Elképesztő megoldások: mutatjuk 2022 év legmenőbb gyermekszoba trendjeit

Töretlen az otthonfelújítási program iránti lakossági érdeklődés, egy pár hónapja végzett felmérés szerint 2022 végéig a háztartások 8 százaléka biztosan, 12 százaléka pedig valószínűleg él a program nyújtotta lehetőségekkel - közölte a GKI és a Masterplast közös kutatásuk eredményét. Mint ismert, a magyar családok tavaly óta 3 millió forintos összeghatárig állami támogatást igényelhetnek, amelynek a határideje 2022 december 31. Így már csak mintegy egy év áll az érintett családok rendelkezésére a felújítások elvégeztetésére és a papírok beadására.

A megkérdezettek a két legnépszerűbb célként a belső terek, illetve a fürdőszobák felújítását említették, de a külső nyílászárók cseréjét és a hőszigetelési munkálatokat is nagyon sokan szeretnék elvégeztetni. A belső tereknél pedig az egyik népszerű cél a lakás helyiségeinek megújítása is. Ha kisbaba érkezik a házhoz, akkor pedig egyértelműen a családok legfontosabb feladata a baba- és gyerekszoba kialakítása lesz. Annak jártunk most utána, mire számíthat az, aki épp ennek a kialakításán gondolkodik. Mik a legújabb trendek, és mennyivel drágultak az alapanyagok? A legnagyobb lakásáruházak mellett egy gyakorló szakembert is megkérdeztük arról, milyen a jó kiságy, mennyibe kerül most, ha asztalossal készíttetjük el.

3+3 milliós támogatás azonban, ezt érdemes itt a legelején kihangsúlyozni,

a felújítási munkálatokra igen, viszont gyermekbútorok vásárlására nem vonatkozik,

így sem kiságyat sem bölcsőt nem fogunk tudni elszámolni, ez kizárólag a beépíthető bútorokra igényelhető – közölte a HelloVidékkel Bárdos András, IKEA Soroksár, értékesítési vezetője.

Milyen a tökéletes gyerekszoba?

A gyermekszoba kialakítására jellemzően a többi helyiségtől eltérő szempontok érvényesek, hiszen ezúttal a biztonság, a környezet- és gyerekbarát kialakítás az elsődleges – emellett persze kiemelten fontos a kényelem, a praktikum és az aktuális trendek is – közölte Boncz Péter, a Praktiker szakértője.

A babaszoba kialakításakor tehát nem a bútorok beszerzése kell, hogy az első lépés legyen. Ha teljesen nulláról kezdjük, akkor legelőször arról kell döntenünk, hogy milyen legyen a padló, milyenek legyenek a falak, a világítás. Ha nem új otthonról van szó, egy festést akkor is érdemes beiktatni még a pici érkezése előtt.

A gyerekszobában mindenképpen a kicsi érkezése előtt legalább két hónappal végezzük el a festést, tapétázást, a padló felújítását vagy a bútorok festését, hogy mindennek legyen ideje alaposan kiszellőzni. Falfestékből olyat válasszunk, amelynek alacsony az illékony szerves anyag (VOC) tartalma, minden más festékből vízbázisút keressünk, és a tapéta is legyen környezetbarát anyagból. Célszerű mosás- és dörzsálló, könnyedén és higiénikusan tisztítható diszperziós falfestéket vásárolni. A szoba alapszíneit érdemes a semleges, pasztell árnyalatok közül kiválasztani.

– tette hozzá a szakember.

Boncz Péter szerint a szőnyegpadló a nem a legjobb megoldás, hiszen nehezebben tartható tisztán, ugyanakkor egy puha szőnyegre mindenképp szükség lesz, amikor a kicsi már mászik – ez legyen antibakteriális és jól tisztítható.

Sokféle választási lehetőség van a laminált padlótól a padlószőnyegig

Egy babaszoba esetében, amit mindig érdemes szem előtt tartani, az a tisztíthatóság.

Minden felületnél arra kell törekedni, hogy az könnyen és jól tisztítható, adott esetben mosható is legyen. A legszerencsésebb választás tisztíthatóság szempontjából, ha laminált padlóra vagy parkettára esik a választásunk. Ezek nagyon könnyen takaríthatóak. A padlószőnyeg igaz hogy melegebb érzést kelt, ugyanakkor a poratkák miatt allergizáló hatásúak és nem egyszerű a tisztításuk. Külön szőnyeget lehet tenni a babaszobába, de erre inkább akkor lesz szükség, amikor a kicsi már rendszeresen a földön játszik. Bármennyire divatosak a hosszú szálú szőnyegek, babaszobába nem igazán praktikusak, mert nehéz a tisztán tartásuk. Olyan szőnyeget válassz, amit otthon is könnyen tudsz porszívózni és időnként vidd el tisztítóba

– tanácsolta a Brendon.hu.

A babaszoba berendezése

A Brendon.hu szakemberei szerint a babaszoba megtervezését érdemes azzal elkezdeni, hogy átgondoljuk milyen funkciónak kell megfelelni. Vagyis mik azok a feladatok, amiket a babaszobában fogsz csinálni és mi az amit esetleg egy másik helyiségben. Ezek a feladatok/funkciók jöhetnek szóba:

Altatás

Pelenkázás

Szoptatás

Ruha, játék tárolása

Ideális esetben minden elfér a babaszobában. De nem kell kétségbe esni, ha nincs mindenre hely egy szobán belül. Lehet máshol is szoptatni vagy éppen máshol pelenkázni. Vannak nélkülözhetetlen bútordarabok, amire mindenképpen szükség van:

fekvőhely

pelenkázásra alkalmas hely,

szoptatásra alkalmas hely.

A gyermekszoba kialakításánál milyen szempontokra érdemes odafigyelni?

Három fontos dolgot érdemes szem előtt tartanunk, mikor a szobát berendezzük – közölte Bárdos András, IKEA Soroksár, értékesítési vezetője:

Az első, hogy a helyiség és berendezése biztonságos legyen. Többek között a bútorok, vezetékek rögzítése, az elektromos aljzatok érintésvédelmének biztosítása, az éles/hegyes sarkoktól való védelem, az, hogy a fiókos elemek ne alkothassanak „ lépcsőt”, -mikor a gyermek már aktívan mozog a szobában, illetve a nyílászárók/fiókok biztosítása, hogy a gyermek ne csíphesse be az ujját – ezek mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják a szoba kialakítását.

A másik fontos szempont, hogy komfortos/ergonomikus legyen a szülőknek, míg a kicsit ellátják (pl. a pelenkázáshoz szükséges eszközök karnyújtási távolságra legyenek, a „szoptatós fotel” az ágyhoz közel legyen stb.). És végül érdemes fontolóra venni, hogy a gyermek növekedésével milyen funkcióbeli változásokat kell alkalmazni a szobában. Kínálatunkban található többek között olyan pelenkázóasztal, amely később játszó- vagy tanulóasztallá alakítható, vagy olyan szekrény, illetve ruhatároló megoldás, ami bővíthető, belső kiegészítői bármikor átvariálhatók, és akár a stílusát is meg lehet változtatni. Az ilyen rugalmas bútorok sok-sok éven át használhatók, alkalmazkodva használójuk életkorából adódó igényeihez.

Milyen a jó bútor a gyerekszobába?

Boncz Péter szerint alap bútorokból szerezzünk be jó minőségű darabokat, amelyek praktikusak, esetleg bővíthetők. Fontos az időtálló design és anyagválasztás is – a legjobb megoldás természetesen a fa.

A többfunkciós, alakítható bútorokat tovább fogjuk tudni használni, hiszen könnyebben változtathatók az éppen aktuális igények szerint. A nagyobb, költségesebb tételek esetében nem érdemes a divatot követni, hiszen a kicsit valójában még nem érdekli, az évek elteltével pedig a mi stílusunk és a trendek is változnak – gyermekünk ízlése pedig majd kezd formálódni. Ügyeljünk rá, hogy a gyerekszobában legyen elég tárolóhely, ebből idővel egyre többre lesz szükség.

- közölte a Praktiker szakember.

Milyen a jó gyerekágy, polc, mik a legfontosabb kiegészítők?

Az ágy és a matrac tekintetében fontos kritérium, hogy egyenletes alátámasztást nyújtson, hogy a súlyt egyenletesen oszlassa el a fekvőfelületen, ezzel segítve a pihentető alvást. Matracnál, és gyermektextíliáknál kiemelten fontos, hogy az anyagösszetétel mentes legyen minden olyan kemikáliától, ami akár irritációt, allergiát okozhat. A vásárlási folyamat során, különösen babaágyak vásárlásánál, minden alkalommal felhívjuk a figyelmet a matracvédő funkcióra, mely óriási segítség a megfelelő higiénia biztosításához. Babaágyak („rácsoságyak”) esetében fontos szempont lehet, hogy a fekvőfelület állítható magasságú legyen, mind gyermekbiztonsági, mind ergonómiai szempontból – nyilatkozta a HelloVidéknek Bárdos András, IKEA Soroksár, értékesítési vezetője.

Tárolás tekintetében érdemes olyan megoldást választani, ami együtt tud nőni a gyermekkel, ugyanakkor minden olyan külső és belső tulajdonságában változtatható, ami a változó igényeket kielégíti.

Az IKEA szakembere szerint még érdemes odafigyelni arra is például, hogy a gyermek játékai között legyen olyan, ami készségeit, motorikus mozgásának fejlődését segíti, illetve a természetes anyagok használata szintén inspiráló lehet.

Egy jó minőségű gyerekbútor akkor is becsben van, ha kinőtte a baba

A több évtizede fa bútorokkal, többek között bölcsőkkel, kiságyakkal foglalkozó gyakorló szakember, Horváth Péter, a Faktúra Bútor ügyvezetője szerint ma már csak azok készíttetnek egyedileg fa bababútort, akik mindenáron ragaszkodnak a természetes anyagokhoz, és hosszú távra terveznek. A tapasztalata szerint egy jó minőségű gyerekbútor akkor is becsben van, ha kinőtte a baba: egy szép bölcső később játéktárolóként is dísze a szobának. De a legtöbb darab a baráti, rokoni, körben szolgál tovább, nem ritkán évtizedekig.

Általánosságban úgy látja, hogy a műanyagok és a fahelyettesítő anyagok kiszorították a természetes fát. Ez gyakran indokolt, az áruk és a tisztíthatóságuk miatt. De óvatosságra is int, egyes falfestékekben és bútorkárpitokban olyan vegyi anyagok - például égéskésleltetők – vannak, amik hosszú távon sem ürülnek ki a szervezetből.

Sokan keresik manapság a fabölcsőket is

A Faktúra Bútor ügyvezetője és bútortervezője szerint közepes, de nem csökkenő érdeklődés van a fa bölcsők iránt is. Sokan babaváró ajándékként vagy nászajándéknak keresik, és készülnek települési, munkahelyi vándorbölcsők is. Kiemelte, hogy nem véletlen, hogy a gyerekek (és gyakran a felnőttek is) szeretik a rengő-hintázó mozgást. A lágy ringatózásról azt tartják, hogy emlékeztet az anyaméhben lévő állapotra. E mellett pedig ez az inger az egyensúlyérző rendszer stimulálása révén nagy szerepet játszik az idegrendszer fejlődésében.

Elmondta még, hogy fa kiságyat alig készít. Az ipari tömegtermeléssel a kis műhelyek, de már a kisüzemek sem tudnak árban versenyezni. Ahol tere van az egyedileg tervezett és készített termékeknek, az a sajátos igényeket kielégítő, vagy prémium minőségű baba- vagy gyerekágyak világa.

"Pontos árakat, éppen mert minden darab más, nehéz mondani" - közölte a HelloVidékkel. A közelmúltban egy talpas (hintatalpas) bölcső ára száz-kétszázezer forint között volt. A lengő bölcsők drágábbak, de azok jóval tovább használhatók: egészen addig, amíg fel nem áll a baba. (A talpas bölcsőkből 3-5 hónap után át kell költöztetni a kicsit a fix gyerekágyba.) Gyerekágyat is csak az készíttet fából, egyedi tervek alapján, aki kiemelkedő minőséget akar, és több generációra tervez.

A bútorozás esetén sok biztonsági szempontot is figyelembe kell venni!

A kisbabák esetén például kulcsfontosságú a babaágy elhelyezése: nem kerülhet huzatos helyre, ablak mellé, de ugyanilyen rossz az is, ha fűtőtest mellé rakjuk. Semmiképp ne kerüljön polc a kiságy fölé, és ne tegyük közvetlenül erős fényforrás alá sem, mert ez megzavarhatja a kicsi pihenését.

A bútorok sarkai legyenek lekerekítettek, hogy a gyerek ne tudja beütni a fejét, amikor már kúszik-mászik a szobában. Szintén fontos a bútorok falhoz rögzítése – ezt a lakás többi részében is tegyük meg. Ugyanígy minden helyiségben fontos a konnektorvédők elhelyezése és a gyerekzárak felszerelése az alsó fiókokra, ajtókra. Figyeljünk oda a korlátok, lépcsők biztonságossá tételére is!

Világítás

Boncz Péter, a Praktiker szakértője szerint fontos, hogy a gyerekszoba kapjon elegendő természetes fényt, de emellett a mesterséges világítást is praktikusan alakítsuk ki. A vásárlásnál a természetes meleg, energiatakarékos LED-es megoldásokat részesítsük előnyben. Gondolkodjunk több, kellemes, meghitt fényt adó fényforrásban, akár éjjelifényben, ha szükségét érezzük. A pelenkázó környékére elengedhetetlen egy erősebb fényforrás, ez a baba ápolása szempontjából fontos – legjobb, ha ide szabályozható fényerejű lámpa kerül. Mindenképp lássuk el a gyerekszobát fényzáró függönnyel vagy egyéb árnyékolóval, amivel megfelelő sötétítést tudunk biztosítani.

Mint minden helységben, itt is fontos, hogy a különböző tevékenységekhez más-más világítástípust válasszunk. Amiben a gyerekszoba talán különbözik a többi helyiségtől, hogy kiemelten fontos a melegség és a lekerekített formák – közölte Bárdos András, IKEA Soroksár, értékesítési vezető a HelloVidéknek, aki hozzátette:

Az éjszakai fényről megoszlanak a vélemények, a mi tapasztalatunk, hogy sokan használnak visszafogott, meleg fényt, ami folyamatosan világit a szobában. Biztonsági szempontból minden gyermeklámpa esetén azt tanácsoljuk, hogy a vezeték legyen a falhoz rögzítve, ne legyen szabadon, és ne legyen elérhető a gyermek számára. Fontos lehet, hogy az altatási folyamat során se a direkt fény domináljon, legyen már akkor is inkább csak a hangulatfény jelen. Érdemes a meséléshez funkcionális, olvasólámpát használni, melynek irányított fénye van, így nem világítja be a teljes teret, ugyanakkor az olvasó tökéletesen látja a lapokat/szöveget.

Milyen kiegészítőket javasolnak még a szakemberek?

Boncz Péter, a Praktiker szakértője szerint a textilek olyanok, amelyek esetén nyugodtan választhatunk éppen felkapott motívumokat, becsempészhetjük a vágyott különleges stílust, hiszen később könnyen lecserélhetők. Ezek lesznek azok az elemek, amelyeken majd a gyermekünk ízlése is megjelenhet az évek múlásával. A fali matricák és egyedi dekorációk ugyancsak kreatív megoldásnak számítanak, melyekkel még különlegesebbé tehetjük a gyerekszobát. A falakra felvihető – lemosható folyékony krétamarker is használható – táblafestékkel a későbbi „alkotásoknak” és az üzenőfalnak is helyet adhatunk.

A kialakításnál a legfontosabb az egyensúly: a hosszabb időre szánt bútorok, az alapszínek kiválasztásakor induljunk az egyszerű, természetes megoldások felé, míg a kisebb elemek, dekorációk esetén engedjük szabadjára kreativitásunkat.

Milyen újabb trendek figyelhetők meg gyermekszoba tekintetében?

Bárdos András, IKEA Soroksár, értékesítési vezetőjének tapasztalata szerint a gyerekágyak és tárolási megoldások iránt folyamatosan növekvő igény van, babakortól egészen tinédzserkorig. Kiegészítők tekintetében árnyaltabb a kép, itt nem olyan dinamikus a növekedési trend, mint bútorok esetében.

Egyre fontosabb szempont, hogy egy-egy bútor minél több funkcióval rendelkezzen, illetve a biztonság, biztonságos anyaghasználat is egyre többször jelenik meg, mint vásárlási kritérium. A környezettudatos életforma szintén egyre nagyobb szerepet kap a vásárlási döntések során, és ez a gyermekek számára készült lakberendezési megoldások kapcsán is erősödik. Folyamatos növekedést mutat a „másodkézből” vásárolt bútorok piaca is, melybe az IKEA is aktív szereplőként lépett be (Bútorok második élete és Garantált visszavásárlás gyerekbútorokra szolgáltatások). Gyermekeknek szánt bútorok esetén a biztonság és a minőség a legfontosabb kritériumok, illetve így összességében az ár/érték arány az elsődleges szempont.

- közölte az IKEA szakembere.

Címlapkép: Getty Images