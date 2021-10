Nehéz ősz vár a magyar családokra: sokba fog kerülni, ha mindezt elmulasztják

Itt az ősz, és akad néhány fontos tennivaló, amit ilyenkor nem halogathat tovább az ember. Elsődlegesen gondolnunk kell a saját és családunk egészségére, hisz az influenzaszezon megérkezett, de még a koronavírus-járvány sem csengett le. Ugyanakkor praktikus teendőink is vannak, hisz ellenőriztetni kell otthonunk állapotát, az autónkat is téliesítjük, de a kertünket és a házi állatainkat is fel kell készítenünk az előttünk álló, hideg évszakokra. Pontokba szedve nézzük lépésről lépésre a tennivalókat.

Családunk egészsége - szervezetünk felkészítése a télre

Ilyenkor fokozottan figyelnünk kell arra, hogy az immunrendszerünk a lehető legjobb formában várja az évszakváltással járó náthás-influenzás időszakot, ugyanakkor a covid okozta fenyegetettség sem múlt el még a fejünk felől. Így érdemes megfontolni a harmadik, emlékeztető oltás felvételét. Ez azoknak kell hamar, akiknél az első kettő nem hatott, egyébként pedig elsősorban a legyengült immunrendszerű és idős személyeknek ajánlottak.

A harmadik oltás kapcsán Merkely Béla kardiológus, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatója, a Semmelweis Egyetem rektora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora elmondta, azt elsősorban a 60 év felettieknek vagy legyengült immunrendszerű embereknek ajánlja. Azt javasolta, hogy a második vakcina után négy hónappal kérjék a harmadik oltást az érintettek:

egyelőre nincs olyan gyógyszeres kezelés, ami hatékonyabb lenne, mint a vakcina. Ráadásul az oltóanyagokból már több milliárd adagot beadtak, komolyabb mellékhatásról nem érkezett hír, ezért azt lehet mondani, hogy ezek biztonságosak.

Aki pedig még egyáltalán nem oltatta be magát koronavírus ellen, legfőbb ideje, hogy a negyedik hullám küszöbén megtegye. Erre már Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet, de Merkely Béla már arról beszél, hogy minden oltatlan meg fogja kapni a koronavírust.

Az oltatlanok természetesen jóval nagyobb veszélynek vannak kitéve (...), huszonötször valószínűbb, hogy bekerül egy oltatlan egy kórházba, huszonötször nagyobb a valószínűsége, hogy meghal koronavírus-fertőzésben

- hívta fel a figyelmet a rektor, aki jelezte azt is, hogy az oltatlanok nem reménykedhetnek abban, hogy az úgynevezett nyájimmunitás majd megvédi őket, hiszen a koronavírus folyamatosan mutálódik.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy tavaly a koronavírus-járvány miatti védekező intézkedések nyomán nem tört ki influenzajárvány, de a vírus attól még ott volt a levegőben, ahogy most is itt van, a koronavírussal együtt pedig nagyon súlyos betegséget is okozhat.

Idén, miután tavaly elmaradt a járvány, a szokásosnál is nagyobb a tétje az influenza-elleni oltások beadásának

- mondta el Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ járványügyi főorvosa, aki szerint most azért kell jobban félni az influenzától, mert a szervezet természetes ráfertőződéséből egy év kimaradt. Ezért kevésbé védett az emberi szervezet az influenza-vírusok mutációival szemben, mint a megelőző években, így a kórokozó jóval nagyobb járványt tud okozni.

A minap írtunk arról, hogy elérhetőek lesznek az influenza elleni oltások, legkésőbb október 15-ig valamennyi háziorvoshoz megérkezik a térítésmentesen kérhető influenza-elleni, hazai gyártású 3Fluart oltás. A Sanofi-Aventis kommunikációs igazgatója, Asztalos Andrea azt közölte:

mintegy 200 000 adagot biztosítanak a magyar lakosságnak a patikai hálózatban. A tavalyi évhez képest ez a mennyiség 60 százalékkal több.

A megelőzésben nagyon fontos szerep jut a vitaminoknak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője emlékeztetett, hogy az őszi-téli időszak nagyon kedvező a légúti fertőzéseknek, ezért fontos a friss zöldségek, gyümölcsök mellett a D- és C-vitaminok fogyasztása. Az orvosi konszenzus alapján hazánkban az egészséges felnőtteknél a novembertől márciusig tartó időszakban napi 1500-2000 NE (nemzetközi egység) D-vitamint célszerű bevinni a szervezetbe a hiány megelőzése érdekében, C-vitaminból pedig a szakirodalomi ajánlások alapján a szokásos napi 50-100 mg-ot betegség esetén napi 500-1000 mg-ra emelhetjük.

A baj megelőzésére törekedjünk tehát, és hozzuk a megfelelő formába családunk immunrendszerét, különös tekintettel a gyerekekre és az idősekre. Mutatunk néhány hasznos házi praktikát is, ami még nagyanyáinktól maradt ránk.

Hagyma és fokhagyma: A hagyma és fokhagyma illóanyagai, mint például az allicin baktérium- és vírusölő hatásukról ismertek. Az erős ízű hagymafélék, különösen mézzel és citromlével együtt fogyasztva őket (bármilyen bizarr is legyen elsőre az ízhatás) segítenek felvenni a harcot a kórokozókkal, enyhítik a köhögést, csillapítják a nátha nyomában járó gyulladásokat, és az orrdugulást is oldják. A fokhagymát pirítósra kenve, a hagymát pedig akár hagymateának elkészítve is fogyaszthatjuk.

Gyümölcsök és zöldségek: A vitamindús étkezés sokat segíthet ilyenkor. Igyunk citromos limonádét (ezzel a folyadékfogyasztást is kipipálhatjuk), együnk paprikát a C-vitamin miatt. A savanyú káposzta a rengeteg C-vitamin mellett probiotikus hatású, így a bélflóra egyensúlyát, ezen keresztül pedig az immunrendszer működését is támogatja. A sárgarépa és a sütőtök béta-karotin tartalma a légutak nyálkahártyáinak egészségét segít helyreállítani.

Méz: Nagy mennyiségben tartalmaz invertcukrot (fruktózt és glükózt), összes cukortartalma 80% körüli, így azonnali, természetes energiaforrás lehet. B-vitamin és C-vitamin forrás, kálium, calcium, magnézium, és vas is található benne. Jellegzetes színét, ami fajtánként és évjáratonként is változik, flavonoidtartalmának köszönheti, így antioxidáns hatással is bír. Meglepő lehet, de a méz hidrogén peroxidot is tartalmaz, így baktériumölő hatása is van.

Gyömbér: A gyömbér felturbózza az immunrendszert és melegítő, izzasztó hatása miatt is természetes gyógyszerként használják megfázás kezelésére. Ilyen betegségek alatt javallott a növényt naponta többször fogyasztani, hogy a benne lévő vírusellenes, méregtelenítő és gombaölő hatása érvényesülhessen. A növény egyébként jelentős mennyiségben tartalmaz A-, C-, E- és B-vitaminokat, magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat és cinket.

Gyógyteák, gyerekeknek is

Gyömbértea mézzel és citrommal: Ne sajnáljuk ki belőle a reszelt gyömbért, forrázzuk le, akár egy fekete tea alapot is ráönthetünk a gyömbérre. Miután langyosra hűlt, adjuk hozzá egy citrom kifacsart levét, és édesítsük mézzel.

Ne sajnáljuk ki belőle a reszelt gyömbért, forrázzuk le, akár egy fekete tea alapot is ráönthetünk a gyömbérre. Miután langyosra hűlt, adjuk hozzá egy citrom kifacsart levét, és édesítsük mézzel. Hársfa: A hársfavirág teája megfázásra, influenzára az egyik leggyakrabban használt gyógynövény, 2 éves kortól szintén adható. Izzasztó hatásánál fogva lerövidíti a gyógyulási időt, csakúgy, mint a bodza virága. Lázat és köhögést csillapít. Ez az a tea, amit náthás időben kifejezetten ajánlott mézzel adni a gyereknek.

A hársfavirág teája megfázásra, influenzára az egyik leggyakrabban használt gyógynövény, 2 éves kortól szintén adható. Izzasztó hatásánál fogva lerövidíti a gyógyulási időt, csakúgy, mint a bodza virága. Lázat és köhögést csillapít. Ez az a tea, amit náthás időben kifejezetten ajánlott mézzel adni a gyereknek. Kamilla: Talán az egyik legismertebb (és legmegosztóbb) gyógytea. A legtöbb háztartásban megtalálható, nem véletlen, hiszen sokan csak ezt az egy gyógynövényt ismerik, másrészt igazi jolly joker: kiválóan alkalmazható enyhe gyulladásokra (pl.: torokgyulladás), de akár az ekcéma és dermatitis kezelésére is bevethetjük külsőleg.

Otthonunk felkészítése a zimankóra

Energiatakarékosság szempontjából nem mindegy, hogy elszáll-e otthonunk melege a falakon, ablakokon, ajtókon keresztül, vagy bent marad a lakásban. Ha eddig nem tettük meg, mostanra halaszthatatlanná vált, hogy átnézessük a fűtési rendszert is szakemberrel, mert ha beüt az igazi hideg, nehezebben és valószínűleg drágábban találunk szerelőt, ha gond lenne a kazánnal vagy a fűtéssel.

Írtunk arról, hogy Magyarországon a kazánértékesítés gerincét 300-500 ezer forintos készülékek alkotják, ám ez még csak a készülékek ára, ha hozzávesszük például egy 90 négyzetméteres lakóháznak a 8-10 méteres kéményét, amit át kell alakítanunk az új kazánhoz, akkor anyagostul, munkadíjjal, esetleges kőművesmunkákkal még 200-250 ezer forintot rá kell számolni a vállalásra. Mindezzel együtt látható, hogy egy teljes cseremunkálat 850 ezer – 1 millió forint is lehet, és ezek még az olcsóbb kazáncserék közé tartoznak, számlával (!), munkadíjjal.

Versits Tamás, a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének (MGVE) elnöke szerint ökölszabály a szakmában az, hogy minél elhanyagoltabb egy készülék, annál magasabbra rúgnak a javítási, cserélési költségek. Arról nem is beszélve, hogy ha jó munkát akar az ember, akkor csak és kizárólag megfelelő minősítésű, szakképesített szerelővel tudja ezeket megcsináltatni.

A nyílászárókat is érdemes átvizsgálni, erről itt írtunk részletesen, de októberben valószínűleg már csak tűzoltásra lesz lehetőségünk, a ház teljes nyílászáró-cseréjét érdemes tavaszra hagynunk, ahogy a szigetelést, a tetőfelújítást is, ha eddig nem tettük meg, és az derül ki az állapotfelmérés során, valamint magunk is úgy tapasztaljuk, hogy szükség lesz rá. Ugyanakkor már most elindíthatjuk az otthonteremtési támogatás kérvényezését, felmérethetjük a konkrét teendőket szakemberekkel, és egyeztethetünk előre a tavaszi munkákról, miután gondosan megterveztük-terveztettük azokat. Hosszú a várólistája a jó szakembereknek, valamint a támogatás elbírálása sem egyik napról a másikra történik.

Az ereszcsatornákat ugyanakkor még most is kitisztíttathatjuk, szigetelőcsíkokat helyeztethetünk fel az ablakok elé, a teljes karbantartásra és/vagy felújításra pedig előkészíthetjük a terepet.

Korábban írtunk arról, hogy az elektromos fűtési rendszerek beépítésével is pénzt spórolhatunk.Tóth Tamás a Magyar Országos Elektromos Fűtés Szövetség (MOEFSZ) elnöke mondta el a HelloVidéknek, hogy jelenleg az egyik legnépszerűbb típus az infrafűtés. Ezeknek is több változata van, az infrapanel, amit főleg utólagos kivitelezésnél használnak, mivel nem igényel külön bontást, könnyen felszerelhető falra vagy a mennyezetre.

De nem feledkezhetünk meg a kinti vízcsapokról, vízmérőkről sem, mert rengeteg pénz szó szerint elfolyhat télen rajtuk keresztül, ha elfagynak.

Most van itt az ideje, hogy haladéktalanul ellenőrizzék a vízóra vagy a szabadban lévő csapok és vezetékek állapotát. A belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelme az ingatlan tulajdonosának feladata. Ha a rendkívüli hidegben szétfagy a kerti csap vagy vezeték, akkor az esetlegesen elfolyó víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie, a mérő elfagyásakor pedig még a csere költsége is őt terheli

- hangsúlyozták a vízmű szakemberei korábbi írásunkban a HelloVidéknek.

Autónk téliesítése

A tél beköszöntével a közutak is veszélyesebbé válnak, hiszen a 3°C körül hőmérséklet, a latyak, a hó és az ónos eső igencsak megnehezítik az autósok dolgát. A megfelelő felkészüléssel azonban elkerülhetőek a balesetek.

Gumiabroncsok

Az első ilyen fontos teendő a nyári gumik télire cserélése. Bár Magyarországon jogszabály nem kötelez rá, ezen ne spóroljunk. A téli gumi hideg időben is lágy és rugalmas marad, így őrizve meg tapadóképességét, szemben a 7°C-on már keményedő nyári abroncsokkal.

Érdemes már októberben téli gumit szereltetni az autóra, de novemberben már semmiképpen nem ajánljuk a nyári gumik használatát. Nem elég azonban lecserélni az abroncsokat, azok állapotát érdemes kéthetente ellenőrizni. A guminyomás mellett arra is figyeljünk, hogy a téli gumikon a minimális bordamélység 4 milliméter.

Fagyálló hűtőfolyadék

A tél beköszönte előtt tehát érdemes refaktométerrel megmérni a hűtőfolyadék fagyáspontját. A határérték mínusz 30°C, amely felett már cserélendővé válik a hűtőfolyadék. Ha ugyanis ez nem elég alacsony, a hidegben megfagyó folyadék szétrepesztheti a hűtőt, vagy kilökheti a motorból a fagydugót. Előfordulhat az is, hogy a rendszerben jégkása alakul ki, amely idővel tönkreteheti a motort.

Ablaktörlők és téli szélvédőmosó

Ajánlott még a téli fagy beköszönte előtt intézkedned, a megfagyó szélvédőmosó folyadék ugyanis szétrepesztheti a mosó szivattyúját, illetve tartályát is. Ellenőrizd továbbá az ablaktörlő lapátok állapotát, és szükség esetén – ha a lapátok kopottak vagy töredezettek -, cseréld is le azokat. Valamint arra is érdemes ügyelned, hogy a szélvédőre fagyott jeget ne az ablaktörlővel próbáld letakarítani, hanem az ablakfűtéssel olvaszd le.

Az autó lelke: néhány mondat az akkumulátorról

Biztosan hallottál már olyan esetről – rosszabb esetben ilyen jellegű tapasztalatod is van -, hogy az autó nem indul a hidegben. Hogy ez ne forduljon elő, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát. Az akkumulátor elsősorban legyen korróziómentes, érdemes például kontakt spray-vel befújnod, esetleg glicerinnel megkenned a sarukat. Az akkumulátor teljesítményét továbbá érdemes szakszervizben megméretned, a hideg évszakokban ugyanis a teljesítménye akár felére is csökkenhet.

A fékek állapota létfontosságú – úgy télen, ahogyan nyáron is. A legjobb, ha minden szezonváltáskor ellenőriztetjük a fékbetéteket, a féktárcsát, illetve a fékdobokat, továbbá azt is, hogy megfelelő-e a fékfolyadék szintje.

+1. tipp: nehogy kizárd magad

Ahogyan a fékeket, az akkumulátort, a motort, az abroncsokat és az autó legtöbb alkatrészét a zárakat is fel kell készítened a téli hidegre. Szerezz be speciális jégoldó spray-t, és olajozd meg vele a zárakat az első hajnali fagyok előtt.

Háziállataink felkészítése a hidegre

A hidegebb napok beköszöntével el kell gondolkoznunk azon is, hogy vajon a kutyánkat, macskánkat előkészítettük-e az évszakváltásra, a csapadékosabb időjárásra, a fagyos hajnalokra. Aki pedig haszonállatot tart, annak is oda kell figyelnie néhány fontos dologra.

Gondoskodás a kutyánkról

A lakásban tartott ebek esetében könnyebb dolga van a gazdiknak: “megússzák” egy kis odafigyeléssel. Télen a lakás és a kinti hőmérséklet között igen nagy különbség van, nem csoda hát, ha kedvencünk elkezd dideregni a meleg lakásból a havas utcára lépve. Ha a gazdi figyel, tudja, mikor jön el a kutyaruha, kutyakabát ideje - akkor adjuk rá a meleg kabátot, ha valóban fázik kutyánk.

Arra is érdemes odafigyelni, hogy a hűvös évszakokban a külső tartású háziállatok etető és itató edényeinek tartalma gyakran fagyos, jéghideg, de teljesen be is fagyhat az ivóvizük.

Kutyaól - szigetelés, bélelés, elhelyezés

Az udvaron tartott kutyáknál a legfontosabb, hogy legyen egy szélvédett és száraz hely, ahová be tud húzódni a hideg szél és a csapadék elől. A legtöbb kutyának ezt a búvóhelyet a kutyaháza jelenti, fontos hát, hogy az télen is biztonságot és meleget nyújtson. Egész évben hasznos, ha nem közvetlenül a talajon áll a ház, hanem valamivel alátámasztjuk: téglákkal, vagy akár egy raklappal. Így alulról a hideget nem veszi át annyira, és a csapadékos időben sem ázik fel.

Kinti cicák esetén

Támogatni kell a macska vagy más állat raktározásra átalakult anyagcseréjét, azaz télen, ősszel kicsit többet adjunk enni neki, akár másfél, kétszer annyi táplálékra is szükségük van ilyenkor, mint a nyári nagy melegben. Legalább az etetés gyakoriságával megegyezően, ha van rá mód, akkor gyakrabban, naponta többször is, ellenőrizze, hogy van-e elegendő ivóvize a jószágnak, illetve, hogy nem fagyott-e be a víz. A folyadékbevitel is fontos télen is, nemcsak nyáron, a hőháztartás támogatása érdekében is. Biztosítsunk egy búvóhelyet, cicaházat a macska számára. Ez lehetőleg legyen szigetelt, tömjük ki rongyokkal, hogy a cica át tudja melegíteni saját testhőjével, és kényelmes menedéket, kuckót találjon magának az időjárás viszontagságai elől.

Haszonállatok tartása télen

A haszonállatok számára is komoly stresszel járhat a téli időszak, főleg a megváltozó takarmányozás miatt. Ilyenkor ugyanis tápanyagokban dúsabb, de nem friss takarmányt kapnak. Emellett figyelni kell az ólak és istállók klímájára, ez haszonállatonként változó, de legyen védett helye minden állítfajnak. Ősszel van itt a legfőbb ideje az ólak átfertőtlenítésének, és az állatok egészségügyi állapotfelmérésének egy szakképzett állatorvos segítségével. Ha mindent rendben talál a szakember, jó eséllyel egészségesen vészeli át a jószág a telet, de folyamatosan figyelni kell az állapotát az ősz és tél folyamán is.

Téli vadvilág a kertben

A kertekben előforduló legtöbb vadon élő állat hibernált állapotban átalussza a telet, a sünök levélkupacokban bújnak meg, a rovarok a tuskók, a fák kérge alá fúrják be magukat, komposzthalmokban vagy a talajban találnak menedéket. Egyes állatfajok, amelyek nem alszanak téli álmot, kemény küzdelmet folytatnak az életben maradásért, itt írtunk arról részletesen, hogyan segítsük őket. A felhalmozott zsírtartalékukat élik fel, hogy melegen tartsák magukat. A madarak ősszel és télen keresik fel a kerteket, hogy meglátogassák az ott kihelyezett madáretetőket. Természetes táplálékforrásaik, amelyek jórészt rovarokból és lárvákból állnak, ekkorra általában kimerülnek. Ezért szükségük van kalóriadús faggyúra, napraforgóra és más olajos magvakra, hogy szervezetük tartalékot tudjon előállítani a fagyos éjszakákra.

Kert, konyhakert - októberi teendők

Itt az ősz, hideg, nyirkos napok jönnek, végül pedig a kertünk téli álomba merül. De mielőtt ez bekövetkezne, minden kerttulajdonosnak akad még bőven tennivalója, ha tavasszal szeretné minél előbb feléleszteni tetszhalálából a kertjét és a növényeit.

Faültetés: Ilyenkor ősszel elérkezik a faültetés ideje, amíg nincsenek nagyobb fagyok, az október különösen alkalmas a korai lombhullató cserjék, sövények és kisebb fák ültetésére. Díszfákat is érdemesebb ősszel ültetni, a gyümölcsfák ültetési ideje pedig egyértelműen az ősz, a lombhullástól az első fagyokig tartó időszak, amikor a növény nyugalmi állapotban van, kevésbé viseli meg a helyváltoztatás, és könnyebben regenerálódik a gyökérzete is.

Ilyenkor ősszel elérkezik a faültetés ideje, amíg nincsenek nagyobb fagyok, az október különösen alkalmas a korai lombhullató cserjék, sövények és kisebb fák ültetésére. Díszfákat is érdemesebb ősszel ültetni, a gyümölcsfák ültetési ideje pedig egyértelműen az ősz, a lombhullástól az első fagyokig tartó időszak, amikor a növény nyugalmi állapotban van, kevésbé viseli meg a helyváltoztatás, és könnyebben regenerálódik a gyökérzete is. Metszés: Az ősszel együtt beköszöntött bizonyos évelők visszavágásának, metszésének ideje is. Mind a visszavágásra, mind pedig a metszésre azért van szükség, hogy továbbra is esztétikusak és egészségesek maradjanak a kertben található évelő növények.

Az ősszel együtt beköszöntött bizonyos évelők visszavágásának, metszésének ideje is. Mind a visszavágásra, mind pedig a metszésre azért van szükség, hogy továbbra is esztétikusak és egészségesek maradjanak a kertben található évelő növények. A lehullott levelek eltávolítása: bár gyönyörűek, mégis fontos a cserjék ágai közül eltávolítani azokat, ugyanis elveszik tőlük a levegőt és a fényt, ezzel pedig negatív hatással vannak a fejlődésükre ebben az időszakban, amikor már kevesebb a napos órák száma.

bár gyönyörűek, mégis fontos a cserjék ágai közül eltávolítani azokat, ugyanis elveszik tőlük a levegőt és a fényt, ezzel pedig negatív hatással vannak a fejlődésükre ebben az időszakban, amikor már kevesebb a napos órák száma. Komposzt átmozgatása: Ha házilag készítünk komposztot, ne feledkezzünk meg a folyamatos mozgatásról sem. Viszont érdemes az őszi, lehullott leveleket, ágakat, kigyomlált növényeket, levágott füvet is beletenni a komposzttárolóba, hiszen így még jobb minőségű trágyát készíthetünk.

Betakarítás: Érdemes betakarítani és megszárítani a jövő évre szánt vetőmagokat, és dugványokat venni az évelő növényekből. A gyógynövényeket is ilyenkor kell leszüretelni, megszárítani és elraktározni. Ne feledkezzünk meg a most beérő zöldségeinkről sem, a répa, káposzta, sárgarépa, karfiol, kelkáposzta, fokhagyma és póréhagyma ilyenkor még hoz termést.

Tisztítsuk meg a kerti szerszámokat: Itt az ideje megtisztítani és kiélesíteni a kerti szerszámokat. A hidegebb hónapokban valószínűleg nem lesz rájuk szükség, de akkor vehetjük elő tavasszal a régi állapotukban őket, ha ősszel megtettük ezt a lépést.

Itt az ideje a kerti tó téliesítésének: Ha rendelkezünk kerti tóval, akkor ügyeljünk arra, hogy tiszta és szennyeződésektől mentes legyen a víz benne. A belehullott faleveleket, ágakat ki kell belőle halászni, és a benne lévő növényekről, halakról is gondoskodni kell tartós fagy esetére, ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk.

Gondoljunk a madarakra és más kisállatokra: Érdemes ilyenkor gondolni az itthon telelő madarakra is. Helyezzünk ki madáretetőket, és gondoskodjunk arról, hogy mindig fel legyenek töltve. Ha nincs tó vagy valamilyen folyóvíz a közelben, valamint kerti tóval sem rendelkezünk, a madáritatót is mindig töltsük fel friss vízzel.

Pénzügyeink átgondolása, rendszerezése

Ha mindenre gondoltunk, és felkészültünk az esőre, a szélre, a későbbi fagyokra, bekuckózhatunk a kandalló vagy a kályha mellé, és egy finom meleg teát vagy kakaót elkortyolva átnézhetjük a személyes vagy épp családi költségvetésünket. Ha fizetünk valamilyen hitelt, érdemes egyeztetnünk a pénzintézetünkkel, nem tudjuk-e kiváltani kedvezőbb kamatozásúra az aktuális folyószámlahitelünket, személyi kölcsönünket, ugyanis rendszerint kínálnak erre lehetőséget a tartós ügyfeleiknek.

Azt is kiszámolhatjuk, mennyi lesz a rezsink pontosan, miután a kedvezőtlen fűtési rendszerünket kedvezőbbre cseréltük, vagy éppen azért, ha ez elmaradt, kiszámolhatjuk, mennyit takarítunk meg, ha belevágunk egy fűtéskorszerűsítésbe, vagy egy zöld energiaprogramba jövőre. Az őszi és téli kiadásaink általában magasabbak, mint a nyáriak, többet tartózkodunk odabent, az áramfogyasztásunk megnő, és ha nem átalányt fizetünk, a fűtésszámla is most ugrik majd meg.

Ráadásul két hónap múlva itt a karácsony, ezért érdemes számvetést készítenünk arról is, milyen anyagi lehetőségeink lesznek az ajándékvásárlásra. Ha a kockázatviselési hajlandóságunk megvan, és az anyagi vonzatát is tudjuk fedezni hosszú távon is akár, biztonsággal nyúlhatunk a személyi kölcsön lehetőségéhez, amennyiben a gyerekünknek vennénk komolyabb számítógépet, vagy nem szeretnénk, hogy kimaradjon az iskola által szervezett sítáborból, vagy már most elkezdenénk megtervezni a ház energetikai korszerűsítését egy esetleges jövőbeni lakásfelújítási támogatás megigénylésével. Ha pedig már bele is vágtunk egy ilyenbe, gyűjtsük össze és rendszerezzük a számláinkat, amiket be kell majd nyújtanunk az államnak, hogy visszakaphassuk a költségeink felét, jelenleg maximum három millió forint értékben.

