Horror áron kínálják itthon az adventi koszorúkat: ilyet kaphatsz 20 ezerért

Vegyük vagy készítsük?

Az üzletek évek óta kiszolgálják azoknak a vásárlóknak is az igényeit, akik inkább maguk készítik el otthon az adventi koszorút. Az alap ára - függően a méretétől, és attól, hogy moha, szalma, vagy toboz - 400 és 2000 forint között mozog, az egyszerű szalmakoszorú a legolcsóbb. Négydarabos adventi gyertyacsomagot is nagyon eltérő árakon lehet találni: az olcsó "százforintos" boltokban már 600-1000 forintért is megvehetjük a négy gyertyát, persze kevésbé jó minőségben, míg a nagyobb üzletekben akár 1500 forintot is elkérnek egy csomagért, de ez még mindig nem a prémium kategória, hisz abban az esetben egy gyertya ára mozog 1000-1500 Ft körül.

Akik a további dekorációs elemeket is maguk vásárolják, például a bogyós ágakat, a masnikat, a szárított narancskarikákat, a tobozokat, gyöngyöket, kicsi díszfigurákat, legalább további 2-5 ezer forintos költséggel számolhatnak. Itt nagyon tág a mozgástér, hiszen a műanyag díszektől kezdve a natúr termékeken át az agyag csecsebecséktől a porcelán nippekig széles a választék. Jó előre költségkeretet szabnunk az adventi koszorúnak, hisz a 10000-15000 Ft is nagyon hamar összejön a dekorációs elemek, a részletek megvásárlásakor, és még utána jön a ráfordított idő és energia - ami persze a legtöbb esetben inkább szórakozás, mint muszáj tevékenység.

Sokan viszont időben rákészülnek az adventi időszakra, és már az ősz folyamán összgyűjtik a tobozokat, a kertből vágnak bogyós ágakat és örökzöldeket, maguk készítik a narancskarikákat. Ebben az esetben is kell egy jó ragasztópisztoly, a kellő szépérzékről nem is beszélve. Akik íg tesznek, netán már évek óta maguk csinálják a koszorút, így rendelkeznek a készítéshez szükséges barkácskészlettel, azoknak már csak a gyertyákra kell költeniük.

A virágboltos tapasztalata

Igyekszünk minden évben a vásárlók elvárásaihoz és a trendekhez igazítani a kínálatunkat, de még mindig érezzük a járvány utóhatásait, konkrétan megéreztük a járvány okozta kiesést. Úgy tapasztaljuk, idén nem költenek annyit dekorációs célokra az emberek, mint 2019-ben ilyenkor, valahogy spórolósabbak lettek ebben, nálunk legalábbis ez látszik az eladásainkban. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy rengetegen rákaptak a webáruházakra, és most az adventi koszsorúknál az a helyzet, hogy rengetegen készítik, felteszik a netre, az ismerősök pedig tőlük veszik meg, ez a tendencia sem igazán kedvez nekünk, virágkötőknek

- kezdi a debrecen-józsai virágbolt üzletvezetője.

Ami az adventi dekorációt és koszorúkat illeti, külföldön mindig kicsit előttünk járnak, így van ez most is, tőlünk nyugatabbra az igazán trendi az arany, fekete és kék színekből álló adventi koszorú. Ide majd legfeljebb pár év múlva érkezik meg, de mivel itthon konzervatívabbak az emberek, inkább követik a hagyományokat, akkor is valószínűleg csak egy szűk rétegnél jelenik majd meg, teszi hozzá.

Ilyenkor, november végén, lassan ráfordulva a decemberre, a mikulásvirágot, a cikláment és a kaktuszvirágot viszik a leginkább az emberek. A szuper- és hipermarketekben árult, eléggé satnya példányoknál jóval szebbeket és nagyobbakat lehet kapni egy virágboltban, ráadásul a megfelelő gondozási tanács ingyen jár hozzá.

Adventi koszorúknál nagyon sokan keresik az élőfenyős változatokat, a nobilis fenyő vagy nemes jegenyefenyő koszorú a legtrendibb, tudjuk meg a szakembertől. Szép ezüstös színe van, hó nélkül is a karácsonyt, a telet idézi. Ez viszont a drágább kategóriájú koszorúk táborába tartozik, black friday-es akcióban kedvező áron az interneten már 14 ezer forintért megcsíphetjük az általános húszezer, huszonxezer forint helyett klasszikusan elegáns kivitelezésben.

Minden alapanyag ára mintegy 20 százalékkal nőtt a kertészetekben és a virágkötészetekben is, így az adventi koszorúknál is ekkora árnövekedésre lehet számítani idén. 3000-4000 forintért vehet a vevő olcsóbb, kisebb, kevésbé díszes változatot, de 5000 forint az átlag inkább. Olcsó szalmaalapon, műanyag dekorral, ami rá sincs kötve az alapra, dekorációs szalag sincs rajta, esetleg egy kis műfenyő, valamint négy gyertyagyűrű gyertyák nélkül - ilyeneket lehet kapni nagyobb boltokban, áruházakban már 2000-3000 forintért

- mondta el a virágkötő.

Az adventi koszorú A mai modern adventi koszorúk többnyire már csak 4 gyertyával készülnek (eredetileg 24 gyertya volt rajtuk). Az első időkben főleg az evangelikus keresztények készítették, a katolikusoknál a XX. század első felében váltak egyre népszerűbbé az asztali adventi koszorúk. A hagyományos adventi, karácsonyi koszorú zöld ágai az életet, a reményt jelképezik a gyertya pislákoló fényei pedig Jézus eljövetelét és a növekvő fényt szimbolizálják. A koszorút gyakran díszítik fehér és vörös szalagok, almák is. Az almák a bünbeesést és a megváltás ígéretét jelentik, míg a szalagok a keresztény szeretetet jelképezik. A 4 adventi gyertya a karácsonyi 4 hét mellett 4 fogalmat is jelképez, ezek a hit, remény, öröm valamint a szeretet. A római katolikus hagyományban az asztali adventi dísz személyekre, illetve közösségekre is utal. Az első gyertya Ádámot és Évát szimbolizálja, a második adventi gyertya a zsidó nép, a harmadik gyertya Szűz Mária és a negyedik gyertya Keresztelő Szent János szimbóluma. A katolikusoknál a gyertyák színei megegyeznek az adventi időszak liturgikus színeivel, azaz három lila és egy rózsaszín gyertyát gyújtanak meg, de elfogadott még a 4 lila adventi gyertya és 1 fehér meggyújtása is. A fehér gyertyát Kriszus-gyertyának hívják, ezt karácsony előestéjén, 24-én gyújtják meg. A protestánsok piros gyertyákat gyújtanak meg az advent időszakában. A XX. században orthodox és görög katolikus családok is bevezették a karácsonyi koszorúkat vagy hagyományos adventi koszorúkat, náluk hat gyertya van a koszorún, ami az időszak hat hetét jelképezi.

Íme néhány trendi megoldás adventi koszorúkra

1. Natúr

Ez a típus az utóbbi években vált igazán népszerűvé, hiszen mostanában egyre nagyobb hangsúlyt kap a természetközeliség. A natúr adventi koszorúnál azonban ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy természetes alapanyagokból készül, hanem abban is, hogy natúr színeket vonultat fel. Itt tehát csak elvétve találhatunk csillogást, viszont annál gyakoribb a pasztell árnyalatok használata. Ez lehet a klasszikus lila és rózsaszín fáradt változata, olajzöld, szürke, de barna vagy törtfehér is. Az ilyen koszorúk alapja általában nem fenyő, hanem inkább szalma, toboz vagy az utóbbi években nagyon divatos kötött anyag. Díszítésként pedig gyakran találhatunk rajta szárított narancskarikát, tobozt, terméseket, bogyókat, fahéjrudat vagy fából készült figurákat és feliratokat.

2. Tálcára rakva

Idén a lakberendezési trendek között feltűnt a tálca mint dekorelem, amit bármilyen tárggyal feldobhatunk. Így nem véletlen, hogy az adventi koszorúkat is megtalálta ez a trend, amikor egy adott – akár arany vagy ezüst – tálcára négy gyertyát helyezünk tetszőleges formában. Mindezt olyan dekorációs elemekkel érdemes kiegészíteni, amelyek megidézik a karácsony hangulatát.

3. Hagyományos

Ez az a típus, amire gyerekkorunkból emlékszünk, és amit a szüleink, nagyszüleink a mai napig keresnek, ha elindulnak adventi koszorút vadászni. Az ilyen koszorún nem találsz miniatűr diótörőt, sem Mikulást vagy angyalokat. Ezen mindössze három lila és egy rózsaszín gyertya áll az eredeti hagyomány jegyében. A lila gyertyák a hitet, a reményt, a szeretetet szimbolizálják, míg a rózsaszín gyertya az örömöt. A koszorú is a hagyományos vonalat képviseli, kizárólag a fenyőágak jöhetnek szóba, néhány szolid masnival, esetleg tobozzal feldobva. A protestánsoknál négy piros gyertya tölti be ezt a szerepet.

4. Klasszikus

Ez az a típus, amelyik soha nem megy ki a divatból. Ugyan már kissé elrugaszkodik a hagyományos adventi koszorú színeitől és formáitól, de még mindig erősen felismerhető rajta a karácsony hangulata. Tipikusan karácsonyi színekben pompázik, így a gyertyák általában pirosak, arany színűek vagy fehérek. A koszorú pedig szintén fenyőágakból készül. Itt már sok esetben megjelennek a különféle dekorációs elemek is, mint a Mikulás, a rénszarvasok, csengettyűk, csillagok és az arannyal vagy a havat imitáló fehérrel lefújt bogyók, tobozok, miniatűr fenyőfák.

5. Bohém

Nagyon úgy tűnik, hogy a száraz virágok mint dekorációs elemek egész évben velünk maradnak idén. Nemcsak a nyári és őszit díszek között bukkantak fel, most akár az adventi koszorúkon is megelevenedhetnek. Ha szereted a természetes anyagokat, és a lakásod amúgy is tele van fa bútorokkal, rattannal és más hasonlóval, akkor ez lehet a befutó. Akár egy nyári kopogtatót is át tudsz alakítani adventi koszorúvá, csak arra kell figyelni, hogy a gyertyák mind stabilan álljanak rajta.

6. Illatos

Idén is trendi a mézeskaláccsal és egyéb illatozó kiagészítőkkel, dekorációs elemekkel díszített adventi koszorú. Amellett, hogy látványnak sem utolsó, akkor is isteni mézeskalács-illattal árasztja el a környezetét, amikor épp nem égnek a gyertyák.

7. Felébreszti bennünk a gyermeket

A boltok idén is tele vannak kedves kis karácsonyi figurákkal: nemcsak a Télapó és a hóember elevenedik meg a szobrocskákban, de az állatvilág összes szereplője és a különböző méretű havas házikók és fák is. A cukiságok közül szinte lehetetlen választani. Mind imádnivaló, és megszólítja a felnőtt emberek belső, gyermeki énjét.

8. Dobozos megoldás

A virágboxok néhány éve kerültek be a köztudatba, és azóta is hódítanak, így nem véletlen, hogy az adventi koszorúk dobozos változatai is megjelentek. Egy alacsonyabb kis asztalon jól mutat ez a magasított „koszorú”, ami szintén teljesen személyre szabható. Bármilyen figurával, dísszel, száraz virággal fel lehet dobni, egyedül csak a stílusunkon és a képzeletünkön múlik.

