Karácsonyi díszek, trendek, árak

Mielőtt azt hinnénk, hogy idén a magyar családok zöménél a karácsony a felelőtlen költekezésről szól majd, az előzetes becslések szerint a 2021-es vásárlásokat minden eddiginél jobban áthatja az óvatosság. A karácsonyi kereskedelmi szezon idén a szokásosnál hamarabb kezdődött, és a vevőknek szinte minden szegmensben magasabb árakra kell számítaniuk – közölte az adventi roham elején Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, aki úgy nyilatkozott az Infostatnak, ebből az óvatosságból következik a karácsonyi vásárlások korai startja.

Hetekkel ezelőtt nyilvánosságot látott egy reprezentatív felmérés, amelyből az is kiolvasható, hogy az emberek jelentős része idén nem tervez gazdag karácsonyt, a magyarok harmada pedig egyáltalán nem készül ajándékot adni szeretteinek. Ugyanakkor azt is tudni, érkeznek az év végi bónuszok, a nyugdíjprémium, lesz egy nagyobb összegű adó-visszatérítés a jövő év elején a családosoknak, ez viszont mind erősítheti a fogyasztást.

Annyi biztos: idén azért többek költünk, mint tavaly

Egy évvel ezelőtt decemberben – a pandémia akkori hullámában, lezárások közepette 1246 milliárd forint volt a kiskereskedelmi forgalom értéke. Ez nem meglepő módon akkor 3,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Idén azonban az előzetes becslések szerint többszáz milliárdos forgalomemelkedésre számítanak a kereskedők:

Azt is lehet látni, hogy az iparcikkek körében, ahol az ajándékok zömét vásárolgatjuk, már 6 százalék volt a visszaesés. Most azzal számolunk, hogy mivel az első háromnegyed év jól sikerült, az 1400 milliárd forintot is meghaladhatja a decemberi költekezés, amiben van egy jó adag drágulás, de van egy várható mennyiségi növekedés is, így meg fogjuk haladni a tavalyi számot. Ez azt is jelentheti, hogy a járvány előtti, 2019-es szintet is túllépheti a kereskedelem

– nyilatkozta Vámos György.

Több pénzt szánnak idén karácsonyi ajándékokra is a magyarok, mint tavaly, de a drágulás miatt ebből kevesebb ajándékot tudnak venni, – derül ki a GKI kutatásából. A GKI Digital felmérése szerint idén egy átlagos felnőtt 60 411 forintot szán karácsonyi vásárlásra, 15,5%-kal többet, mint tavaly. Csakhogy ebből kevesebbet vásárolhatnak 2021-ben, mert az elektronikai eszközök ára ennél nagyobb mértékben nőtt, ez az áremelkedés akár 30-40%-os is lehet a szállítási és gyártási gondok miatt. Emellett az is kiderült, hogy a tavalyinál nagyobb rokonlátogatást terveznek az enyhébb korlátozások miatt, így több családtagnak készülnek ajándékokkal.

Nincs ünnep karácsonyfa nélkül, de mit vegyünk?

Az ünnepek közeledtével minden évben felmerül a téma, hogy melyik a jobb megoldás: a műfenyő vagy az igazi? A több éven át használható, de műanyag fenyő, vagy a kevésbé környezetbarát, de illatozó élőfenyő? Az IKEA felmérése szerint a magyarok közel fele, mintegy 45,8 százaléka a műfenyő mellett dönt, míg a megkérdezettek 36 százaléka vágott fával ünnepel. A többi válaszadó földlabdás fenyőt vásárol (8,8 százalék), mely később visszaültethető a természetbe, vagy más, kreatív alternatív megoldásokhoz nyúl (3,3 százalék), mint például a könyvekből állított „fenyőfa”, vagy a falra, karácsonyfa alakjában felhelyezett izzósor. A válaszadók között vannak, de csak nagyon kevesen, akik egyáltalán nem állítanak fát (5,5 százalék).

Az idei évben a választást az sem könnyíti meg, hogy legalább 10-20 százalékkal emelkedett az élő karácsonyfa ára. Szakemberek szerint ez elsősorban a szállítási- és a munkabérköltségek növekedése miatt történt. A lucfenyő méterenként 4-5 ezer forintba, az ezüstfenyő 5-6 ezer forintba kerül, de egyre több helyen darabárat határoznak meg az eladók – írta a HelloVidék.

Idén hamarabb indult a készülődés, többen keresték a dekorációkat is

Lehet, a lezárások miatti félelem, a Covid negyedik hullámának erősödése miatt idén sokkal hamarabb kezdtek érdeklődni a karácsonyi dekorációk iránt is a magyarok, mint a tavalyi évben:

A karácsonyi választékunkat október elején szoktuk kihelyezni az áruházakba, ám az idei évben csak október közepétől vártuk vásárlóinkat a karácsonyi kínálattal. Az első napoktól kezdve nagy volt az érdeklődés a karácsonyfadíszek, csomagolópapírok, dekorációs elemek iránt, azt tapasztaljuk, a vásárlók nagy része sokkal hamarabb kezdett el az ünnepi dekorációval és az ajándékcsomagolással foglalkozni idén

– közölte a HelloVidékkel Zima Csenge, az IKEA Budaörs sales managere, aki hozzátette, a tavalyi évhez hasonlóan idén is azt tapasztalták, hogy az októberi forgalom már közelített az ünnepek előtti szinthez, novemberben pedig egy-két olyan kiemelt forgalmú hétvégéjük is volt, ami a korábbi években közvetlenül az ünnephez közeledve volt jellemző.

Idén, de tavaly is kifejezetten előre vásároltak az emberek, úgy tudunk következtetni, hogy a tél beköszöntével igyekeztek felkészülni az ünnepre. Ezzel szemben a megelőző években a november vége és a december volt az egyértelmű csúcs időszak.”

– tette hozzá az IKEA Budaörs sales managere.

A Praktiker áruházaiban is érezhetően nőtt a kereslet a karácsonyi cikkek iránt, időben minél közelebb vagyunk az ünnephez, annál nagyobb a forgalom – tudtuk meg Nagy Szilviától, a Praktiker kategóriamenedzserétől.

Mik az idei slágertermékek? Mennyire hódítanak a természetesebb anyagokból készült díszek?

A lezárásokkal és korlátozásokkal teli hónapokban szinte mindannyian a természetbe menekültünk, legyen az egy kis erkély, terasz, a saját kertünk vagy a közeli erdő. Ez a megnyugtató, biztonságot sugárzó közeg pedig lassan bekúszott az otthonunk falai közé is, és karácsonykor is uralkodó trenddé nőtte ki magát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nagyáruházak kínálatában is egyre népszerűbb és divatosabb az, ami természetes alapanyagokból készül, vagy ami valamilyen formában megidézi az erdő hangulatát, formavilágát – a Praktiker és az IKEA árui közt is rengeteg természet ihlette díszt találunk.

Az IKEA törekvéseivel párhuzamosan örülünk, hogy a vásárlóink egy része is a fenntarthatóságot egyre inkább a középpontba helyezi. Továbbra is hódítanak a hagyományos gömbök, színes dekorációk, illetve a kisgyermekes vásárlóink körében az állatminták, mesebeli motívumok. Idén több fából vagy szalmából készült, natúr színvilágú dekorációval jelentkeztünk, így érezhetően nő az érdeklődés ezek iránt is

– emelte ki Zima Csenge, az IKEA Budaörs sales managere.

Nagy népszerűségnek örvendenek a Praktikerben vásárlók körében a szettek, melyekkel könnyedén tudják díszíteni a fát. Az áruházláncban továbbra is keresett motívum a diótörő, illetve a legnépszerűbb termékek között vannak a LED-es füzérek is:

A vásárlók jellemzően először mindig a különlegességeket, újdonságokat keresik, különösen azokat, melyeket az otthoni díszeikhez hozzá tudnak illeszteni. Ugyancsak keresettek a kézműves, finom megmunkált díszek is, melyekkel egyedivé lehet tenni a karácsonyfát

– mondta el a Hellovidéknek Nagy Szilvia, a Praktiker kategóriamenedzsere, aki még hozzátette, hogy a barkácsáruház üzleteiben továbbra is a piros, arany, ezüst, fehér díszek fogynak a legjobban. Ezek mellett azonban egyre nagyobb a kereslet a natúr, természetközeli díszek iránt is, melyre a Praktiker 2021-es kollekciója épül. Ebben kiemelt szerepet kaptak a csökkent munkaképességű személyek által kézzel készített termékek is.

Egyre kedveltebbek a nem hagyományos formájú fényfüzérek is

Az IKEA-ban, tudtuk meg, a beltéri fényfüzérek 1490 Ft-tól kaphatóak, kültérre is alkalmas füzért 2990 Ft-tól kínálnak. Elsődleges szempont, hogy hova kerül majd a dekoráció, kültérre vagy beltérre, illetve hogy hálózatról szeretnénk működtetni, vagy az elemes verzió a praktikus. A szakemberek szerint érdemes a füzér hosszát is a tervezett felhasználáshoz igazítani.

Az IKEA kínálatában évről évre jellemzőek a hagyományos motívumok, a csillag, fenyő, gyertya alakú izzók, ezek évről évre színükben vagy formájukban kicsit megújulnak – illetve idén virág alakú világító dekorációval és lámpákkal is színesítettük a kínálatot. A nem hagyományos formák, mint a virágok vagy állatfigurák, tapasztalataink szerint egyre kedveltebbek a vásárlók körében a fényfüzérek esetében is

– nyilatkozta a HelloVidéknek az IKEA Budaörs sales managere.

A fényfüzérek árai változóak a Praktikerben is, a termék jellemzőitől függően:

Összességében azt mondhatjuk, hogy a barkácsáruház minden árkategóriában jelen van. A Praktiker megpróbál minden igényt kielégíteni: kínálatában többféle termék megtalálható akár 1000 forint alatt. Többnyire 2-3 ezer forint között mozognak a szóban forgó termékek árai, de előfordul néhány fényfüzérnél a 10 ezer forinthoz közeli ár is

- emelte ki Nagy Szilvia.

Vigyázat: négyből három karácsonyi égősor veszélyes!

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, nagyon nem mindegy, hol és milyen égősort vásárolunk! A fogyasztóvédelmi hatóság által megvizsgált 31-féle díszvilágítási füzérből és dekorációs célú világítástechnikai termékből 24 típust találtak áramütés- és/vagy tűzveszélyesnek. A megbukott termékeknél jellemzően nem csak egy, hanem többnyire hét-nyolc hiba is előfordult.

Feltűnően gyakori hiányosság volt, hogy a vezetéket nem rögzítették megfelelően, kettős helyett csupán alapszigeteléssel látták el, vagy a keresztmetszete nem érte el a szabványban előírt vastagságot. Sok esetben a csatlakozódugó kis mérete miatt a bedugaszoláskor a használó keze feszültség alatt álló részekkel érintkezhet. Gyakran ajánlottak kültéri használatra a víz behatolása ellen nem védett terméket. A hiányosságok az áramütés, égési sérülés, lakástűz veszélyével fenyegetnek. Huszonegy terméket kell visszahívni a vásárlóktól azért, mert kigyulladhatnak és rázhatnak is. A vizsgálati eredmények a fogyasztóvédelmi portálon olvashatók

– hangsúlyozta a fogyasztóvédelem, akik azt is kiemelték, hogy a legtöbb veszélyes termék szokás szerint filléres vegyeskereskedésekből, piaci vagy alkalmi árusítóhelyekről származott. A vásárlás helyének körültekintő megválasztásával is megóvhatjuk tehát magunkat a selejt okozta bosszúságoktól. De számos egyéb árulkodó jel segít felismerni és elkerülni az otthonunk épségét és családtagjaink egészségét kockára tevő bóvlit. A veszélyes termékeken általában nem szerepel a gyártó és importáló neve, márka vagy azonosító jele és címe, nincs típus- vagy modellszámuk, nem tüntetik fel rajtuk a műszaki adataikat, hiányzik vagy nem megfelelő formájú a CE jelölés.

De hogyan lesz igazán szép és harmonikus a dekoráció?

Vannak trendek az ünnepek alatt is, amelyeket érdemes követni. Végezetül két profi tipp következik a Praktikertől arra, hogyan készüljünk tudatosabban az ünnepekre:

1. Gondos tervezés

A stresszmentes és költséghatékony ünnepvárás érdekében tervezzük meg előre a dekorációt, akár papíron le is rajzolhatjuk. Találjuk ki a vágyott stílust, és nézzük át ennek megfelelően a díszeket. Amik beleférnek, azokat készítsük elő, és ezt a kollekciót egészítsük ki pár új darabbal. A többi dísz majd sorra kerül jövőre.

2. A kevesebb több

Ha bizonytalanok vagyunk, vegyük minimálisra a dekort, viszont rakjunk rendet, legyen tisztaság, és csak pár feltűnő helyre helyezzünk díszeket: a bejárati ajtóra, komód tetejére, étkezőasztal, ablakba. Domináljanak inkább a hangulatfények, mécsesek, ezekből sosem lehet túl sok.

A karácsonyfa hagyományos díszei és jelentésük Kezdetben almát, diót, ostyát, mézespogácsa-alakokat, édességeket, valamint fából és textilből készült díszeket aggattak a karácsonyfákra, a 19. század végén pedig már a csillogó díszek váltak a népszerű díszítőelemeivé. A fára díszként kötött alma az eredendő bűnre, a tudás megszerzésére emlékeztet minket, mert a paradicsomi tudás fájának szimbolikus gyümölcse, de az élet fájának is gyümölcse.

az eredendő bűnre, a tudás megszerzésére emlékeztet minket, mert a paradicsomi tudás fájának szimbolikus gyümölcse, de az élet fájának is gyümölcse. A dió ősi Krisztus-jelkép, de bölcsesség-jelképként is számon tartják, emellett életerőt biztosít, megvéd és energiával tölt fel, felkészít a következő évre.

ősi Krisztus-jelkép, de bölcsesség-jelképként is számon tartják, emellett életerőt biztosít, megvéd és energiával tölt fel, felkészít a következő évre. A csúcsdísz korábban általában csillag alakú volt, és a betlehemi csillagot jelképezte, mára a legtöbb helyen felváltotta ezt a hegyes végű, csillogó gyöngyökkel kirakott „templomtoronyforma”.

korábban általában csillag alakú volt, és a betlehemi csillagot jelképezte, mára a legtöbb helyen felváltotta ezt a hegyes végű, csillogó gyöngyökkel kirakott „templomtoronyforma”. A karácsonyfa nélkülözhetetlen elemei közé tartoznak a gömbök is, amelyek változatos színűek és anyagúak, de mind a paradicsomi fa gyümölcsét jelképezik.

is, amelyek változatos színűek és anyagúak, de mind a paradicsomi fa gyümölcsét jelképezik. A színes girlandok, szalagok és angyalhajak részben a paradicsomi fára tekeredő kígyót, részben a teremtést átszövő időszálakat jelképezik.

szalagok és angyalhajak részben a paradicsomi fára tekeredő kígyót, részben a teremtést átszövő időszálakat jelképezik. A harangok, csengők a pogány hitvilág fontos szimbólumainak emlékét őrzik: a néphit szerint hangjuk elűzi a rossz szellemeket, a gyertyával és a csillagszóróval együtt pedig tisztító hatásuk van.

