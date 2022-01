Ez az egyik legjobb megoldás a penész ellen: veszélyes, ha ilyen otthon a fal!

Nem árt tudni, hogy, ha túl párás a levegő, az kedvez a baktériumoknak és gombáknak. Ezért minden háztartásban törekedni kell arra, hogy ne legyen tartósan párás a levegő a belső térben.

A szellőztetés erre megoldást jelenthet, ennek megoldása viszont ősszel és télen nem annyira egyszerű. Ráadásul vannak helyiségek, amelyeknek sokszor nem igazán megoldható a páramentesítése, ilyenek az alagsorok, pincék vagy az ablaktalan wc, fürdőszoba. Ezért a nedvességtartalom optimálisan tartására használhatunk páramentesítőket, párátlanítókat. Így a páramentesítő berendezések jó megoldásnak tűnnek arra, hogy ideálisra szárítsuk egy szoba levegőjét.

A kontrollált gépi szellőztetés hővisszanyelés nélkül olyan ventilátorok kiépítését jelenti, amelyek állandóam üzemben vannak és reagálnak a helyiség páratartalmára. Ezeket többségében a falakba építik, így jár némi bontással, javítással. A hővisszanyeléses gépi rendszerek ennél egy fokkal még komolyabbak és egyszerűbbek is: úgy forgatják a helyiség vagy a lakás levegőjét, hogy még a téli hidegben sem hagyják lehűlni a belső tereket, illetve nyáron felmelegedni a klímát - természetesen ez egy költségesebb megoldás. Viszont nem igényel bontási munkát, javítást sőt, ezek a gépek hordozhatók.

Mit csinál egy páramentesítő gép? A párátlanító olyan készülék, amely csökkenti a levegő nedvességtartalmát a víz elszívásával, hogy javítsa a beltéri levegő általános minőségét . A beltéri páratartalom szabályozása nagyon fontos egészségünk és otthonunk szempontjából. Kutatások szerint lakásunk, házunk ajánlott ideális páratartalma 40-60% között kell, hogy legyen.

A párátlanító készülékek előnyei

1. Csökkenti az esélyt a penészesedésre

A penészt kialakulásában nagyban szerepet játszik a levegőben lévő túlzott nedvesség, ráadásul ilyen közegben a penészgomba nagyon könnyen terjedhet. A penész a felületeken növekszik, a spórái viszont behatolhatnak a háztartási cikkek felülete alá, és tovább szaporodhatnak. Kialakulhatnak ablakon, csövön, mennyezeti csempén, fán, papíron, szőnyegen, kárpiton, de akár tapétán és gipszkartonon is.

Fontos tudni, hogy otthonunkban elszaporodó penészgomba egészségügyi problémákat okozhat. Sajnos a penésztől nem könnyű megszabadulni, ezért fontos a levegő nedvességtartalmának csökkentésével megakadályozni terjedését. A párátlanítót úgy tervezték, hogy csökkentse a levegő páratartalmát a felesleges víz elszívásával. Ezáltal a párátlanítók segíthetnek megakadályozni a penész elszaporodását, és javítják a helyiségek beltéri levegőminőségét.

2. A megelőzésben is segíthet

Csőtörés vagy vízszivárgás, beázás után is érdemes használni, hiszen felszívja a levegőben lévő plusz vizet és nedvességet a száradási folyamat felgyorsítása érdekében. Ez azért fontos, mert így segít megelőzni a penész kialakulását is.

3. Viszlát dohos szag

Ha érzünk valaha dohos vagy kellemetlen szagokat, például a pincében vagy a mosókonyhában, akkor jó, ha tudjuk, ezt a szagot elsősorban a levegőben lévő túlzott nedvesség okozza. Ha a nedves levegő hideg felületekkel érintkezik, az páralecsapódást és dohos szagokat okozhat. Ezt a nedves szagot gyakran a penész és a penészgomba is okozhatja. A párátlanító másik nagy előnye, hogy csökkenti vagy megakadályozza a szagokat azáltal, hogy kivonja a levegőből a felesleges vizet, hogy helyreállítsa a páratartalmat. Az egészséges beltéri páratartalom fenntartásával ezeknek is búcsút inthetünk.

4. Allergiások is hasznát veszik

A szezonális tavaszi allergia gyakori kiváltó okai közé tartozik a poratka, a pollen, az állati vagy kisállat szőr, és a penész. A penész és a penészgomba párás körülmények között fejlődik, és különféle allergiás tüneteket okozhat, beleértve a tüsszögést, orrdugulást vagy orrfolyást, könnyező, viszkető szemeket. A levegő páratartalmának páramentesítővel történő csökkentése segíthet csökkenteni a levegőben lévő por vagy egyéb allergiát kiváltó tényezőket. Ez egészséges beltéri levegőt biztosít otthonunkban, így nincs több szipogás és tüsszögés a tavaszi allergia miatt.

5. Minimalizálja a páralecspódást

Ha páralecsapódást vagy vízcseppeket észlelünk az ablakok belsejében, az a magas páratartalom jele. Ez azért probléma, mert, ha az otthonunkban lévő extra nedvesség beszorul, az idővel nem csak a penész kialakulását eredményezheti. A falakban is hatalmast kárt tud tenni: nem csak a festék, burkolat kezdhet el leperegni a falakról, de a falak állapota is erősen megromolhat. De ugyan ilyen kárt tud okozni a bútorainkban, tárgyainkban, használati eszközeinkben is. A párátlanító másik nagy előnye, hogy képes szabályozni a nedvességet és a páralecsapódást, így segít megőrizni lakásunk, falaink ideális állapotát. Megóvhatják értékes tárgyainkat, például hangszereinket, fényképeinket, könyveinket és még sok mást is.

Mennyibe kerül a legolcsóbb készülék?

A különböző boltok rengeteg típust kínálnak megoldásként: az egészen kicsi gépektől, a nagyobb, több funkciós gépeken át. Mi most annak jártunk utána, hogy a legnagyobb áruházakban milyen gépeket vásárolhatunk és mennyiért. Ennek mentén azt láthatjuk, hogy

A legkisebb elektromos páramentesítő gép 200 ml-es víztartállyal 19 999 forintba kerül a MediaMarkt webshopjában. Az 500 ml-es víztartályal rendelkezők 17 890-19 999 forint között mozognak. Innentől már a nagyobb készülékek jönnek, melyek kettő-három vagy akár 6 litert is képesek tárolni. Ezek ára 35 699 forinttól kezdődnek, de egészen csillagászati összegben végződnek. A legdrágább termék itt 115 499 forint, ráadásul nem is a legnagyobb tartállyal rendelkező termékről beszélünk, mive ez a termék csupán 2,4 litert képes összegyűjteni egyszerre.

A Praktiker online kínálatában a legolcsóbb elektromos párátlanító 19 990 forint, ez 300 ml-t gyűjt össze egyszerre. Van 400 ml-es verzió 29 990 forintért, 700 ml-es 34 900 forintért, de 2 literes verzi is, 59 990 forintért. A legdrágább termék itt 30 liter vizet tud kiszűrni egy nap, az ára pedig ennek is igen borsos, 104 990 forint.

Az OBI webáruházában a legolcsóbb elektromos párátlanító, ami 700 ml-es, 36 990 forintért kapható. Ettől már csak nagyobb teljesítményű gépeket találunk: 12 literes gépet 61 990 forintért, 3,5 literes készüléket 69 990 forintért, 20 literest 74 990 forintért. A legdrágább termék itt 6,5 literes víztartállyal rendelkező termék, ennek ára 99 990 forint.

Ha jól megnézzük, akkor egy kisebb gépet már egészen kedvező áron meg tudunk vásárolni. Érdemes tehát mérlegelni, esetleg szakemberrel konzunltálni vásárlás előtt, hogy mekkora problémával állunk szemben: érdemes befektetni egy ilyen készülékbe, mert képes lesz megszüntetni a problémát, vagy inkább gondolkodjunk a lakásfelújításban?

Címlapkép: Getty Images