Tipp: Ha keveset vagy otthon, de a növényeid napközben is szeretnek vizet kapni, néhány módszerrel folyamatos nedvességet biztosíthatsz nekik:

A kaspó aljára tégy egy nedves szivacsot. Ez magába szívja a felesleges vizet és kibocsátja magából, ha a növénynek szüksége van rá.

Tégy a földjébe egy kis műanyagpalackot, amire készíts több lyukat. Töltsd meg vízzel, és a növény igényeinek megfelelően ez gondoskodik majd a locsolásról.

3. Barna foltok a levél közepén

Ez a túlöntözés jele. A folyton nedves föld olyan környezetet hoz létre, ami kedvez a gombák elszaporodásának. Ezek barna foltok formájában jelennek meg a leveleken és középről a szélek felé fognak terjeszkedni.

Tipp: Tegyél kávéfiltert a virágcserépbe. Ezen keresztül a víz átszűrődik, javítja a talaj vízelvezetését, de a talaj a helyén marad. Nemcsak a víz elvezetésében, hanem annak megtartásában is segít, így egészséges és rendezett lesz a növényed.

4. Megsárgultak az alsó levelek

Egy bizonyos kor után a növényeid alsó levelei megsárgulnak, majd lepotyognak. Ha ez egyszerre nagy mennyiségben történik, akkor valami gond van a háttérben. Kiválthatják környezeti hatások, mikor a növényed nem érzi jól magát azon a helyen, ahova tetted, például a túl sok árnyék vagy a túl sok fény miatt. Próbálgasd, hogy hol a legkedvezőbb neki a környezet.

Tipp: A növények elég lassan alkalmazkodnak az új környezethez. Ha teheted, ne költöztesd őket túl gyakran. Ha szeretnéd, hogy megszokjanak egy új helyet, először csak napi 1 órára vidd őket oda, majd fokozatosan növeld az időtartamot, míg végleg áthelyezed őket.

5. Felpöndörödött levélvégek

A szobanövények jelentős része trópusi, szubtrópusi területeken honos, ahol a magas páratartalmú, sűrű erdőkben élnek. Az olyan környezetben, ahol túl alacsony számukra a páratartalom, gyakran felpöndörödik a levelük.

Tipp: A fűtőtest és a klíma mellől költöztesd távolabb a növényt. Még ha a páratartalom megfelelő is a számára (kb. 50%), akkor is károsodik ezek közelében.

6. Megsárgult szélű, sötét foltos levelek

Feltehetően gombák okozzák a foltokat a leveleken. A világosabb foltokat általában a túl erős fény okozza.

Tipp: Ha látod a foltokat megjelenni, azonnal különítsd el a növényt a többitől, nehogy a gomba átterjedjen rájuk is. A fertőzött leveleket szedd le és hagyd regenerálódni a növényt.

7. A levél csúcsa megfakul

A fakó zöld vagy sárgás levelek a tápanyaghiányt jelezhetik, főleg, ha mellette a növény lassan is fejlődik. Ezt a problémát különböző tápoldatokkal orvosolhatod.

Tipp: Tojáshéjat vagy a tojás főzővizét keverd a növény földjéhez. Ettől kalciumhoz és káliumhoz jut majd.

8. Túl apró levelek

A nagyon apró levelek azt jelezhetik, hogy a növénynek több fényre van szüksége. Ha a lakás egy sötét pontján tartod a növényt, vidd közelebb az ablakhoz vagy tedd át egy világosabb helyiségbe.

Tipp: Ha a növény már eleve napos helyen van, mégis kicsik a levelei, törölgesd le róluk a port. A levelekre lerakódott porrétegen a napfény nem tud áthatolni, így a növény kevésbé lesz képes fotoszintetizálni. Egy puha ronggyal nem fogsz kárt tenni a levelekben.

9. Kókadtan lecsüngő levelek

Nem megfelelő a hely a növénynek, túl napos és/vagy huzatos. Ebben az esetben nincs más megoldás, máshová kell tenni a cserepes növényt, ha biztos vagy abban, hogy elegendő mennyiségű vizet kap.

Tipp: Ellenőrizd, hogy nem a gyökereknél van-e a probléma. Ezt úgy tudod a legegyszerűbben megtenni, hogy kiveszel egy kevés földet a cserépből, megfigyeled és megszagolod. Ha enyhe penésszagot áraszt, azonnal cselekedj: vágd le a beteg gyökérrészeket, és ültesd át a szobanövényt friss és a számára megfelelő talajba.

+1 Apró, fekete legyek a növény földjén és benne

Valószínűleg túlzásba vitted az öntözést. Az apró, fekete legyek bizony tőzeglegyek, és bár rosszul néznek ki, nincs ok túlzott aggodalomra, ártalmatlanok, ha időben felfedezzük őket. Ha apró lárvákat is látunk a földben, lépnünk kell.

Tipp: Dugj gyufákat a földbe a foszforos végükkel lefelé, és/vagy locsold meg kevés hideg kávéval. Hogy ne petézhessenek oda újra, tegyél finom kavicsot a növény földjére, és ellenőrizd rendszeresen. Végső esetben a sárga légypapír is segíthet a felnőtt példányok távoltartásában.

Extra tippek a szobanövények jóllétéért

Cukor: tegyünk egy kiskanál cukrot egy pohár vízbe, és ezt az oldatot használjuk a szobanövények öntözésére. A növények sokkal gyorsabban növekednek, és többször virágoznak. Akár a földre is szórhatunk fél teáskanál cukrot, öntözés előtt, így is hozzájutnak belőle a szükséges tápanyagokhoz.

tegyünk egy kiskanál cukrot egy pohár vízbe, és ezt az oldatot használjuk a szobanövények öntözésére. A növények sokkal gyorsabban növekednek, és többször virágoznak. Akár a földre is szórhatunk fél teáskanál cukrot, öntözés előtt, így is hozzájutnak belőle a szükséges tápanyagokhoz. Zöldségek főzőleve: az a víz, amelyben zöldségek főttek, tele van vitaminnal. Hagyjuk kihűlni, majd ezzel locsoljuk meg a cserepes növényeinket egyszer egy héten.

az a víz, amelyben zöldségek főttek, tele van vitaminnal. Hagyjuk kihűlni, majd ezzel locsoljuk meg a cserepes növényeinket egyszer egy héten. Emberi haj: a fésűben maradt hajat tegyük bátran a szobanövények földjére, kitűnően használható trágyázásra, mivel minden olyan tápanyagot tartalmaz, amelyre a növénynek szüksége lehet.

