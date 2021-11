Mostantól nemcsak az ételt hozzák házhoz: a tiszta ruháról is gondoskodnak

A klasszikus ruhaneműkön túl törölközők, ágyneműk és függönyök mosása és vasalása, vagy akár bőrkabát és motorosdzseki vegytisztítása is része a foodpandán elérhető vadonatúj mosodai szolgáltatásnak. A HiWash jóvoltából a tisztítás nem a régi, a környezetre és az egészségre egyaránt ártalmas perkloridos módszerrel zajlik, hanem egy teljesen új technológiával.

A vizesalapú, úgynevezett wet cleaning környezetkímélő, fenntartható, ráadásul gyors és hatékony megoldás. A normál vagy expressz háztól házig szállítást magában foglaló megoldás egyelőre Budapesten elérhető, a főváros egész területén egységes szállítási díjjal.

Alapesetben a leadott ruhát 24 órán belül hozza vissza az autós futár, az expressz szállítás esetében pedig a reggel tízig elvitt ruha este nyolc óráig érkezik vissza. Utóbbi némi felárral vehető igénybe, az alapszolgáltatás esetében viszont nem lesz eltérés: a vásárló Budapest egész területén egységes szállítási díjat fizet, amely az oda-vissza utat is magában foglalja. A HiWash a professzionális tisztítás mellett minden esetben vasalja is a leadott ruhát, textíliát, de rendelhetünk külön csak vasalási szolgáltatást is. Annak érdekében, hogy az egyes tételek ne keveredhessenek el, minden ruhadarab ideiglenes egyedi chipet kap, amely garantálja, hogy mindenki a saját dolgait kapja vissza a háztól házig szolgáltatásban.

A foodpanda a nemzetközi háttérnek és a márkaváltásnak köszönhetően az eddigieknél is gyorsabb innovációt lépett meg, a cég azonban ugyanaz maradt. Tulajdonoscsere nem történt, hiszen a Delivery Hero cégcsoport márkája a foodpanda, amit eddig is több ázsiai és európai országban használtak. A márkaváltás jelzi, hogy a magyar piac kiemelten fontos a foodpanda számára és a vállalat 22 év után is még sok évre tervez Magyarországon. Természetesen a foodpandával megmarad a cég csaknem 6000 éttermi és üzleti partnere, és továbbra is együtt dolgoznak majd a több, mint 4300 szerződött futárpartnerükkel, hogy kiszolgálják a most már több mint 2 milliós megrendelői bázisukat.

Címlapkép: Getty Images