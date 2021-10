Indul a poloskainvázió: mutatjuk, hogy tartsd távol a betolakodó bogarakat

A poloskák egyéb módon is kárt okoznak a kertekben, ugyanis képesek átlyukasztani a növények szövetét, majd kiszívják az alatta lévő lágyabb részek nedveit. Ahogy arról a szoljon.hu beszámolt főleg a növények virágát, termését eszik, ezzel elvonják a növények fejlődéséhez szükséges tápanyagokat. Emiatt a virágkezdemény elhal, a virágzat egy része lehull, a növény nem, vagy lényegesen kevesebb termést ad.

A poloskainvázió hat-nyolc éve minden ősszel jelentkezik. Az inváziót két faj, a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványos poloska okozza. Ezek külföldről kerültek Magyarországra növényi szállítmánnyal. A magyarországi létfeltételek kedvezőek számukra, így megtelepedtek, és szaporodnak. Év közben kertészetekben, parkok, ligetek fáin élnek. Az ősz közeledtével telelőhelyet keresve jelennek meg emberlakta helyeken, és az első fagyokat követően tűnnek majd el

- írta a portál.

A mezőgazdaságban növényvédő szerekkel lehet védekezni a poloskák ellen. Lakások esetében a leghatásosabb védelmet a jól záró nyílászárók és szúnyoghálók adhatják. Ha ennek ellenére mégis bejut a lakásba a poloska, porszívóval érdemes befogni

- közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.

Aztán ott van még a csipkéspoloska is, ami rokonaival ellentétben már csípni is képes. A megyei kormányhivatal szerint a csipkéspoloska viszont nem új faj hazánkban. Európában is régről ismert, mindenhol, ahol platánfák vannak, jelen van ez a kártevő. Az utóbbi években bekövetkezett tömeges felszaporodásukhoz a klímaváltozás járult hozzá.

A vegyszerek helyett létezik egy környezetbarát megoldás, amivel távolt tudjuk tartani kertünktől a kellemetlen rovarokat.

A megoldás néhány búzaszemben rejlik. Amennyiben ezeket elvetik az ágyásokba néhány helyen, a poloskákat annyira vonzza majd a kikelt búzaszál, hogy kizárólag erre szállnak majd rá. Így könnyebb begyűjteni a rovarokat, amiket ezután mosószeres vízbe lehet dobni, ahol elpusztulnak

– magyarázta Demény István kerttulajdonos a lapnak.

