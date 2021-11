A gatyájukat is ráfizethetik erre a szülők idén adventkor: hiába drága, a gyerek elvárja

Idén valószínűleg emelkedni fognak az ünnepekre szánt kiadások, hiszen évek óta nem láttunk ekkora áremelkedést. Az ősz elején, szeptemberben a KSH adatai szerint 5,5 százalékra emelkedett az infláció az előző havi 4,9 százalékról. Közel kilenc éve nem volt ekkora ez a szám, és a folyamatnak azóta sincs vége. A banki elemzők szerint idén a magas infláció ellenére is, (vagy éppen azért,) a 2019-es szintre térhet vissza a lakossági hitelfelvételi kedv, ahogy a karácsonyi időszakot megelőző költekezés is.

A drágulás minden szektort érintett, így azok, akik nem készen vásárolják meg idén az adventi naptárat, hanem úgy döntenek, hogy maguk barkácsolják össze azt kartonból vagy farostlemezből, számítsanak arra, hogy mintegy 20-30 százalékkal minden alapanyag többe fog kerülni, mint tavaly ilyenkor. Ami egyébként a készen megvásárolható naptárakra is igaz. És akkor még nem beszéltünk arról, ami az adventi naptárba kerül majd: az édességről.

A várakozások szerint az idén mintegy nyolcmillió csokoládéfigurát és 3500 tonna szaloncukrot visznek haza a magyar boltokból. A teljes decemberi forgalom elérheti az ötvenmilliárd forintot. Ezeknek a csokoládéknak egy jelentős része pedig az adventi naptárakban landol majd.

Az árakban enyhe emelkedésre számíthatnak idén a vásárlók, az alapanyag mellett ugyanis szinte minden termelési tényező ára nőtt, a drágulást pedig egyetlen gyártó sem tudja lenyelni. Intődy Gábor, a Magyar Édesség­gyártók Szövetségének főtitkára szerint azonban az elmúlt hónapokban tapasztalt árrobbanás hatása jelentősebb mértékben csak jövőre mutatkozik majd meg az édességek piacán.

Mi is az advent, és miért fontos?

Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja, amely Szent András napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.

December 24. az advent utolsó napja, még nem karácsony, ennek megfelelően a régebbi egyházi szokásoknak megfelelően ez még böjti nap volt, így a nap hagyományos ételei is böjtösek voltak: hal, mákos guba. A sötétség beálltával fokozódik a várakozás, ami a Jézus Krisztus születését ünneplő éjszakai misével ér véget, és a fény diadalt arat a sötétség felett. Egyfajta pogány szokásokkal keveredik a keresztény születés mítosza, hiszen korábban is jelentős ünnep övezte a téli napéjegyenlőséget, ami után az éjszakák rövidülni kezdtek. A keresztény mitológiában ekkor született a Földre a fény, Jézus Krisztus személyében.

Az adventi naptár hagyománya

Az adventi koszorú mellett a másik közkedvelt adventi szokás az adventi naptár készítés. Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német édesanyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva várt karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért egy játékot talált ki gyermeke számára: egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet közülük. Közben a kisfiú felnőtt, s nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s ezek csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá.

Az első adventi naptárat 1851-re datálják, de az első nyomtatott változatot 1902-ben egy hamburgi könyvesbolt adta ki, először egy tizenkét, később huszonnégy részre osztott karácsonyi óralap formájában. 1904-ben pedig megjelent a mai adventi naptárakra emlékeztető kalendárium a müncheni kereskedő, Gerhard Lang ötlete nyomán.

Magyarországon a 20. század elejétől kezdett elterjedni ez a szokás. A hagyományos adventi naptár egy kartonból készített vékony dobozka, melyen 24 ablak jelzi a december 1-jétől karácsonyig fennmaradó 24 napot. Ha kinyitjuk az aznapi kis ablakot, kis csokoládéformát találunk benne. December 1-től 24-ig minden nap egyet nyithatunk ki a kis ablakokból, és egyet ehetünk meg a csokoládéból. Ma már rengeteg változatot találunk a boltokban és az interneteken kezdve a szépségápolási termékektől egészen a sörös adventi naptárakig, sőt, a saját egyedi elképzelésünket is megvalósítják, ha azt szeretnénk.

Ötletes variációk adventi naptárra

Természetesen ma már ennek is vannak modern formái, már nemcsak csokoládét, de kisebb ajándékokat is szokás adni főleg a gyermekeknek, de a felnőttek is szeretnek újra gyerekké válni az adventi időszakra, ők sem fognak duzzogni, ha meglepjük őket egy stílusos adventi naptárral.

Adhatunk ajándékba adventi kalendáriumot lányoknak, fiúknak, nőknek, férfiaknak, vagyis mindenkinek, akinek örömet szereznénk, hiszen kinek ne csalnának mosolyt az arcára a nap nap után előbukkanó kedves apróságok. Bár be nem vallanák, de még a kamaszok is odavannak egy jól kiválasztott adventi naptárért!

A megajándékozott személye befolyásolja, hogy milyen jellegű, vagy milyen anyagból készült adventi naptárra esik a választásunk. A Meska egy online kézműves magyar piactér, ahol hazai alkotók által készített egyedi termékek eladásával és vásárlásával találkozhatunk. Céljuk egy olyan közösség létrehozása, amely összefogja a hazai alkotókat és a vásárlókat.

A Meska kézműveseinek a kínálatában mindenféle kreatív adventi naptárat találhatunk, hiszen nemcsak papírból lehet ilyet készíteni, hanem fából, textilből, de akár nagyon egyedien fémből vagy más anyagokból is készülnek igényes adventi naptárak - ezek természetesen nemcsak egy adventi időszak napjait kísérhetik végig, de eltehetőek a következő évre is. Ráadásul rengeteg remek adventi kalendárium ötletet is elleshetünk itt - emellett saját ötleteink megvalósítását is rábízhatjuk valamelyik kézműves alkotóra: egyedi rendelést is leadhatunk náluk.

A kínálatban a legolcsóbb adventi naptár egy 500 ml-es, 33 cm magas pálinkás üveg, 24 vonaljelöléssel, 2500 Ft-ért, de találunk fából készített, mesefigurákkal díszített, szépen festett, doboz alakú adventi naptárat is 37 ezer forintért. A pamutvászon, karton, lenvászon és filc anyagok felhasználásával készült, központi motívumként fenyőt mintázó naptár 8600 forintért megvehető. A textilből és papírból készültek a relatíve legolcsóbbak, de a kartonból előállított kalendáriumok átlagára is 10 ezer forint körül mozog.

Csináld magad adventi naptárak

Csináld magad adventi kalendáriumot is vásárolhatunk az interneten, a 48 darabos szett ára mindössze 2290 Ft. Persze a munkaidő és az energia pluszban jön erre, akkor is, ha magunk készítjük, és természetesen fel is kell ám tölteni azt az adventi naptárat lehetőleg minél változatosabb finomságokkal!

1. Ruhacsipesszel rögzítve

De az adventi naptárakat sem kell feltétlenül túlbonyolítani, elég hozzájuk egy kis kreativitás, és máris valami egyedivel rukkolhatunk elő. Ilyen lehet a ruhacsipeszekkel felaggatott megoldás. Függönyre, karnisra, de akár a csillagról lelógatott raffiára is felaggathatjuk, a tetszés szerinti cukorkákat, csokikat vagy kedves üzeneteket is.

2. Klasszikus gyufásskatulya

Ha ezt a megoldást választjuk, nem sok hely áll a rendelkezésünkre, ami a meglepetéseket illeti. Így ebben az esetben célszerű “együtt töltött idő-kuponokat” díszes írással az aprócska cetlikre írni: “Holnap estére vettem két mozijegyet.” Ha felnőttnek készül, írhatunk rá meglepi házi munkát, például: “Ma én mosogatok.” De azzal sem lőhetünk mellé, ha szép karácsonyi vagy egyéb megható idézeteket írunk a lapocskákra. És még spórolunk is a külsőségeken, hiszen az üzenet és az élmény lesz a lényeg.

3. Szeretetkupon ajándékba

Lusták adventi naptára is lehet ez a szeretetlekvárra emlékeztető üveges megoldás. Mint tudjuk, ebben az esetben sem a külcsín a fontos: a lényeg az, hogy gondolunk egymásra. Akár névre szólóan is felcímkézhetjük az üvegeket, hogy aztán személyre szabott meglepetésekkel pakoljuk tele a kedvünkre cicomázott “lekvárokat”. Az adventi koszorú mellett is jól megfér az asztalon, de az sem utolsó szempont, hogy nem gyártunk extra sok szemetet a nagy készülődésben sem.

4. Óriási szaloncukornak álcázva

A szaloncukrot mindenki szereti, hát még, ha ekkora! A legegyszerűbb csomagolási mód, ami kellően díszes is, ha az édességet vagy egyéb ajándékot összecsavarjuk, és a két végén összekötjük díszmadzaggal, mintha hatalmas szaloncukrok lennének. Az ajtókeretre is feltehetjük őket egy spárgára rögzítve, de bárhol jól mutatnak: akár egy dekoratív faágat vagy vállfát is beszerezhetünk erre a célra. Ha a klasszikus megoldást szeretjük, a lépcsőkorlát vagy a kandallópárkány adja magát.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sini (@knitsini) által megosztott bejegyzés

5. Fél pár zoknik vagy babazoknik új élete

Nincs olyan háztartás, ahol ne akadna legalább egy tucatnyi fél pár zokni, amivel nem tudunk mit kezdeni. A jó hír az, hogy adventi naptárnak tökéletesen beválnak, ha egy zsinórra fűzzük őket, és megtöltjük finomságokkal. Ha pénztárcánk engedi, vásárolhatunk is néhány pár karácsonyi fuszeklit is erre a célra, de ha szeretünk kötni, néhány aprócska gyerekzoknit gyorsan elkészíthetünk magunk is. Ne felejtsük el beszámozni a kreatív adventi naptárunk egyes darabjait!

6. Papírpoharak újragondolva

Remek ötlet a papírpoharakat megtartani, de a műanyag poharainkat is újrahasznosíthatjuk így, ha időben elkezdjük gyűjteni őket a munkahelyi kávézás után. Némi fantázia, csomagolópapír és filctoll, és kész is az ötletes lakásdísz. Nem muszáj fel vagy lelógatni őket, tálcára állítva is megállják a helyüket.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Creative Wood Gift (@scarface_kreativ_fa_ajandek) által megosztott bejegyzés

+1 Sörkalendárium férfiaknak (is)

Ha stílusosan karácsonyfának álcázzuk, és fából vagy farostlemezből készítjük ezt a kis meglepetést, akkor sem ússzuk meg húszezer forint alatt, arról nem is beszélve, hogy még sörrel is fel kell töltenünk, tehát strapabírónak is kell lennie a kis fánknak. Készen is vehetünk 30 ezer forint körüli áron webshopokban. Mindenképp megéri látnunk a felcsillanó örömöt a megajándékozott arcán, még ha nem is éppen kisgyerekről, hanem a párunkról vagy egy barátunkról van is szó. Zárójelben teszem hozzá, hogy a hölgyek pedig legalább annyira fognak örülni egy jól eltalált kozmetikai vagy mini (de minőségi!) parfümöket tartalmazó adventi naptárnak. Azzal persze számoljunk, hogy ez utóbbi két esetben akár százezer forintnál is többe kerül majd a kalendáriumunk. A lehetőségek tárháza tehát végtelen, csak a képzeletünk és a pénztárcánk szab neki határt!

Címlapkép: Getty Images