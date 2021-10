Ez pedig könnyen azt jelentheti, hogy hiába az Európa Parlament döntése a mindenki által gyűlölt óraátállítás 2021-es eltörléséről, lehet hogy idén meg az egészből nem lesz semmi. Ez pedig nem igazán ideális. Mégpedig többek között azért, mert a tudomány jelenlegi álláspontja szerint az emberi szervezet számára nem ideális az, ha az órákat átállítgatjuk.

Főleg úgy, hogy a magyarok már amúgy sem alszanak ideálisan. Egy 2020-as felmérés szerint a lakosság átlagosan 6-7 órát alszik egy éjszaka. Miközben a népesség mindössze 9 százaléka vallotta azt, hogy 8 óránál többet alszik. Nem elég tehát, hogy egyfelől sokan az ajánlottnál kevesebbet alszanak, az óraátállítás, akár hetekre is megzavarhatja az emberek bioritmusát. Egyes kutatás szerint például az óraátállítások után több a baleset, az emberek pedig általánosságban is nyugtalanabbak, feszültebbek. Arról nem is beszélve, hogy egészségügyi problémák főleg a nyári időszámításra való átálláskor lépnek fel. Az előre állítás során ugyanis a "melatonintermelés ilyenkor még nem áll át, a glükokortikoidszint még alacsony. A vércukorszint még az alvási időnek megfelelő. Vagyis hiányzik a kimaradt egy óra alvás. Fáradtak, dekoncentráltak, levertek vagyunk" - jegyzi meg a Webbeteg.hu.

Ezzel szemben ugyanakkor este nagyon is fittek az emberek, mert a belső óránk jól tudja, hogy valójában tíz óra van, mikor az óramutató már 11-et mutat. Aztán az egész kezdődik elölről. Ezen felül az óraátállítás következtében szívfrekvencia ingadozás is felléphet, amiket emésztési problémák is tetézhetnek. A szakértők szerint egyébként 4-14 nap is kellhet ahhoz, hogy az emberek megszokják az óraátállítást, de persze ez egyénenként változik. De azért ha jobban belegondolunk, két hét azért rettentő sok idő, úgyhogy teljesen jogos a kérdés: Mi a fenéért kell még mindig átállítgatni azokat a fránya órákat?

Címlapkép: Getty Images