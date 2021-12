Őrületesen elszálltak az árak: mi lesz így a karácsonyi salátával? Íme 3 mennyei recept

A karácsonyi vacsorához a legtöbb családnál elengedhetetlen alapanyagok közül a leginkább a dió és a ponty ára változott az elmúlt 4 év során, de a többi élelmiszernél is beszélhetünk egy átlagos 20 százalékos áremelkedésről. Számszerűen nézve a dió kilója 840, míg a pontyé 384 forinttal lett drágább néhány év leforgása alatt. A dió esetében ez 22 százalékos, míg a ponty esetében 19 százalékos drágulást jelent 2018 óta. Ugyanezen időintervallum alatt százalékosan nézve még ennél is nagyobb volt a drágulás a fejes káposzta esetében, aminek ára 29 százalékkal lett magasabb, és nagyot drágult a sertéscomb is, aminek kilóára19 százalékkal emelkedett. A salátáinkhoz szükséges zöldségek és gyümölcsök, az öntethez elengedhetetlen méz és ecet ára is jócskán nőtt idén.

A Pénzcentrum számításai szerint a karácsonyi menünk legfőbb hozzávalóiért 2018-ban, az éves átlagárakkal számítva, 11 270 forintot kellet fizetni. 2020-ban ugyanez már 13 659 forintba került, ami 21 százalékos költségemelkedést jelentett. Forintban számolva ez annyit tesz, hogy ugyanazért az alapanyag-mennyiségért, 4 év elteltével, 2009 forinttal kell többet fizetni.

A saláták fő alapanyaga: a zöldségek, gyümölcsök

A 2021-es évben az egyik legnagyobb problémát a mezőgazdaságban a hűvös és az aszályos évkezdet jelentette, a háztáji vetésekben is a legtöbb helyen száraz talajba kerültek a magok, de az alacsony hőmérséklet is lassította a kelést – írta korábban a HelloVidék. Aztán a nyári csapadékosabb időjárásnak és a túlnyomó részt öntözéses termelésnek köszönhetően a sárgarépa például az elmúlt 10 év átlagának megfelelő, 60 ezer tonna körüli mennyiséget hozta. A petrezselyemgyökér némileg gyengébben teljesített, 4-5%-os volt a visszaesés az átlaghoz képest. Bár a cékla termőterülete az előző évhez képest jelentősen, mintegy 10%-kal csökkent, a jó hozamok mennyiségben kompenzáltak, az éves termésmennyiség a 10,5 ezer tonnás sokéves átlaghoz képest 13-15%-kal volt nagyobb.

A gyümölcsökkel sem volt jobb a helyzet, a körte, az alma, de a szőlőtermést is megviselte az idei hektikus időjárás.

A jó minőségű alma nem inflálódik úgy, mint az árupiacon minden más, vagy az energia, a gépalkatrészek, a munkaerő, még akkor sem, ha kevés van belőle az adott évben, hiszen a vevők nem viselik el az 500-600-700 forintos almaárat, márpedig még mindig jobban járnak a termelők, ha eladják nekik, mintha megy léalmának kilónkénti 25-35 forintért a termés. Ami viszont nagyon üti a hazai zöldség- és gyümölcstermesztést, az az iszonyúan magas ÁFA. A 27 % üzenet a termelő számára, hogy "Te hülye, minek gazdálkodsz?!" Mindennek megy fel az ára, de ezt mi az almánál nem tudjuk realizálni, annak ellenére sem, hogy a mi költségeink is emelkednek. Ha 10 % a termelőnél maradhatna, rögtön nyereségessé válhatna a mezőgazdasági munka, de legalábbis nem lenne mínuszos egyes években

- mondta el a Nagykálló-Tész Kft. (termelők értékesítő szövetkezete) tulajdonosa, Horváth Tibor a HelloVidéknek.

1. Waldorf saláta

Hozzávalók

3 zeller (gumó )

4 alma (savanykás)

10 dkg ementáli sajt

3 dl habtejszín

2 ek majonéz

só, bors ízlés szerint

2 ek citromlé

1 ek méz

2 marék dió

Elkészítés

A zellert és az almát meghámozzuk, és gyufaszál vékonyságúra szeleteljük. Citrommal meglocsoljuk. A sajtot is hasonlóképpen felvágjuk. A diót durvára vágjuk, serpenyőben olaj nélkül illatosra pirítjuk. A tejszínt habbá verjük, majd hozzákeverjük a mézzel elkevert majonézt. Egy tálban összekeverjük a zellert, almát, sajtot és a diót, ráöntjük a tejszínes majonézt. Enyhén sózzuk, borsozzuk, és hűtve tálaljuk.

A mézárakat is nagyon érzékenyen érintette a kora tavaszi fagy, így sajnos realizálódtak az előzetes jóslások a boltokban és a piacokon.

Popovics István megosztotta velünk az aktuális felvásárlói árat is, hordósan 2300-2500 forintért veszik meg a termelőktől a kereskedők az akácmézet, és bár a köztudatban nem így szerepel, de a multiknál sokkal drágábban kapható az akácméz, mint a termelői piacokon a termelőnél. Míg a hiper- és szupermarketek polcain kilónként 4500 forintot is elkérnek a mézért, a méhészek 3500 Ft körüli áron értékesítik személyesen az árut, legyen szó akácról, hársról vagy selyemfűről, ráadásul a bolti minőség sok esetben meg sem közelíti a termelőtől közvetlenül megvásárolt méz minőségét.

A természet édes ajándéka: méz A méz fogyasztása kalcium, réz, vas, magnézium, mangán, foszfor, kálium, nátrium, cink és kis mennyiségben B1, B2, B3, B5, B6, C-vitamin és ásványi anyag tartalma miatt is melegen ajánlott. A sötétebb mézek (pl. fenyő, erdei méz) vasban, rézben és mangánban is rendkívül gazdagok.

2. Mézes sárgarépasaláta almával

Hozzávalók

3-4 db sárgarépa

2 db zöldhagyma

2 db alma

1 marék apróra vágott, pirított dió

1 citrom kifacsart leve

2 evőkanál méz

1 teáskanál édes mustár, só ízlés szerint

4 evőkanál olívaolaj

1 kis csokor petrezselyem zöldje

Elkészítés

A megtisztított sárgarépát a reszelő legnagyobb lyukán reszeljük vékony csíkokra (julienre), bátrabbak egy éles késsel is próbát tehetnek. Az almát - akár hámozás nélkül is - reszeljük le ugyanezen a reszelőn, és rögtön keverjünk hozzá egy evőkanál citromlevet, hogy ne barnuljon meg. A friss petrezselymet és zöldhagymát apróra vágjuk fel. A mézet keverjük össze a mustárral és a citromlével, majd lassan csurgassuk hozzá az olívaolajat, és habverővel keverjük egyneművé az öntetet. A felvágott zöldségeket, gyümölcsöket keverjük össze, majd forgassuk bele a salátaöntetbe, és keverjük össze alaposan a salátát, végül szórjuk meg a pirított dióval.

Az ásotthalmi batátatermelő, Váraljai László szerint nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte egyre népszerűbb zöldség a batáta, amelynek kereslete 2019-ben a legnagyobb mértékben emelkedett valamennyi zöldségféle közül:

Az itthon termelt mennyiség kb. 3 hónap alatt elfogy a belföldi piacon, de később, jó minőségű és nagyobb mennyiségű áruval az exportpiacokat is elláthatjuk. Az elmúlt években csak enyhe ingadozása volt a batáta árának, de nem bocsátkozunk találgatásba. Termelőként az árak csökkenésével kell terveznünk, mert a termelői oldal is erősödik, és az exportpiacokon erős versenyben leszünk a spanyol, egyiptomi és amerikai termelőkkel. Jó pár éve még majdnem egy kiló hús árával vetekedett, 1000 forint körül volt egy kiló batáta ára. Ma már átlagban 600–700 forintért árulják. A kereslet még mindig nagyobb, mint a termelők által nyújtott kínálat, annak ellenére, hogy többszörösére nőtt a batátatermesztés az elmúlt pár év alatt Magyarországon. Tehát nemhogy ódzkodnak, hanem egyre többen eszik, kedvelik az édesburgonyát

- árulta el a HelloVidéknek Váraljai László.

Novemberben, az édesburgonya szezonjának az elején 500 és 1000 forint között mozgott a felkapott zöldség ára, vagyis a tavalyihoz képest némi drágulás itt is érezhető:

Spar: 799 ft/kg

Tesco leárazva: 799 ft/kg -ról 449Ft/kg

Bio termelőnél, piacon: 849 Ft-1000 Ft

Édesburgonyánkból gluténmentes liszt is készülhet, ennek interneten elérhető ára: 1.399 Ft / 500g

3. Édesburgonya saláta

Hozzávalók

2-3 édesburgonya

2-3 cékla

egy csomag rukkola

10 dkg feta sajt

só, bors, őrölt kömény, oregánó ízlés szerint

Elkészítés

Az édesburgonyát és a céklát meghámozzuk, kockára vágjuk. Egy tűzálló tepsit kevés olívaolajjal kikenünk, és elterítjük benne a zöldségeket. Sózzuk, borsozzuk, őrölt köménnyel megszórjuk. 175 fokra előmelegített sütőben alufólia alatt 35-40 percig sütjük, míg a zöldségek megpuhulnak. A rukkolát tányérra tesszük, rászedjük a sült zöldségeket, megszórjuk a kockára vágott fetával és szárított oregánóval.

Címlapkép: Getty Images