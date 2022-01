Rengeteget költ tisztítószerre a magyar: ezek a legtöbbször elkövetett takarítási hibák

Tisztítószerek forgalma erősen megugrott a járványhelyzet alatt. Ez annak köszönhető, hogy a pandémia alatt megváltozott vásárlási szokások hatást gyakoroltak több szektorra is: ez alól a drogériák sem voltak kivételek, hiszen a vásárlók a tisztítószereket is inkább a nagyobb élelmiszer üzletláncokban vásárolták meg. A népszerű üzletág 2020 tavaszán mért egy százalékpontos részesedéscsökkenését, melyet 2021 év elejére ledolgoztak, az év közepére pedig már túl is szárnyalták a korábbi szintet.

A drogériák gyorsan forgó fogyasztási cikkek teljes magyarországi piacának 9 százalékát, míg a vegyi áruk forgalmának 41 százalékát tették ki az értékbeni eladásokban a tavaly júliustól 2021 júniusától tartó periódusban

- nyilatkozta korábban Kovács Gergely, a NielsenIQ ügyfélkapcsolati vezetője. Hozzátette, az általuk vizsgált időszakban a nemzetközi láncokban és a magyarországi láncokhoz tartozó, valamint a független üzletekben 7 százalékkal több vegyi árut vásároltak a fogyasztók. A drogériák növekedését kizárólag a diszkontcsatorna tudta felülmúlni, amely mind az élelmiszer, mind pedig a vegyi áru tekintetében erőteljesen növekedett az elmúlt időszakban.

Változnak az idők: egyre nagyobb teret kapnak az alternatív megoldások

A legtöbb baktérium hasznos az ember számára: a testünkben élnek, segítenek abban, hogy egészségesek maradhassunk, és kontroll alatt tartják a "rossz" baktériumokat. Az egészséges háztartásnak nincs szüksége antibakteriális szerekre. Egy szappanos kézmosás, meleg víz és környezetbarát tisztítószer a legjobb út arra, hogy megszabaduljunk a kórokozóktól. Takarítanunk viszont kell, a kérdés csak az, mivel tegyük. A legtöbb bolti tisztítószer számos, egészségre és a környezetre nézve ártalmas hatóanyagot és adalékanyagot tartalmaz. Éppen ezért a Tudatos Vásárlók Egyesülete számos akciót indított már annak érdekében, hogy a hagyományosnak is nevezhető, tisztításra alkalmas egyszerű szerek – az ecet, a citromsav, a szódabikarbóna és társaik – bemutatása.

Nem csoda, hiszen korábbi kutatásuk eredménye szerint a magyarok 88%-a aggódik a tisztítószerekben lévő vegyi anyagok egészségi, 87%-uk pedig a környezeti hatásuk miatt. Éppen ezért egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a környezetbarát és egészségkímélőbb vegyszerek és zöld takarítási praktikák iránt.

Legnépszerűbb alternatíva: az ecet

A Pénzcentrum korábbi cikkében olvashatunk arról, hogy mekkora szerepe van az ecetnek a háztartásokban. Beszámolójuk alapján az derült ki, hogy az emberek 49%-a használ ecetet a mosáshoz, takarításhoz, további 11% jó ötletnek tartja, de még nem próbálta. Sok népszerű „ökotakarítós” oldal és blog is ajánlja az ecetet fertőtlenítéshez, tisztításhoz és rengeteg kérdést kaptunk tőletek arról, vajon mennyire jól fertőtlenít az ecet.

De mennyire hatékony valójában az ecet? Merül fel sokakban a kérdés. A Tudatos Vásárlók Egyesülete az ecet fertőtlenítési hatékonyságát összevetette más olyan szerekével, amelyeket az emberek általában fertőtlenítésre használnak, ezért 5 különböző háztartási tisztító-fertőtlenítő szert teszteltek laboratóriumban:

Domestos Extended Power Pine Fresh

Sanytol univerzális fertőtlenítő spray

Frosch ecetes tisztítószer

házilag elkészíthető keverék

20%-os étkezési ecet

A Domestos Extended Power Pine Fresh hatóanyaga a nátrium-hipoklorit (4,5%), sokaknak a termék egyet jelent a valódi tisztasággal, ezért rendszeresen és a biztonság kedvéért bőven adagolva alkalmazzák. A Sanytol univerzális fertőtlenítő spray hatóanyaga a didecyldimethylammonium-klorid (0,1-1%), előszeretettel fújkálják a háztartásban mindenhova, mert még az illata is kellemes. Holott

mindkét hatóanyag asztmát okozhat, illetve egyéb egészségi problémákért is felelős lehet.

A Frosch ecetes tisztítószer hatóanyaga az ecetsav (5-10%), a termék EU Ecolabel címkével rendelkezik, ami azt jelenti, hogy független hitelesítő szervezet vizsgálata igazolja a termék környezetbarát mivoltát. A Tudatos Vásárlók által ajánlott házilag elkészíthető keverék egy általános tisztítószer: egy vizes oldat, ami fele arányban tartalmaz étkezési ecetet és 5%-ban gyógyszertári alkoholt. Az étkezési ecet pedig 20%-ban ecetsavat (80%-ban vizet) tartalmaz. 60 perc alatt szobahőmérsékleten az összes vizsgált szer rendelkezik baktériumölő és gombaölő hatással. A 20%-os étkezési ecet gyakorlatilag tökéletesen fertőtlenít. Az 5-10% ecetsav tartalmú Frosch ecetes tisztítószer is ugyanilyen jól szerepelt a vizsgálaton, ami azt jelenti, hogy a 10%-os étkezési ecet is hatékonyan fertőtleníthet.

Legtöbbször ezt rontjuk el takarítás során

Amikor eljött az ideje, hogy kitakarítsuk otthonunkat, mindannyian a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb módon szeretnénk elvégezni a feladatot. Több száz tisztítószer és eszköz található a boltokban, amelyek minden problémára megoldást kínálnak. Viszont ez az, ami sok embert tévútra visz:

a legtöbb esetben rengeteg dolgot megvásárolunk, külön minden egyes felület tisztítására, majd vagy nem használjuk fel őket, vagy helytelenül vetjük be őket takarítás során.

Éppen ezért, mielőtt valamelyik terméket használatba fogjuk, tisztítás előtt szánjunk néhány percet a következő ökölszabályokra:

Olvassuk el a termék használati útmutatóját: szükséges adagolás, felhasználási területek, biztonsági információk.

Ellenőrizzük a termék szavatosságát, hiszen ez csökkentheti a tisztítószerek hatékonyságát.

Minden esetben kövessük az utasításokat.

Mindig viseljünk védőkesztyűt, esetleg szemüveget is, hogy elkerüljük az irritációt.

Ne keverjük össze a tisztítószereket.

Bármilyen tisztítószer használata után mossunk kezet szappannal és meleg vízzel.

Többször írtunk már arról is, hogyan gyorsíthatjuk a takarítás, fertőtlenítés folyamatát házi praktikákkal, hogy ne kelljen hosszú órákat és rengeteg pénzt áldoznunk otthonunkra. Sokan viszont talán nem is gondolnánk, hogy néha bizony súlyos hibákat is véthetünk takarítás közben, amik jelentősen lelassíthatják a munkát. A HelloVidék most a The Spruce listája alapján összegyűjtötte a leggyakoribb takarítási hibákat, amiket jobb, ha nem követünk el.

1. hiba: halogatás



Feltöröljük azonnal a lehullott ételmaradékot a konyhában, ami épphogy érintette a padlót vagy hagyjuk? Ha a földön hagyjuk a ragacsos foltoka, szennyeződéseket a 15-20 másodperces munka helyett, később hosszú perceket szánhatunk a munkára. Rosszabb esetben még a hangyák is ellephetik a konyhát a finom, számunkra alig észlelhető falatokra. A halogatás a takarítás bármelyik mozzanatánál hatalmas hiba lehet. A napi takarításra és a szobatisztításra fordított néhány perc sokkal könnyebbé teszi a nehéznek tűnő nagytakarítást. Érdemes a konyhai felületeket fertőtleníteni, a piszkos ruhaneműt a szennyesbe tenni, a fürdőszobai mosdókagylót és a zuhanyzó ajtaját minden használat után letörölni, és a rendetlenséget, például a postát, újságokat és nyugtákat naponta elpakolni, kidobni. Így a heti portalanítás, porszívózás, WC-tisztítás, konyhai felmosás és mosás sokkal egyszerűbb lesz.

Senki nem akar több időt tölteni a takarítással, mint amennyit muszáj. Ha rossz sorrendben végezzük a feladatokat, akkor az alapos takarítás ellenére lehet, hogy többször is át kell törölnünk bizonyos részeket. Például ha a porszívózással kezdjük a nappali takarítását és utána portalanítjuk a polcokat, akkor újra felhalmozódhat a kosz a padlón. A pakolás után fontos, hogy mindig fentről haladjunk lefelé, minden helyiségben.

A tisztítási, takarítási munkák elvégzéséhez nem elég, hogy erős szereket választunk. A nem megfelelő tisztítószerekkel többet árthatunk, mint amennyit segítünk. A túl erős tisztítószer használata maradandó károkat okozhat egyes felületeken. A címkék ellenőrzésével nemcsak időt takaríthatunk meg, hanem pénzt is. Ha megpróbáljuk csökkenteni az otthonunkban használt vegyi anyagok mennyiségét, akkor a természetes vagy zöld tisztítószerek is megfelelő hatásúak lehetnek.

A piszkos eszközök ahelyett, hogy tisztává varázsolnák otthonunkat, súlyosbíthatják a helyzetet. A nem megfelelően tisztított eszközök, szivacsok, törlőrongyok számos baktérium búvóhelyévé válhatnak. A rendszeresen nem tisztított mosógép visszaviheti a test szennyeződéseit a ruhákra, amik a mosás után kellemetlen szagúak lehetnek. Szánjunk időt a felmosófejek, törlőkendők, suroló kefék, szivacsok tisztítására minden használat előtt. Az eldobható eszközök esetében minden tisztítási folyamathoz használjunk friss eszközt.

Rengeteget spórolhatsz dédanyáid praktikáival

Sokan nem is gondolják, hogy a boltokban egyre borsosabb áron kapható fertőtlenítő-, súroló- és mosócsodák mellett a környezetbarát tisztítószerekkel és egyéb praktikákkal mennyi pénzt megtakaríthatunk. Ideje hát, hogy az új évben pár hasznos és pénztárcakímélő megoldást mi is bevessünk, amit ráadásul nagyszüleink is rendszeresen alkalmaztak. Erről korábbi cikkünkben írtunk, ami itt olvasható.

