Brutális bírságot kaphatnak a kerttulajdonosok: sokan nem is tudják, hogy ez tilos

Sokan úgy gondolják, nincs azzal probléma, ha az erdők szélén, patak partján helyezik el a kerti zöldhulladékot, hiszen úgyis lebomlik, komposztálódik, a természet része lesz. Azonban ez egyáltalán nincs így, súlyos természetkárosítást is okozhatunk a nem megfelelően kezelt zöldhulladékkal, ráadásul az illegális elhelyezése szabálytalan és büntetendő. Hogy mik is ezek a veszélyek és mit tehetünk a kertünkben keletkező zöldhulladékkal, arról Kóródi Blanka, természetvédelmi területfelügyelő, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa beszélt a Vaol.hu-nak.

Az emberek általában nem értik, mi a probléma a zöldhulladék elhelyezéssel, hiszen természetes anyag, idővel elbomlik. Pedig több problémát generál - fogalmazott a szakember.

Az egyik, lehet, hogy olyan helyre rakják a zöldhulladék kupacot, ahol ritka, védett faj fordul elő, ezzel károsítják vagy megszüntetik a faj élőhelyét. Számos esetben hátrány a tápanyag feldúsulás, ami a növényzet átalakulásához vezet, fokozott a gyomosodás. Fontos kiemelni, hogy az emberek többsége nem ismeri jól a növényeket - nem tudják, mennyire ártalmas idegenhonos, inváziós növényfajok élnek körülöttünk, akár a kertjeinkben is, amelyek a természeti területekre kihelyezve elhullajtják magjaikat, és tömegesen szaporodnak az őshonos növényzet rovására. Azt se felejtsük, hogy közismert, ha valaki elkezd egy kupacot, akkor más is oda hordja a hulladékát, ami nemcsak csúnya látvány, de minden más szemét melegágya. Onnantól ezen a helyen megjelenik a virágcserép, a műanyag, az autógumi, a törmelék is.

- tette hozzá Kóródi Blanka, természetvédelmi területfelügyelő, aki hozzátette, a nevében is benne van, hogy a zöldhulladék is hulladék. A szemetelés, hulladékkihelyezés szabálysértés, ami büntetendő.

A természetvédelmi őrök 5000-50000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki, amennyiben észlelik a cselekményt.

Címlapkép: Getty Images