Újra próbálkozik a kémény-maffia: régi-új módszerrel húzzák le az ingatlantulajokat

A kéménysepréssel kapcsolatos szabályok az elmúlt években sokat változtak. Nem egységes az ország abból a szempontból, hogy ki végzi az ingyenes lakossági kéményseprést. Az ország legnagyobb részén a katasztrófavédelem kéményseprői, azonban vannak még olyan települések ahol ezt kéményseprőcégek végzik. Tizenhét megye 2682 településén a katasztrófavédelem kéményseprői végzik a lakossági kémények ingyenes ellenőrzését

- kezdte Mukics Dániel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A szakember szerint a hivatalos fűtési szezon október 15-én kezdődik, de a fázósabbak már lehet, hogy befűtöttek. Nem kell kétségbe esni, ha az első őszi befűtés előtt nem volt leellenőrizve a kémény, mert elfelejtettünk róla időben gondoskodni.

A hangsúly nem az ellenőrzés időpontján, hanem annak rendszerességén van. Ősszel és télen is el tudja végezni a kéményseprő a kémény ellenőrzését és ha szükséges, a tisztítását. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy a kéményellenőrzés napján ne fűtsünk be

- emelte ki a szakember.

Külön felhívta a figyelmet arra, hogy akik családi házban élnek és a családi házba nincs bejegyezve semmilyen gazdálkodó szervezet (Kft, Bt, egyéni vállalkozó…) azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglalt.

Nem érkezik magától a kéményseprő, hanem időpontot kell egyeztetni. Településtől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. A hivatalos weboldalon a „Ki az Ön kéményseprője?” résznél irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik kéményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre

- hívta fel a figyelmet a szóvivő.

Mint mondta, ugyanezen a weboldalon az Online ügyintézést kiválasztva lehet időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél. Ha a kéményre gázüzemű fűtőberendezés van rákötve, kétévente érdemes ellenőriztetni, ha szilárd tüzelővel működő fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva, akkor évente tanácsos ellenőrizni. A családi házaknál, amelyben magánszemélyek élnek, nem kötelező a kéményseprés, viszont mindenképpen ajánlott gondoskodni róla és élni az ingyenes kéményellenőrzés lehetőségével.

A kéményseprőipari tevékenység díjszámításában élesen elkülönül a sormunkához köthető és a megrendelésre végzett tevékenységek költségvonzata. A tervezett sormunkához kötődő úgynevezett Időpontfoglalással bejelentett lakossági kéményellenőrzéseket csak kiszállási díj terheli, míg a megrendelésre végzett feladatokat költségtérítés ellenében végzik a szakemberek.



A díjszámítás elemei:

A sormunkához kötődő feladatok ellátása során, ha lakossági ügyfelek a második megajánlott időpont után 30 napon belül időpont egyeztetést kezdeményeznek és ebben a megbeszélt időben a szakemberek sikeresen elvégzik az égéstermék-elvezetők felülvizsgálatát és ellenőrzését, akkor munkájuk ellenértékeként csak kiszállási díjat kell fizetni. A kiszállási díj összege az ingatlan helye szerint illetékes önkormányzat rendeletében meghatározott, a 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj harminc százalékának megfelelő összeg, ami országos átlagban 500 forint körül mozog.



A soron kívül, megrendelésre végzett tevékenységekért ügyfeleink költségtérítést fizetnek. A költségtérítés összegét több tényező befolyásolja. A kiszámítás alapját a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) belügyminiszteri rendelet munkanormákban rögzíti, amelyekhez az égéstermék-elvezető száma, típusa, hossza, a használat jellege, valamint a bekötések száma és hossza alapján meghatározott – szintén a rendeletben rögzített – munkaráfordítási táblázat és képlet alkalmazásával egyedileg számítja ki a közfeladatot ellátó szakember.



A sormunkához tartozó tevékenységek díjszámításánál egy egységnyi munkaráfordítás nettó 2000 forint, a műszaki vizsgálatok esetében nettó 4000 forint, műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatok esetében az egységnyi munkaráfordítás nettó 14 000 forint. A közszolgáltatást általános forgalmi adó (ÁFA) nem terheli.

Kitért arra is, hogy az olyan családi házaknál, ahová be van jegyezve egy gazdálkodó szervezet, (az egyéni vállalkozó is annak számít) a kéményellenőrzés kötelező és fizetni kell érte. A kéményseprést egy- vagy kétévente kötelező megrendelni. Ezt már viszont nem a katasztrófavédelem, hanem kéményseprőcégek végzik saját díjszabásuk szerint. A gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprőcégtől rendelhetik meg az ellenőrzést és tisztítást, amelyik szimpatikus.

A megrendelés kötelező gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, például fával, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente.

A kéményseprésért ebben az esetben fizetni kell. Az erre készült hivatalos oldalon az irányítószám megadása után ki lehet választani, hogy magánszemély, vagy vállalkozás-e a kéménytulajdonos, illetve azt is, hogy családi ház-e vagy társasház-e a szóban forgó épület. Ha mindent megfelelően kiválasztottunk, az oldal fel is ajánlja, hogy az adott területen milyen kéményseprőcégektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést.

Figyeljünk, mert vannak csalók!

Vannak olyan csalók, akik a katasztrófavédelem alvállalkozóinak adják ki magukat és a gazdálkodó szervezetekhez becsöngetve bírsággal fenyegetőzve ajánlják fel a kéményseprési szolgáltatásaikat. Ezeket nem kell beengedni! A gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprőcégtől rendelik meg a kötelező kéményellenőrzést, amelyiktől szeretnék, ne dőljenek be az erőszakos csalóknak

- hívta fel a figyelmet Mukics Dániel.

Hozzátette, ha valaki nem szereti az internetes ügyintézést, telefonon is egyeztethet időpontot. Keresse a kéményseprők ügyfélszolgálatát a 1818-as telefonszámon, ahol a telefonnak a 9-es, majd 1-es nyomógombját kell megnyomni.

Mikor kell fizetnünk?

A kémény ellenőrzése, és ha szükséges, tisztítása a magánszemélyek részére ingyenes. Ha új kéményt engedélyeztetünk, vagy a meglévőt akarjuk átépíteni, alakítani, akkor ez ehhez szükséges ügyintézés, helyszíni vizsgálat már pénzbe kerül, amit meg kell rendelni a fent említett webes felületen, vagy telefonszámon.

Minden kéménnyel kapcsolatos átépítést, változtatást kéményseprőkkel kell ellenőriztetni. Ez alól kivétel a régi, téglából épített kémények felújítása, ha legfeljebb egyméteres szakaszon kell javítást végezni és a javítás nem érinti a kémény tömörségét. Ilyenkor a javítást el lehet végezni műszaki vizsgálat nélkül is. Ez a fajta felújítás csak a kémény eredeti állapotának visszaállítását jelenti, nem eredményezhet funkcióváltozást.

A kéményellenőrzésen és tisztításon felüli fizetős munkák díjszabása eltérő lehet, mivel nincs két egyforma kémény. A díjszabás felületén lehet tájékozódni az árakról.

Fontos az ellenőrzés, mert rengeteg a tűzeset

Hideg időben gyakori, hogy a tűzoltókat égő kéményekhez riasztják. Ez ott jellemző, ahol szilárd tüzelővel fűtenek és nem élnek az ingyenes kéményseprés lehetőségével. A veszélyt csak fokozza, ha szeméttel fűtenek. Ha valahol csak két hétig háztartási hulladékkal fűtenek, annyi korom és kátrány rakódik le a kémény belső falára, mintha hat hónapon keresztül jó minőségű, két évig szárított fával fűtöttek volna. A kémény falán lerakódó, egyre vastagodó korom és kátrányréteg, ha nincs eltávolítva, előbb utóbb meg fog gyulladni, és könnyen átterjedhet a ház tetőszerkezetére is. Minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik. Idén szeptember 30-ig összesen 700 kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat

- mesélte a szóvivő.

Ha kéményseprőt látunk, az szerencsét hoz, hiszen biztonságban tudhatjuk az otthonunkat és a családunkat. Éljünk az ingyenes lakossági kéményseprés lehetőségével

- tette hozzá Mukics Dániel.

