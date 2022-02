Ilyen cicákat vesznek a leggazdagabb magyarok: íme a világ 10 legdrágább macskája

Nagyon fontos, hogy ha macskát vásárolunk, nézzünk utána alaposan a tenyészetnek, hogy még véletlenül se támogassuk akaratlanul a szaporítókat. Mert lehet, hogy olcsóbban jutunk hozzá a kiszemelt kiscicafajtához, de később számolhatunk plusz költségekkel, ha nincs kiszűrve bizonyos betegségekre, vagy nem is azt kapjuk a pénzünkért, amit akartunk. Az itt említett árak egy átlagos kiscicára vonatkoznak, ha fajtanyertes vagy bármilyen díjnyertes a cicus, plusz összeggel kell számolnunk, ahogy abban az esetben is, ha tenyésztési célból, nem pedig hobbiállatnak vennénk meg a macskát.

1. Ashera - 6000000 - 28000000 Ft

Az Ashera - a világ legnagyobb testű házimacskája - 2006-ban valóságos médiaszenzációt okozott, amikor a szervál egy hibridjeként „piacra dobták", és nem kevesebbet, mint 22 ezer dollárt (kb. 4,4 millió forintot) kértek érte.

Az Ashera 14 kilós és 1,2 méter magas lesz, mire eléri a felnőttkort.

Az Asherát valójában három macskaféléből: szervál, leopárd és házimacskagének keresztezésével hozták létre. Őt - csakúgy mint az antiallergénnek hirdetett Allecra macskát - egy szélhámos üzletember (Simon Brodie) cége, a Lifestyle Pets „kreálta". Az egész felhajtásnak az volt a célja, hogy naiv emberekből elképszető mennyiségű pénzt csaljon ki olyan „termékekkel", amelyek túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek.

Természetesen ivartalanítva kerülnek gazdihoz, de csak azért, hogy senki más ne tenyészthesse ezt a ritka és drága macskafajtát. Az más kérdés, mennyire lesznek szelídek ezek a vadállativadékok.

2. Norvég erdei macska 200000 - 900000 Ft

A norvég erdei macska emberi beavatkozás nélkül alakult ki hazájában, Norvégiában és vad külsejével, valamint egyedi jellemével lenyűgözi az embert.

A norvég erdei macskáról számos legenda, illetve népi hiedelem kering. A mitológia szerint ez a macska húzta Freyának, a szerelem és termékenység istennőjének a kocsiját, és Thor, a leghatalmasabb isten sem tudta felemelni ezt az állatot. A népi mondákban valamiféle „tündér-keresztanyaként” ábrázolják, és ő hozza a gyerekeknek az ajándékot és az édességet, méghozzá a bozontos farkára kötve.

A norvég erdei macska kialakulására két magyarázat is fennmaradt. Az egyik szerint a vikingek hozták be Kis-Ázsiából, hogy a hajóikban élő patkányokra vadásszanak. Később a vikingek elvitték az amerikai kontinensre, és ezzel elősegítették a Maine Coon kialakulását. A Közép- és Észak-Európába bevándorló ázsiai törzsek hozták magukkal az angóra és egyéb keleti macskákat Skandináviába.

A norvég macska szőrének jellege nagymértékben különbözik a maine coonétól, még akkor is, ha a két fajta első pillantásra hasonlónak tűnik.

A norvég erdei macska vízálló fedőszőre enyhén olajos és nehéz, ezáltal egy kicsit bozontosnak hat, nem olyan selymes, mint az amerikai fajtáé. Ezért viselik nagyon jól a skandináv állatok a mínusz 30 fokot is, akár erős esőzéssel.

3. Maine Coon - 90000 - 450000 Ft

Manapság már a Maine Coon macska számít a világ egyik legkedveltebb macskafajtájának és egyre nagyobb népszerűségnek örvend Magyarországon is. Ez valószínűleg természetes lényükre, robusztus testalkatukra, és pompás jellemükre vezethető vissza. A Maine Coon az Egyesült Államok nemzeti macskája, de aki "ölbemacskát" szeretne, ne ezt a fajtát válassza.

Sok legenda létezik eredetéről: többek között azt állítják, hogy a macska és a mosómedve keresztezéséből származik, ami egyébként pusztán már biológiai szempontból is lehetetlen. Valószínűbb az az elképzelés, hogy a macskákat patkány- és egérfogóként használták a bevándorlók hajóin és így érkeztek Amerikába. A Maine Coon feledésbe merült, ám az 1950-es években ismét népszerűvé vált, és kiállításokon is bemutatták őket.

A Maine Coon macska nagyon kedves és társaságkedvelő állat. Intelligens macska, ami szeret játszani, ezért akár kisebb mutatványokat is elsajátíthatnak. Hallani néhány cooni-ról, akiket még az apportírozásra is meg lehetett tanítani. A legtöbb macskafajtával ellentétben a Maine Coon-ok szeretik a vizet.

Ha egyedüli állatként tartja a Maine Coon macskát, nagyon sok emberi törődésre van szüksége. Emellett nagyon sokat is beszél, édes dorombolása és nyávogása végig kíséri a napot. Nagyon barátságos természetű, jól kijön más állatokkal, illetve gyerekekkel. Problémamentesen tartható kizárólag benti cicaként, ezért elfoglalt emberek számára is kiváló választás. Nagy mozgásigényük miatt lakásban tartott macskaként is legyen lehetősége a tombolásra.

4. Skót lógófülű 100000 - 480000 Ft

A hatvanas években egy perthshire-i farmon született egy kismacska, amelynek fülei a fejére lapultak. A farmer, William Ross úgy döntött, elkezdi tenyészteni a vonalat.

A Skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógó füleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a Scottish Fold macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott.

A fülein kívül kerek arcformája miatt is a Skót lógófülű macska külsőre olyan mint egy plüssállat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.

5. Orosz kék 90000 - 250000 Ft

Feltevések szerint a cica nevéből is eredően Észak-Oroszországból, méghozzá Arhangelszkből származik, innen vitték át teherhajók az 1860-as években Angliába.

Első pillantásra a kékesszürke színű orosz kék macska nagy hasonlóságot mutat a karthauzi macskával vagy a brit rövidszőrűvel. Azonban ha valaki pontosabban megnézi őket, akkor rájöhet arra, hogy ezek a macskafajták semmi esetre sem téveszthetők össze!

A fajta képviselői aranyos, közepesen aktívnak mondható cicának számítanak. Míg kölyökként gyakran igen játékosak és nagyon temperamentumosak, ez felnőtt korukra megváltozik.

A túlzottan élénk kicsikből gyengéd, szuverén atléták válnak. Ezért gyakran kifejezetten ajánlják lakásban való tartásra. Mégis csak óvatosan: az orosz kék macska felettébb intelligens és szereti a kihívásokat! A legtöbbjük számára nem jelent gondot kinyitni egy ajtót vagy az eledeles fiókot.

6. Himalájai 150000 - 450000 Ft

Ez a kedves, Angliából származó macskafajta a sziámi és a perzsa macska párosításából jött létre. A pofáján látható markáns point-rajzolatnak köszönheti, hogy maszkos perzsának is nevezik. Emellett olykor találkozhatunk a “colorpoint perzsa” elnevezéssel is. Többen önálló fajtának tekintik a himalája (vagy himalájai) macskát, míg mások inkább a perzsa macska speciális variánsának tartják.

A fajta a sziámi és a perzsa keresztezésével jött létre. Igazán népszerű azért lett, mert több amerikai filmben is szerepet kapott, például az Apádra ütök cicusa is ilyen fajta.

A himalájai cicák kedvelői gyakran sziáminak öltözött perzsa macskáknak titulálják ezeket a rövid orrú cicákat. A himalája cica a perzsa macskák szabványába tartozik. Mindenesetre lényében inkább a sziámira hasonlít. Azonban a két macskafajta jelleme, amelyekből a himaláját kitenyésztették, nagyon különböző. Sziámi-mivolta élénk karakterében mutatkozik meg, szelídsége és kényelmessége ezzel szemben a perzsa cicához kapcsolható.

Zajos, nyugtalan környezetben, ahol túl nagy a hangzavar, ez a cica nem érzi jól magát. Személyiségének inkább a nyugalmas környezet felel meg – olyan emberekkel, akik csendes viselkedésűek.

Egyiptomi mau

7. Egyiptomi mau 150000 - 500000 Ft

Míg az egyiptomi mau igazából az 1950-es években vált kedveltté, tenyésztése már 3000 évvel ezelőtt megkezdődött. Így már antik egyiptomi falfestményeken is felfedezhetjük az egyiptomi maut. A régi egyiptomi lakóközösségekben mindenekelőtt azért látták szívesen a macskákat, mivel azok távol tartották gabonakészleteiktől az egereket.

Alkata nem keleti jellegű, hanem valamivel testesebb, zömökebb, izmosabb. Bundája erőteljesen mintázott. Szőrszínek: ezüst, bronz, füstös fekete (a feketét csak tenyésztik, a versenyeken nemkívánatos változat, gyakran nem engedik benevezni).

Lényét tekintve az egyiptomi mau macska barátságos, emberközpontú, hízelgős, egészen idős koráig játékos kedvű, intelligens, érzékeny és aktív. Ragaszkodása és hízelgőssége még tovább fokozódik, ha a gazdi ennek a gyönyörű cicának kiadós intelligencia- és foglalkoztató játékot, valamint kaparójátékot biztosít. Hiszen ennek a cicának ezekre nagy szüksége van, s ha ez az alapvető igénye teljesítésre kerül, köszönetét nagyon sok hízelgéssel, kedveskedéssel és emberszeretettel fogja kifejezni a számára kedves emberek irányába.

8. Bengáli 290000 - 900000 Ft

A bengáli házi macska a bengáli leopárdmacska és egy házi macska keresztezéséből létrehozott hibrid. Az első példány e két faj véletlen párosodásból született, míg a tervszerű tenyésztés az 1980-as években kezdődött Amerikában, azzal a céllal, hogy létrehozzanak egy vadmacska külsejű, de házi macska természetű fajtát.

Amerikában kezdték el tenyészteni, nagyon barátságosak, kedvesek, sok kutyaszerű vonásuk van, imádnak játszani. Arra viszont fel kell készülnie a gazdinak, hogy nem a leghalkabb macskafajta, mindig van mondandója. Bundájuk színezete miatt a tigrishez, vagy a leopárdhoz szokták hasonlítani őket. A bengáli hibrid fajta: a házimacska és az ázsiai leopárdmacska keresztezéséből jött létre.

A bengáli macska nagy, erős macska, melynek fényes, pöttyös, rövid szőrű bundája van. Manapság a bengáli macska inkább házimacska természetű, viszont sikerült megőriznie az egzotikus, vad külsejét. A bengáli macska a legnagyobb létszámmal rendelkező és legnépszerűbb pettyes házimacskafajta és az egyetlen házimacska/vadmacska keresztezett fajta, melyet széles körben elfogadnak.

9. Szfinx - 430000 - 950000 Ft

Ha olyan macskák szerelmese vagy, akiknek nincs szőrük, a szfinx macska tökéletes az Ön számára. Természetesen ne gondolja, hogy kihagyja a fürdőnapot, mivel ezek a cicák általában olajosak lesznek. Ezért több zuhanyzót igényelnek, mint más fajták.

Személyiségét tekintve hűségesek, játékosak és imádják az emberi figyelmet. Emellett könnyen megtalálhatják más macskákkal vagy kutyákkal való társasági életüket. Akár idegenekkel is kedvesek lehetnek.

Nagyon ellenálló fajta, és általában nem szenvednek súlyos egészségügyi problémáktól.

10. Perzsa - 80000 - 400000 Ft

A perzsa macska az egyik legrégebbi és legismertebb macskafajta, amely leginkább hosszú szőréről és lapos, kerek fejéről ismerhető fel. A fajta Perzsiából (a mai Iránból) származik, de a török angórával és a brit hosszú szőrűvel való keresztezés miatt a származása tisztázatlan. Európában való megjelenése Pietro Della Valle itáliai utazóhoz köthető.

A fajta egyedei többnyire nyugodt természetű, visszahúzódó, önállóságra törekvő állatok.

A kiállításra alkalmas példányok rendkívül hosszú szőrzettel, zömök testtel, rövid lábakkal, rövid farokkal, széles fejjel, egymástól távol álló fülekkel, nagy szemekkel és rövid orral rendelkeznek. Orruk a tenyésztési folyamat során (különösen az Amerikai Egyesült Államokban) extrém módon megrövidült, ami időnként különféle egészségügyi (például légzési) problémákhoz vezetett, a lelkiismeretes tenyésztők körültekintő munkája révén azonban, idővel sikerült kiküszöbölni az effajta rendellenességeket.

Mivel szőrzetük az önálló ápoláshoz túlságosan hosszú és sűrű, a perzsák rendszeres gondozást igényelnek. Bundájukat naponta át kell fésülni vagy kefélni, emellett pedig időnként fürdetésre is szükségük van. Néha a szemeiket is ellenőrizni kell, mivel egyes példányoknál gondot okozhat a tisztán tartásuk.

Címlapkép: Getty Images