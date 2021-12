Nem is gondolnád, mi mindenre jó a használt teafilter: íme 14 hasznos tipp

A teafogyasztás számtalan előnnyel jár, télen pedig különösen jólesik elszürcsölni egy meleg italt bent a lakásban, miközben odakint esik az eső vagy a hó. Ráadásul az utóbbi években nagyon sokat foglalkoztak azzal is, hogy a teázásnak bizony számos, egészségügyi szempontból is jótékony hatása van. Arról nem is beszélve, hogy a használt teafilter is igazi kincs lehet, ha tudjuk, mi mindenre jó.

A világon a víz után a második legnagyobb mennyiségben fogyasztott ital a tea, írtuk erről korábban. A rendszeres teázás jelentősen hozzájárul a napi folyadékbevitelhez, és emellett pozitív hatással lehet az egészségre is. Az éves 278 grammos hazai felhasználás nem mondható kiemelkedőnek ugyanakkor. Ennek egyik lehetséges oka a forgalom szezonális megoszlása: a legtöbb tea az év első és utolsó negyedévében, tehát a hideg hónapokban fogy itthon.

A tea a háztartások döntő részében megtalálható, a forgalmi adatok szerint tízből nyolc család rendszeresen vásárol teát. Hetente legalább egyszer az emberek nyolcvan százaléka iszik teát, közel felük (44 százalék) pedig napi szinten tölt a csészéjébe.

Számos oka van, hogy teát fogyasszunk

A fekete tea a legnépszerűbb teafajta, amelyet fogyasztunk. Közismerten stresszoldó hatása van, de a tudósok azt állítják, hogy valójában akár negyedével is csökkentheti a szorongást. Volt olyan kutatás, mely azt bizonyította, hogy a fekete tea az enyhén magas koleszterinszinttel rendelkező felnőtteknél is hozzájárulhat a szívkoszorúér-betegség kockázatának csökkentéséhez. A fekete tea a kávéban található koffeinszint körülbelül 50% -át tartalmazza. Voltak olyan vizsgálatok is, melyek szerint akár 50% -kal is csökkenti a demencia kialakulásának valószínűségét, azokhoz képest, akik nem fogyasztanak teát. Ez persze nem csak a fekete teákra igaz, hanem több más teára is.

A zöld teára gyakran úgy gondolnak, hogy a fekete tea egészségesebb alternatívája. A fekete teában található koffein körülbelül 50% -át tartalmazza, és antioxidánsokkal van tele, amelyek segítenek megvédeni a testet a betegségektől, és segít megelőzni a rák egyes típusait. Kutatások szerint a zöld tea akár 20-30% -kal csökkenti a kockázatát az emlőrák kialakulásának, valamint 48% -kal csökkenti a prosztatarák kialakulásának lehetőségét. Más tanulmányok azt is igazolták, hogy a zöld tea számos más egészségügyi probléma kialakulásának valószínűségét csökkenti, mint például a 2-es típusú cukorbetegség, az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, a szívbetegség és a stroke.

Ha pedig a filteres tea mellet tesszük le a voksunkat, jó, ha tudjuk, hogy a teafilter rengeteg dologra felhasználható, miután kiáztattuk belőle kedvenc teánkat.

Ennyi mindenre jó a teafilter a háztartásban

1. Ízesítsünk vele

Sokan nem tudják, de a tea a főtt rizst is ízesebbé teszi, persze ebben az esetben ne a használt filtert vegyük elő újra, hanem lógassuk bele pl. a jázmin ízű filtert a rizsünk főzővizébe. Kellemes aromát és színt kölcsönöz majd neki.

2. Védjük a szobanövényeinket

A már használt teafilterekből készült főzet segít megelőzni, hogy gombás fertőzések támadják meg a cserepes virágokat. Ráadásul a teafilter és a kávézacc is tartalmaz olyan anyagokat, melyek segítik a növények fejlődését. A kávézacc kiváló trágyaként szolgál savas talajt kedvelő növények számára. A tea pedig a nem túl savas talajt igénylő növények számára nyújt segítséget. Virágok öntözése előtt öntsd egy elhasznált filter tartalmát az öntözőbe, így táplálni fogja a növényeket, anélkül, hogy savassá tennék a földjüket.

3. Semlegesítsük a kellemetlen szagokat!

Tegyünk szárított tealevelet az olyan kellemetlen aromájú helyekre, mint a macskaalom vagy a szemetes vödör alja. Az orrfacsaró szag egy részét magába szívja majd.

4. Zsírtalanítsuk az edényeket

A legmakacsabb konyhai edényeidet áztasd meleg vízbe, és tegyél közéjük egy-két használt filtert! A tea segít feloldani a odaragadt ételmaradékot és a zsírfoltokat is.

5. Adjuk a fürdővízhez

A teában található antioxidánsok jót tesznek a bőrnek, miközben illatukkal aromaterápiás élményt nyújtanak.

6. Nyugtassuk vele fáradt szemünket

Akárcsak az uborkaszeletek, a teafilter is csillapítólag hat látószerveinkre és a szem alatti-fölötti bőrre: a benne található csersavak csökkentik a szem alatti táskákat és karikákat.

7. Használjuk szappan helyett/mellett

Az olyan erős illatokat, mint amit például a fokhagyma vagy a hal hagy maga után bőrünkön, tökéletesen semlegesítik a tealevelek.

8. Macskák ellen

Tegyünk egy pár teatasakot a veteményes és virágos kertbe vagy télen a szobanövényeink földrjére, így megakadályozhatjuk, hogy a macskák oda ürítsenek.

9. Elősegíti a csíráztatást

Akár bent, akár kint akarunk csíráztatni, fogjunk egy használt teatasakot, szúrjuk ki, és tegyük bele a magot. Gondoskodjunk róla, hogy mindig pótoljuk a nedvességtartalmát.

10. Komposzthoz

Dobjuk a használt teafiltert a komposztba, ez majd felgyorsítja a bomlási folyamatokat.

11. Elősegíti a rózsák virágzását

Tegyük a rózsatőre a használt filtereket, hiszen értékes tápanyag tartalmának köszönhetően elősegítik a virágzást

12. Illatosítóként is használhatjuk

A használt tasakokat szárítsuk ki a levegőn, majd egy fél pár zoknit töltsünk fel a tartalmukkal. Adjunk hozzá kedvenc illóolajunkból pár cseppet, csomózzuk meg a szárát, majd tegyük a fiókoba, vagy akaszuk ki a szekrénybe. A szárított tealevél remekül felszívja az olajat, így sokáig illatos marad.

13. Pedikűr

A teafilterek tartalmának antibakteriális hatása segít a kíméletes tisztításban, ezzel egy időben eltávolítja a lábujjak kellemetlen szagát is. A használt filterek frissítik a bőrt, valamint a teaszemcsék tökéletesen előkészítik a lábat a pedikűr-kezelésre. Áztassunk 10 percig forró vízbe egy-két teafiltert pedikűr előtt, majd fürdessük meg benne a lábunkat. Ez megnyugtatja és bársonyossá teszi, ugyanakkor kiválóan szagtalanítja is. A zöld teában fellelhető antioxidánsok kiváltképp jótékony hatásúak a bőrre.

14. Bútorok fényesítése

A kétszer kifőzött teában megtalálható az úgynevezett tanin, ami extra fényességet ad a bútoroknak, fadekorációknak és a parkettának egyaránt. Bútorok tisztításához tegyünk 7-8 használt teafiltert négy liter forró vízhez, majd töröljük át a bútorokat a teával átitatott ronggyal.

Címlapkép: Getty Images