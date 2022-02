Egymilliós viskóból varázsolt álomotthont a házaspár: csodát tettek a romos parasztházzal + FOTÓK

A Győr-Moson-Sopron megyei Szakonyban él a Németh házaspár három gyermekével, és ebben a községben találtak rá arra a romos parasztházra is, amit aztán 1,3 millió forintért megvásároltak, és alig két év alatt csodás otthont varázsoltak belőle mindössze pár millió forintért.

Két éve találtunk rá a falunkban a házra, és le is csaptunk az ajánlatra. Bár a feleségem először azt mondta, ebből a romhalmazból semmi nem lesz, de aztán ő is mellém állt, és támogatott mindenben, hogy megvalósíthassam álmaim házát

- kezdte a történetüket Németh Jenő, aki azt is elmondta a HelloVidék kérdésére, hogy ma egy ekkora telek az ingatlanárak megugrása miatt már az ötszörösébe kerül a településükön is, nem beszélve arról, hogy ők még házat is kaptak rajta igen kedvező áron, amiben ő rögtön meglátta a lehetőséget, és azóta be is bizonyította, hogy milyen igaza volt.

Ez a ház a férjem álma volt, és a legtöbb munkát el is végezte a felújításon a saját két kezével, még úgy is, hogy heti hét napból hatot dolgozik, a romos parasztházra pedig csak a szabadidejében volt ideje, de azt mindet a felújítással töltötte. Elmondhatatlanul büszke vagyok rá, és mivel lassan teljesen a végére ér a munkálatoknak, elégedetten élvezheti a munkájának a gyümölcsét, ahogy meg is érdemli

- mondta el Némethné Tóth Márta, a büszke háziasszony.

A háromgyerekes család lakhelyétől pár száz méterre áll a több mint százéves parasztház, ami, amikor eladóvá vált, a férj nem habozott, gondolt egy nagyot, és utánajárt az adásvétel lehetőségeinek. Nem volt titok számukra, hogy az egész ingatlant szinte újra kell építeniük tégláról téglára, de a bontásnál még értékesíthető anyagokat újrahasznosították, és a ház eredeti formáját is megőrizték, minden apró részletben arra törekedtek, hogy a népi jellege megmaradjon.

Van egy kis családi vállalkozásunk, egy szerelvénybolt, ott dolgozom, így sok mindenhez a szükséges hozzávalókat beszerzési áron "adtam el" saját magamnak. De egyébként is figyeltem arra, hogy a lehető legköltséghatékonyabb legyen az építkezés. Mindig figyelem az interneten kínált régiségeket, érdekességeket, ha pedig elutazunk valahová az országban, én külön szétnézek, tájékozódom, van-e ott valamilyen megszerezhető kincs a számomra, a helyi régiségkereskedéseket biztosan útba ejtem olyankor

- mesélte Jenő.

A 800 négyzetméteres, hosszú telken álló több mint 100 éves ház hasznos területe 70 négyzetméter, és van még egy 60-70 négyzetméteres gazdasági épület, ami régen marhaistállóként funkcionált. A ház építőanyaga vályog- és agyagtégla, és természetesen kőműves szakember is segített a ház urának a szakszerű felújításban, ahogy a cserepezésben is.

Először nádtetőt szerettünk volna, mert nagyon természetes és illene is egy ilyen házhoz, de kicsit megijedtünk attól, amit olvastunk róla, hogy nagyon gyúlékony anyag, így végül közönséges tetőcseréppel fedtük be a házat.

A férjem folyton az internetet bújja, ha talál egy régiséget az ország másik felében, megy érte rögtön. A háloszábába az ágyakat, de a fürdőbe a mosdót és a kiegészítőket is így vadászta le

- tudtuk meg Mártától.

A ház teteje teljesen le volt deszkázva eredetileg is, de elfedték a gerendákat úgynevezett stukatúrral, amit az új tulajdonosok aztán lepucoltak, csiszoltak, javították, de meghagyták az eredeti színben a szép és látványos, 120 éves fagerendázatot.

Stukatúr Stukatúr fn (az olasz stucco szóból), bevakolt famennyezet alsó héja. Miután a vakolat közvetlenül a gerendán vagy a deszkán nem tart, annak fölületét a vakolat megtartására alkalmassá kell tenni. Ezt legcélszerűbben a fölület benádazásával érik el. Leveleitől megtisztított és párhuzamosan egymás mellé fektetett, 1-1 cm. átmérőjű nádszálakat dróttal a gerenda vagy a deszka fölületéhez erősítik, s aztán darabosabb, vastagabb malterrel becsapják, majd finomabbal elsimítják. A bevakolt fölület vastagsága (nád és vakolat együtt) körülbelül 2 cm.

A fürdőszoba mennyezetén is stukatúr volt, azt is visszabontottuk, ami elég piszkos munka volt, de megérte! A falikarok is fából vannak, a természetes anyagokat szeretjük.

Ahogy belép az ember a házba, rögtön a konyhában találja magát, balkéz felé, az utcára nézve helyezkedett el eredetileg a tiszta szoba, jobbkéz felé pedig egy kisebb szoba, amit hálószobává alakítottak át. A két szobában vörösfenyőből fektettek le hajópadlót, és csak halvány festéket kapott az egész, hogy az eredeti erezete szépen látszódjon. Innen nyílik a fürdőszoba és a wc, ami eredetileg egy 50 centis szintkülönbséggel megépített pince volt.

Szeretem ezt csinálni, a kétkezi felújítást, ahogy porból-piszokból megalkotok valami tetszetőset, mint ahogy abból a romhalmazból ez a szép, takaros parasztházikó lett, ez az igazi élvezet, öröm a számomra. A régi dolgok a szenvedélyem, könyveket is gyűjtök, a legrégebbi kötetem 1540-ből való, egy latin nyelvű prédikációs könyv, de az 1732-es Káldi-féle Bibliámra is nagyon büszke vagyok, ahogy az 1813-ból való nagy Magyarország térképet is becsben tartom

- összegzett Jenő.

Egy hónapon belül lesz teljesen készen a ház, és a tulajdonosok eddig a vételárral együtt a felújításra 7,5 millió forintot fordítottak, ami nagyon kedvezményes. Ez annak is betudható, hogy rengeteg mindent saját maguk, vagy az egyetemista fiuk segítségével készítettek el, de a barátok is besegítettek. Jó befektetés számukra nagyon az ingatlan, hiszen egy nem felújított, egyszerű kis ház is 10-12 millió forintba kerül a környékükön. Az eredeti családi házukat is megtartják, hiszen ki tudja, mit hoz a jövő, a három gyermek, az egyetemista nagyfiú, a középiskolás nagylány és a nyolcéves kislányuk még jó ideig élvezik a családi otthon melegét. A felújított parasztházat pedig egyelőre hétvégi nyaralóként élvezik ők, a családtagok és a barátok.

Címlapkép, fotók: Némethné Tóth Márta