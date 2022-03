Így építkeznek a magyarok: fontos szempont lett a fenntarthatóság

A vállalati versenyképesség hatékonyságát növeli, ha látszatintézkedések helyett a cégek valós, a fenntarthatóságot szem előtt tartó stratégiai jelentőségű fejlesztéseket hajtanak végre a gyártási folyamataikban, a szolgáltatásaik terén és a vállalati elköteleződéseikben a karbonlábnyomuk csökkentése érdekében. Ezekre nem csupán a környezetvédelem miatt van szükség. A társadalomra, gazdaságra gyakorolt pozitív hatások is a fenntartható működés kialakítására sarkallják az üzleti élet szereplőit, a piac pedig szintén visszaigazolja az erőfeszítéseket, mivel a vásárlók is egyre inkább nyitnak a fenntartható termékek, szolgáltatások felé – hangzott el a VELUX fenntarthatósági kerekasztal-beszélgetésén február 28-án, Budapesten, amelyen az IKEA szakértője is részt vett.

Az esemény előadójaként Mészáros Krisztián, a VELUX kelet-közép-európai regionális alelnöke elmondta, hogy a fenntarthatóság ma már nem választható lehetőség, hanem a jövőt megalapozó gazdaságfejlesztési irány. Ezt a piaci folyamatok is alátámasztják. A vállalat tavalyi kutatása rávilágított többek között arra, hogy a magyarok jobban törődnek a fenntarthatósággal, mint szomszédaik, az osztrákok, illetve a szlovákok, amikor lakásfelújításkor termékeket választanak. A hazai válaszadók döntő része, (65 %) azt is kifejtette, hogy szívesen várnak tovább egy termékre, ha az fenntarthatóbb. A válaszokból egyértelműen az derült ki, hogy Magyarországon egyre fontosabb kérdéssé válik a környezetvédelem, és egyre többen választanak energiatakarékos megoldásokat otthonaikban, amik közül az energiatakarékos eszközök (53%), illetve az energiatakarékos ablakok (48%) a legnépszerűbbek. Éppen ezért fontos alternatív megoldásokat, illetve tartós termékeket kínálni a vásárlóknak.*

A VELUX elköteleződött, hogy 2041-re eléri a Teljes Karbonsemlegességet, tehát felelősséget vállalunk a múltbeli és jövőbeli szén-dioxid-kibocsájtásunkért is és erdővédelmi és- telepítési projektjeinken keresztül 5,6 millió tonna széndioxidot fogunk kompenzálni. 2030-ra pedig 100%-ban szén-dioxid-semleges vállalat leszünk, és 50%-kal csökkentjük az értékláncunkból származó szén-dioxidot

- jelentette ki a Mészáros Krisztián, aki hozzátette, hogy a gyártás kezdetétől az értékesítési lánc utolsó állomásáig szeretnék megteremteni 2041-ig a karbonsemleges működést, amire nemzetközi szinten közel 10 milliárd forintot fordít a vállalat.

A vállalat magyarországi, európai szinten legnagyobb és legösszetettebb gyáraiban, Fertődön és Fertőszentmiklóson is kiemelt szerepet kap a fenntarthatóság. A gyárban új technológiákat alkalmaznak az alapanyag felhasználás optimalizálása érdekében, a led világítási rendszer kiépítésével csökkentik az energiafogyasztást, valamint az üzemben keletkező hulladék szinte teljes mennyiségét (99%) újrahasznosítják.

Szakács-Módos Eszter, a VELUX műszaki igazgatója a február 28-ai eseményen elmondta azt is, hogy már 35 éve fahulladékot használnak fűtésre gáz helyett, és kizárólag tanúsított forrásból származó fa alapanyagokkal dolgoznak a gyártás során, illetve folyamatosan keresik az energiamegtakarítási lehetőségeket. A tetőablakok csomagolása pedig 90 százalékban már műanyagmentes. Ez az első mérföldköve annak a célnak, hogy 2030-ra a csomagolások egyetlen, 100%-ban újrahasznosítható anyagból készüljenek.

A VELUX jelenleg a természet veszteségének minimalizálásán, a hulladékmentesség elérésén, illetve a termékek hosszú élettartamának fenntartásán alapuló körkörös gazdasági működés megteremtésén dolgozik, aminek részeként 2022-ben elkezdődik a vállalatnál a környezetbarátabb közlekedési lehetőségekre való átállás, valamint folytatják a hulladék újrahasznosítás további optimalizálását.

Az eseményen Bálint Attila, az IKEA fenntarthatósági vezetője elmondta, hogy a lakberendezési áruház fenntarthatósági törekvései a termék teljes életútját érintik, aminek része a megújuló anyagokból készült termékek előállítása és eljuttatása fair ellátási láncon keresztül a vásárlókhoz, valamint a bútorok újrahasznosítása. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a cég 2030-ra klímapozitívvá váljon és elérje, hogy a termékei 100%-ban újrahasznosított és/vagy megújuló anyagokból készüljenek. Az átállás már elkezdődött, 2021-ben az értékesítésük harmada a fenntartható kínálatukból származott.

A megkezdett úton tovább haladva nagy hangsúlyt fektetnek a termékek élettartamának meghosszabbítására, valamint a körkörös üzleti modell fejlesztésére. A szakember vallja, hogy a tárgyak nem egyszer használatosak. Nem kell kidobni, vagy megsemmisíteni őket. Ennek megfelelően biztosítják a vásárlóiknak azt a lehetőséget, hogy ha már nincs többé szüksége az IKEA termékeikre, akkor azokat visszavásárolják tőlük a Bútorok Második Élete, illetve az IKEA Family tagok számára elérhető Garantált Visszavásárlás gyermekbútorokra szolgáltatás keretében.

A Circular Hub részlegre került termékeket az érdeklődők leértékelt áron vehetik meg. Emellett az IKEA.hu oldalon szükség esetén alkatrészeket is rendelhetnek díjmentesen a vásárlók már meglévő bútoraik felújításához. Bálint Attila megjegyezte azt is, hogy az IKEA abban is segíti a vásárlóit, hogy egészségesebben és fenntarthatóbban éljenek az otthonaiban, amihez egyre inkább hozzátartozik a műanyagmentesség. Ezen a téren még sok a tennivalójuk, de világos a cél: 2025-ig minden új, 2028-ig pedig a meglévő választék esetében is teljesen kivonják a műanyagot a termékeikből.

Címlapkép: Getty Images