Elképesztő megoldások: mutatjuk 2021 legmenőbb konyhai trendjeit télre

Ez az évszak, az ősz és a beköszöntő tél a hangulatosságról szól. Odakint hideg van, mindenünnen a karácsony köszön már ránk vissza, és előtérbe kerül a korai sötétedéssel az otthon melege, amit szeretnénk minél kuckósabbá varázsolni. Erre tökéletesen alkalmas hely a konyha, igazi közösségi tér a legtöbb családban, és az otthon melegét megalkotó háziasszony kedvelt helyisége, egyre hangsúlyosabban, ahogy lassan ráfordulunk az adventre.

A konyhát is könnyen otthonossá varázsolhatjuk, ami aztán nemcsak karácsony előtt, de utána is meghatározza az odabent töltött hangulatot.

A konyha minden korban egyfajta közösségi térként is működött, sok helyen most is van home office, és előszeretettel töltik itt el a dolgozók az "otthoni irodai munkaidőt" is, valamint a gyerekkel való együttanulásnak, leckekikérdezésnek és meghitt beszélgetésnek is megfelelő színteret nyújt, hisz miközben összedobunk, és elkortyolunk egy forró csokit vagy melengető téli teát, jobb kedvre is hangolódunk a hamar beköszöntő sötétben.

A lakberendezési trendek is változnak, akár évszakról évszakra, bizonyos tendenciák maradnak, és akár a meglévő konyhabútorainkat is feldobhatjuk egy-két ötletes részlettel, de ha épp konyhafelújítás előtt állunk, akkor érdemes a praktikusságon túl is odafigyelni néhány szemre is tetszetős dologra.

A klasszikus bútorokat és a minimál stílust kérik sokan mos ősszel is. Az erezett mintázat és a fényes konyhafrontok is nagyon mennek, de a szupermatt felületek is népszerűek. Felkapott a fém és a fa ötvözése is egy konyhán belül, a sötét felületek mellett a zöld és a sötétkék fordul elő legtöbbször, sokan kérnek réz vagy króm csapokat, és ha nem is az összes konyhabúrt kérik ebben a színben, de valamennyi zöld becsempészése is nagyon trendinek számít most, ahogy a sötét, fás színek.

- mondta el Czérbes Ferenc, konyhabútorokat készítő bútorasztalos a kérdésünkre.

Egyfajta minimalizálódásnak lehettünk a tanúi az utóbbi egy-két évben, ami a falusi, rusztikus stílusnál is megfigyelhető, de a városi konyháknál még inkább előtérbe kerülnek.

Akinek futja rá, a tömörfát részesíti előnyben, nagyon kedvelt a bükk, a meleg színű cseresznye, vörösfenyő, de a sötétebb tölgy is. Táblásítva árulják a munkalapot, már csak felületkezelni, gömbölyíteni kell, a tölgyből egy 3 méteres szálhossznál - a szélesség a szabvány szerint konyhapulthoz mindig 60 centiméter - 54 000 Ft-ba kerül. Ezt aztán lehet matt, szupermatt vagy fényes lakkal választani. Egy három-négyméteres konyhasziget esetén ez 2 szálat jelent. A forgácslap alapú munkalapot lehet kapni különböző dekorokkal, HPL-ekkel, ez utóbbiak 4,10 méteres szálban adják, méterét dekortól függően 7000-15000 forintért, divatos most munkalapnál is a nagyon sötét, fás szín, fehérrel kombinálva.

Mindenki fejében él egy kép a tökéletes konyháról, és minden konyhai átalakítás előtt azt gondoljuk, hogy ez alkalommal minden szempontot figyelembe vettünk, már ami az igényeinket illeti. Persze az is nagyon fontos, hogy a pénztárcánkhoz is alakítsuk a funkcionalitást és a trendiséget a konykánk esetében is.

Fent még főleg szekrényt kérnek a konyhákban, többnyire fa fronttal vagy ezek utánzatával, de egyre több vannak felnyíló vasalatot is készítük. A lenti részeken pedig a sínen mozgó, fiókos megoldások a kedveltek. Egy átlagos, 4-6 méter közötti konyha esetén méterenként 150 ezer anyagköltséggel és munkadíjjal számolhatunk, alacsony árfekvésű vasalattal, golyós fiókcsúszóval, ez a díjszabás semmiképp sem a prémiumkategóriás megoldásokhoz sorolható

- osztja meg velünk a szakember a konkrét számokat, amelyek persze felfelé növelhetőek, határ a csillagos ég.

Trendi és hangulatos konyhai megoldások

1. Csempék

Sokan a falfestés mellett döntenek, pedig a csempe praktikusabb választás a konyha falára, hiszen rendkívül egyszerű takarítani, legyen szó olajfoltról vagy bármilyen felfröccsenő szennyeződésről. Ha egy színes-mintás fajtát applikálunk fel a falra, akkor pedig még a kedvünk is felderül, amikor ránézünk. Amennyiben pedig nem most készítjük, hanem már ott van a falon, ragasszunk rá néhány ünnepi matricát vagy fenyőgallyat, garantáltan feldobja a hangulatunk, és leszedni sem okozhat majd gondot.

2. Mosogató extrákkal

Egy jó nagy mosogatótálca sosem jön rosszul, különösen az ünnepi edényhalom eltüntetése során. Nagyon fancy, bár meglehetősen drága megoldás a márványból készült mosogató. Ugyanakkor jó hír, hogy legalább olyan tartós márványutánzat mosogató kapható megfizethető áron, a márvány ötödéért. A téglafal is nagyon divatos, kis függönykéket akaszthatunk köréjük, csipkéből különösen divatosak, ezzel is emelve az ünnepi előkészületek fényét.

3. Zöld, zöld, zöld

Csempésszük be a természetet a konyhába a zöld színnel! Mikor lenne ez aktuálisabb, mint télen, amikor az örökzöldek szezonja van odakint.

A zöld a legmeghatározóbb színtrend 2021 -ben. Ez a szín nemcsak az anyatermészethez kapcsolódik, hanem kellemes közérzetet is kölcsönöz a belső terekben. Az idei ősz-téli dizájn trendekben szinte mindenhol megtalálhatóak a sötétzöld színárnyalatok.

A zöld lehet modern, rusztikus, elegáns, morózus vagy jókedvet sugárzó, de mindenképpen természetes hatást kelt az emberben. Kaphatja ezt a színt a konyhabútor vagy az ajtó, a fal, az asztal vagy a székek, utóbbiak vászonhuzatok segítségével, de azért itt is fontos szabály, hogy találjuk meg az arányokat, és variáljuk fehérrel, pirossal.

4. Letisztult vonalak

Idén az egyszerűségen van a hangsúly, a letisztult konyhai berendezéseket és bútorokat pedig mindennél jobban szeretjük. Nagy divat most a fogantyú nélküli konyhaszekrény és minden olyan megoldás, ami szinte egybeolvad a fallal.

5. Puha kiegészítők

Ahogy hűl az idő, úgy vágyunk egyre inkább a pihe-piha, melengető párnákra, takarókra, szőnyegekre. Variáljunk a különféle textúrák között, dobjunk a járólapra egy rongyszőnyeget akár a konyhában is, párnázzuk ki az ebédlősarkot is, sőt, most a kényeztetés jegyében ideje a konyha- és ebédlőszékekre is beszerezni néhány hangulatos, az évszakot idéző ülőpárnát. Persze a szuper, meleg, télies függönyökről se felejtkezzünk meg. A horgolt plédek és terítők, egy csipetnyi vintage hangulat, a cottagecore hódít idén télen is.

6. Zárt konyhaszekrények

A korábban nyitott polcrendszer visszaszorulóban van, és a konyhai trend a rejtett tárolás felé tolódik el újra, a hagyományos konyhaszekrények visszatérnek. Előnye, hogy a rend és a tisztaság könnyebben fenntartható ebben a szisztémában majd az ünnepi készülődés hajrájában is.

7. Egyszínű falak, zöld konyhabútorok

Egyszínű falak mellett a konyhaszekrények kapnak színeket, a zöld árnyalatai egyre népszerűbbek, a legtrendibb sötétzöldben, világos márvány konyhapulttal kombinálva. Most pedig téliesíthetjük néhány felfűzött csipkebogyóval, később magyallal, de akár egy koszorút is felakaszthatunk a falióra helyére vagy az ajtóra.

8. Rusztikus stílus

A rusztikus vidéki stílus soha nem megy ki a divatból, így a legmodernebb konyhadivat mellett ezzel is számolni kell 2021-ben is. Az otthonosság és a melegség mindennél fontosabb lesz 2021-ben, így a rattan- és fonott bútorok népszerűsége töretlen. Ez a külső és belső terekre egyaránt igaz a szakemberek szerint. Egyre többen és egyre többet vágyakoznak a természetbe, a természetesség után. A cottagecore, majd a cabincore a lakberendezés jövője.

9. Kötelező vörös

A piros és a vöröses színek változataiból legalább egy magyalkoszorúnyinak lennie kell 2021 telén a konyhákban. Korábban is voltak színek a piacon, de a piros szín eddig valahogy kimaradt. A tervezők szerint olyan szín kellett a konyhákba, amelyik élénkítő hatással van a hangulatunkra, ezért esett a választásuk a pirosra és árnyalataira idén. A megfigyelések szerint a vásárlók szívesen kísérleteznek az élénkebb színekkel.

8. Sötét felületek

A sötét árnyalatok megmaradnak ebben az évben is munkalap és konyhafal burkolatok terén. A kőmintás lapok, a fekete csaptelepek mind ezt a színvilágot képviselik. Szerepük a világossal való kontraszt kialakításában van. Ha valóban minőségi anyagból készül, akkor pedig erős és elegáns hatást kelt.

9. Kéttónusú konyha

A kéttónusú konyhák játékossága a 2021-es évben is trendi. A két szín kombinációja megváltoztatja az egész konyha hangulatát: a világosabb felső szekrények használatával ellensúlyozhatjuk a sötét munkalapokat és konyhaszigeteket. Ilyenkor pedig remekül mutat rajtuk egy fehér csipketerítő, például egy olyan helyen, ahová az adventi koszorút szánjuk majd.

10. Étkező szigetek

A konyhaszigetek és a reggeliző pultok lehetőséget kínálnak az alkalmi étkezésre, ugyanakkor tároló funkciójukat is jól hasznosíthatjuk. A szakember arról számolt be, hogy kiegészült az étkezőszigettel a legújabb konyhatrendekben ez a változat, vagyis egy kiterjesztett étkezőasztalt is sokan építtetnek a konyhapultokhoz, ami jóval nagyobb a korábbi konyhaszigetekhez képest, tehát étkezhet mellette az egész család, és több tárolási lehetőséggel is rendelkezik.

11. Századközepi konyhabútorok

Masszív, kemény diófa, sötét konyhaszekrények és asztalok, természetes anyagok, melengető hangulat – a századközepi konyhák reneszánszukat élik, főleg modern kiegészítőkkel kombinálva. A robusztus, régimódi fapult csodásan mutat a hidegebb márvány falrésszel, a króm csappal és a nyitott polcokkal.

+1 Fények mindenhol

Ilyenkor ősszel, télbe fordulva nagyon fontos, hogy törődjünk a belső terek hangulatos megvilágításával. A meleg fények simogatóan hatnak a lélekre, és főzni is jobban esik, ha meggyújtunk néhány illatgyertyát, vagy kiteszünk a konyhaablakba egy lelógó fényfüzért. Akár a függönyre is rácsiptethetjük.

+2 Szobanövények, télikert

Menedék a szabadban a tél beköszöntével is a télikert. Az arra alkalmas lakásoknak hangulatos, feltöltődést ígérő meghosszabbításai lehetnek, és a manapság egyre divatosabbak. De akkor se mondjunk le a konyhai szobanövényekről, ha nincs télikertünk. A növények a konyha levegőjét is tisztítják, ráadásul, ha teszünk ide jó néhány fűszernövényt, akkor olyankor is pompásan fog illatozni ez a helyiség, amikor éppen nem fő valami finomság a tűzhelyen, vagy sül egy sütemény a sütőben. Ha pedig téliesítenénk a növényvilágot, szerezzünk be egy mikulásvirágot vagy egy karácsonyi kaktuszt, a konyhapulton is remekül mutatnak majd. Akár egy-két fahéjrudat vagy néhány szegfűszeget is elhelyezhetünk ilyenkor a növényeink földjén az extra illatozásért, ártani nem fognak nekik.

