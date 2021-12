Nem hiszel a szemednek: ez lesz az új lakástrend Magyarországon?

2021 őszén pattant ki Tóth Zoltán László fejéből a gondolat, hogy mi lehetne a tökéletes megoldás a „hol éljünk?” kérdésre, ha hatékony, fenntartható környezeti megoldásokban gondolkozik az ember. A Globális Nézőpont Országos Szövetség alapítója és elnöke a elmondta, hogyan álmodta meg a konténer dombház lényegét.

Tengeri fém konténert, amit hajókon szállításra használnak, és amikből van 40, 20 lábas „High cube” típusú, azokat ássuk le föld alá dombház szerkezetként. Ez önmagában nem elég, mert a tetőlemeznek nincs teherbírása, és a vaslemez is elrohad a föld alatt. A megoldás, és egyben a találmány lényege - ami szabadalom alá lett helyezve - az a födém. A gyökér és korrózió védelem egyszerű és hatékony megoldása

– mondta Tóth Zoltán László, aki mindig is szerette a természetet.

Nincsenek zöld területek, már nem férünk el

Tanyán nőttem fel, a természet szeretete a lényem része lett. Rossz látni, hogy manapság olyan építkezések folynak, ahol az állatok kiszorulnak, abszolút nem környzetkímélőek és nem is passzolnak az adott tájba. Azt látom, hogy a helykihasználás egyre rosszabb, nincsenek zöld területek, és már nem férünk el

– tette hozzám a Globális Nézőpont Országos Szövetség alapítója.

A konténer dombház építése ezzel szemben nem vesz el a zöld felületből így a legkörnyezettudatosabb építési forma. Nagy előnye, hogy kiásható, elszállítható, eladható. El lehet vele költözni másik telekre, nem kell új házat építeni.

De ugyancsak az előnyei közé tartozik, hogy földrengés biztos a fémszerkezet és a földalatti elhelyezkedése miatt, ahol nincs lengés, ha elromlik a fűtés, nem lehet benne megfagyni, a föld alatti klíma miatt. Nagyon alacsony az energia ellátása is, mert 1 méter föld borításnál 10-14 fok hőmérsékletet tartja az épület télen nyáron, így fűtésre csak minimálisan van szükség, klíma pedig egyáltalán nem kell

- mondta Tóth Zoltán László.

Akár lakótelep is lehet belőle

Az épület teteje termőfelület marad, így van lehetőség saját kert létrehozására, saját élelmiszer termelésére, vagy akár állatok tartására is. Bővíthető, bármikor egy újabb konténert hozzá lehet illeszteni, vagy átrendezni a meglévőket, illetve el is lehet adni egy-egy részét a háznak.

Egy domboldalban akár egy lakótelepet is létre lehet hozni, ami nem változtat a környezeten, ellenben az ablak előtt mászkálhatnak akár az őzek is. Építési költségben a legalacsonyabb a költsége, mert sem szigetelés nem kell, sem tető, sem burkolat, vagy díszítések, sőt még csatorna sem. Minimális karbantartást igényel, de az építési sebességben is nagyon hatékony, talán a leggyorsabb építési forma, mivel a konténer helyének kiásása, a konténer lekezelése előkészítése után már le is helyezhető a föld alá, ami szerkezetkész állapotot jelent. Ez a folyamat 1 héten belül is lezárulhat

- tette hozzá Tóth Zoltán László, aki azt is elárulta, hogy jelenleg épp Pécelen készül a prototípus.

Címlapkép: Getty Images