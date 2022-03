Szigorítanak a vidéki városban: zárlatot rendeltek el a helyi idősotthonban

A járványügyi adatok kissé emelkedtek az elmúlt héten, de a kétheti adatok megnyugtatóak

- írta közösségi oldalán kedden késő este közzétett veszélyhelyzeti közleményében Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere.

A nool.hu beszámolója szerint, ahogy arról az Ipoly-parti város első embere beszámolt, a városban az elmúlt 14 napban 27 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak és 46 kontakt személyt – köztük két általános iskolás osztály diákjait – helyeztek házi karantén alá.

Nógrád megye 23 fővel a kilencedik legjobb napi új fertőzési átlagmutatóval rendelkezik százezer lakosra vetítve

– jegyezte meg a polgármester.

Csach Gábor közleményében arra is kitért, hogy a járvány enyhülésével átalakult a koronavírusos betegek ellátásának kórházi rendszere Magyarországon, ami azt jelenti, hogy lecsökkent az ellátóhelyek száma.

Mivel a városi kórháza első vonalas covid-kórház, így ismét középsúlyos ellátóhellyé váltunk. Tehát a betegszám stagnálása azt jelenti, hogy a város környékén túl újra máshonnan is fogad beteget

– fogalmazott, emellett hozzátette azt is, hogy a kórházban a hét elején 37 beteg gyógyult, közülük 4-en voltak intenzív osztályon.

Balassagyarmaton továbbra is gőzerővel dolgoznak a szakemberek az oltópontokon, az oltási akciók márciusban is ugyanúgy folytatódnak, mint az elmúlt időszakban. Noha korábban feloldották a korlátozásokat a helyi idősotthonokban is, a Szent Erzsébet Idősotthonban két bentlakó megfertőződött a koronavírussal, ezért újra zárlat alá került az intézmény

– ismertette közleményében az Ipoly-parti város vezetője.

A polgármester továbbra is azt kéri mindenkitől, hogy vegyék fel az oltást, emellett kiemelte azt is, hogy a koronavírus mellett az influenza is jelen van a város lakóinak szervezetében.

Címlapkép: Getty Images