Többet is fizetnének ezért az emberek: hosszú a lista, vannak benne meglepetések

A 18 év feletti magyarok döntő többsége, 92 százaléka gondolta úgy, hogy a nagyvállalatoknak feladata társadalmi ügyekkel vagy környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozni, 62 százalék pedig egyetért azzal, hogy akkor tudnának valódi hatással lenni ezekre a kérdésekre a cégek, ha több pénzt áldoznának rá – derült ki a Positive Adamsky reklámügynökség megbízásából, 2021 végén végzett kutatásból, amely azt vizsgálta, mennyire fontos a fogyasztóknak, hogy a vásárlásukkal valamilyen jó ügyet segítsenek.

Zöld kérdések az élen, állatvédelem a fiataloknál

A kutatásból az is kiderül, hogy a fogyasztók szerint milyen ügyekkel kellene elsősorban foglalkozni a cégeknek: a legtöbben (35 százalék) a fenntartható, energiatakarékos és környezetkímélő megoldások támogatását tették az első helyre. 28 százalék szerint a műanyagmentesség, a műanyaghulladék csökkentése a legfontosabb kérdés.

Hasonló eredményre jutott az Európai Bizottság online felmérése is: 2020-ban a vásárlók több környezettudatos döntést hoztak, és hajlandóak voltak többet fizetni a zöld termékekért. A magyar háztartások közel 23 százalékában például többségében figyelembe veszik a vásárlások környezeti hatásait, és a háztartások 72 százalékában fizettek már többet egy termékért, ha annak pozitív környezeti hatásai voltak.

5-5 százaléknyi szavazatot kapott a rászorulók támogatása és a gyermekvédelem, mint legfontosabb, vállalatok által támogatandó ügy. A családon belüli erőszak visszaszorítását például mindössze 1 százalék, míg a kisebbségek támogatását kevesebb mint 1 százalék tette a lista élére.

Hasonlóan alakult a lista, amikor az volt a kérdés, a vásárlók milyen ügyek mellé állnának saját maguk. A legfontosabb itt is a fenntartható, energiatakarékos és környezetkímélő megoldások támogatása lett, míg a második helyre 33 százalékkal a műanyagmentesség és a műanyaghulladék csökkentése futott be. Ez a két ügy egyébként összességében a férfiak számára, míg a gyerekvédelem és a családon belüli erőszak visszaszorítása egyértelműen a nőknek volt fontosabb. A harmadik legtöbb szavazatot viszont már az egészséges életmód támogatása, a betegségmegelőzés kapta. A fiataloknál már a fenntarthatóság mellett a műanyagmentesség, az egészséges életmód támogatása és az állatvédelem is a legfontosabb ügyek közé tartozik.

Akár többet is fizetnének érte

Az eredményekből az látszik, hogy Magyarországra mostanra érkezett meg a fenntarthatósággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magasabb fogyasztói elvárás. Az amerikai lakosság körében a ConeCommunication készített hasonló témájú felmérést, ott már a klímavédelmet megelőzi egyebek mellett az internetbiztonság, a szexuális zaklatás elleni fellépés vagy a női jogokért folytatott küzdelem, azaz náluk már a környezetvédelem nem új téma

- mondta Nagy Andrea, a Positive Adamsky PR managing partnere.

A felmérés szerint nem csak az fontos a fogyasztóknak, hogy egy vállalat támogassa ezeket az ügyeket, de a magyarok nagy része – 94 százaléka - vásárolna is olyan termékeket, amelyekkel valamilyen jótékony ügyet támogathat. A többség, 10-ből 7-en – inkább a nők - pedig vásároltak is már csak azért valamit, mert azzal egy jó ügy mellé állhattak. Szintén sokan vannak azok, a válaszadók 74 százaléka, akik hajlandóak lennének valamennyivel többet is fizetni egy ilyen termékért. 79 százalék pedig váltana olyan termékre, amely a fenntarthatósági elveket is figyelembe veszi.

Ezzel összhangban 47 százalék mondta, hogy az ár és a minőség mellett a vásárlást leginkább meghatározó tényező a termék környezetre gyakorolt hatása. 10-ből 3-an annak alapján döntenek a vásárlás során, hogy a terméket gyártó cég mennyire etikus.

A munkában is fontos

Egy adott vállalat által támogatott ügyek pedig nem csak a fogyasztási szokásokra, de a munkavállalásra is hatással vannak a kutatás szerint: hasonló bér és beosztás mellett a döntést 10-ből 3 magyarnál az befolyásolja leginkább, hogy mennyire etikus egy cég, 24 százaléknak a cég megítélése számít, 11 százaléknak pedig az is fontos, hogy támogat-e valamilyen ügyet a munkahelye.

Nagy Andrea hozzátette: jól látszik, hogy mind a vásárlás, mind a munkavállalás esetében egyre többen gondolnak a cégek társadalomra és környezetre gyakorolt hatásaira, egyre növekednek a fogyasztói elvárások a fenntarthatósági kérdésekre nézve.

