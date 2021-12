Ritkán látni ilyen gigantikus házőrzőket a kapu előtt: így készültek a kézműves alkotások

A diótörő Pjotr Iljics Csajkovszkij utolsó balettje, és egyben utolsó színpadi műve, A diótörő és az egérkirály című E. T. A. Hoffmann-mese ihlette, mára pedig elválaszthatatlanul fonódott össze a karácsony hangulatvilágával. Az első felvonásban a karácsonyesti képsorok, a másodikban Cukorország jelenik meg pazar látványvilággal. Talán ez is az oka annak, hogy egyre többen használnak diótörőt mint dekorációs elemet az ünnep fényének emelésére. De ilyen gigantikus és szépséges házőrzőkkel még sehol másutt nem találkoztunk.

A Bács-Kiskun megyei Mélykúton élő Suljovic Nóra szeret kézműveskedni, és néhány éve minden adventi időszakban elkészíti a hatalmas díszeket, aminek a falubeliek és a turisták is a csodájára járnak. Idén különösen kitett magáért, hisz a kerítést és az alkotásokat 30 darab 600 led izzóból álló fényfüzér is beragyogja délután 17 órától éjszakába nyúlóan.

Nagyon tetszik, hogy Amerikában varázslatosan feldíszítik a bejárati ajtókat, előudvarokat, úgy érezhetjük magunkat, mintha egy mesébe csöppentünk volna bele. Régóta szerettem volna két óriási diótörőt a kapunk elé, és amióta Budapestről Mélykútra költöztünk, ezt rendszeresen meg is valósítom pár éve

– meséli az ügyes kezű Nóra, aki egymaga tervezte, és a férje segítségével kivitelezte a mesefigurákat. Most még nyalókákat is álmodott melléjük a kerítés elé, hogy az összhang még teljesebb legyen.

Három nagy vödörből áll össze egy figura, a lábai 84 cm-es PVC csőből készültek, pattex on for all erősragasztóval ragasztottam össze őket, ezután szállítószalaggal borítottuk be a vödröket, majd lefújtam mindet spray festékkel. Az övük és a nadrágjuk műbőr anyagból készült. A száradás miatt kellett nekik plusz egy nap, így két nap alatt meg is lettek.

Az orrokat, a bajszokat és az övcsatot habkartonból vágta ki, és hogy vízálló legyen, celofánnal beborította őket, majd a celofánt is lefestette. A kabát peremét és az övet, valamint a gallért műbőr anyagból vágta ki, a haj és a kalapperem műszőrből készült, a kezekhez hungarocell gömböket használt Nóra. Aztán ezt a vödörrel együtt átfúrta, hogy bele tudja rakni a menetes szárat, amire a kezek kerültek, majd graffiti sprayvel fújta le őket a kreatív háziasszony.

Ahhoz pedig, hogy a két hatalmas mesefigura stabilan álljon a lábán a kaput őrizve, a földbe betont öntöttek a kerítés előtt, faléceket helyeztek bele, amire aztán rácsavarozták a hatalmas diótörőket.

A négy darab nyalókát teljesen egyedül csinálta Nóra, PVC csőből a két kisebbet, a két darab 2 méter 10 centis nagy pedig fából és habkartonból van. Ezeket csak le kellett festeni, akril festékkel és ecsettel dolgozott, de hamar elkészült velük.

Sokan megállnak lefotózni ilyenkor a dekorációt, akik erre haladnak. Tetszik az embereknek, főút mellett lakunk, ezert elég sok átutazó is látja, mind megcsodálják. A legnagyobb elismerés nekem mégis a kisfiam bókja, aki szerint ezek az ideiek lettek eddig a legjobbak.

Az ablakot díszítő koszorúkat is Nóra készítette természetes anyagokból, kis díszítő figurákkal, nyalókákkal, ünnepi kellékekkel látta el a fenyő alapot, így lett teljes a karácsonyi csodavárás. A tökéletes hangulat már megvan, és még csak nem is került egy vagyonba, hisz a fényforrásokon kívül az alapanyagok mindössze pár ezer forintba kerültek, igaz, a kreativitás és a nagyszerű, precíz kivitelezés minden pénzt megér és megfizethetetlen. A 30 darab 600 led-es fényfüzér viszonylag sokat fogyaszt Nóra elmondása szerint is, de ilyenkor, decemberben, az adventi időszakban igazán belefér ennyi fényűzés a költségvetésbe.

Címlapkép, fotók: Suljovic Nóra

