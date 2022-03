Akár százezreket is bukhatsz: a szakik szerint erre figyelj a tavaszi gumicserénél

A téli időjárási körülményekhez készített mintázat rontja a komfortérzetet a nyári hónapokban, hiszen a strukturált blokkszerkezet, ami az abroncs vonóerő átviteli szerepét hivatott betölteni zord időjárási körülmények között, azaz nyáron zavaró mértékűre növelheti a zajszintet. Sőt, ez a futófelületkialakítás rosszabb irányíthatóságot és fékezhetőséget eredményez a nyári időjárási körülmények között. Miért fontos a jó abroncs? Mert az élet nem törésteszt! A járművek kerekenként megközelítőleg egyetlen tenyérnyi felületen érintkeznek a talajjal, így ezen a nagyságrendileg 200 cm2 felületen kell kialakítani az irányítás és a sebességváltozás minden szükséges erőhatásának megfelelő feltételét. A széles méret, ár és minőségbeli kínálatból nem könnyű feladat kiválasztani az adott felhasználó számára ideális abroncsokat - hívta fel a figyelmet a Szövetség. A szakmai szervezet az alábbi jó tanácsokkal látta el a gumicserére készülőket:

Mire figyeljünk a nyári a roncsok vásárlásakor?

Az abroncscsere az egyik, ha nem a legfontosabb része az autónk nyári felkészítésének. A téli abroncs egyszerűen nem alkalmas a nyári közlekedésre. A téli időjárási körülményekhez készített mintázat rontja a komfortérzetet nyáron, hiszen a strukturált blokkszerkezet, ami az abroncs vonóerő átviteli szerepét hivatott betölteni zord időjárási körülmények között, nyáron a zajszintet növelheti zavaró mértékűre. Sőt, ez a futófelületkialakítás rosszabb irányíthatóságot és fékezhetőséget eredményez a nyári időjárási körülmények között.

Miért fontos a jó abroncs?

Mert az élet nem törésteszt! A járművek kerekenként megközelítőleg egyetlen tenyérnyi felületen érintkeznek a talajjal, így ezen a hozzávetőleg 200 cm2 felületen kell kialakítani az irányítás és a sebességváltozás minden szükséges erőhatásának megfelelő feltételeit.

A széles méret, ár és minőségbeli kínálatból nem könnyű feladat kiválasztani az adott felhasználó számára ideális abroncsokat. Ami biztos: nem érdemes bizonytalan, kétes eredetű, például ismeretlen távol-keleti importból származó abroncsokat vásárolni. Ne vegyünk használt gumiabroncsot sem, még akkor se, ha szemmel láthatóan jó állapotban vannak. „Nyugdíjas, német háziorvosé volt, szinte nem is használta.” – olvashatjuk gyakran a hirdetésekben. Az ilyen abroncsoknak olyan belső, szemmel nem látható rejtett hibái lehetnek, amelyek akár életveszélyes helyzetet is eredményezhetnek.

Vásárláskor érdemes kikérni a gumiabroncs-szervizes munkatárs véleményét. Vegyük figyelembe az autó típusát, az autógyártó cég méretre vonatkozó ajánlását, a közlekedési szokásokat, és azt, hogy milyen körülmények között, mennyit autóznak a nyári időszakban!

A nyári abroncs-szettből – és persze a téliből is – minden kerékre azonos típusú és mintázatú gumit kell felhelyezni. Ha elkopott vagy sérült valamelyik abroncs, a vele azonos tengelyen forgó másik abroncsot is ki kell cserélni. Ami végképp tilos: ne kombináljuk a téli abroncsot a nyárival, a fizikát nem lehet becsapni! Új abroncs választásánál segít a néhány éve kötelező gumiabroncs címke, erről néhány fontos paraméter leolvasható.

Amennyiben valamiért csak az egyik tengelyre kerülnek új abroncsok, akkor a nagyobb profilmélységgel rendelkező gumiabroncsokat mindig a hátsó kerekekre kell felszerelni, függetlenül attól, hogy első- vagy hátsókerék hajtású autóról van-e szó.

A legjobb megoldás az, ha mind a négy abroncsot egyszerre cseréljük le.

Annak érdekében, hogy nagyjából egyszerre kopjanak „csereérettre”, 7-10 ezer kilométerenként érdemes új pozíciót választani az egyes abroncsoknak – erre kiváló alkalom a szezonális csere. Forgásirányos abroncsok esetében a forgásirány megtartására ilyenkor is figyelni kell.

A hatósági előírások szerint a gumi futófelületének minimálisan 1,6 milliméternek kell lennie, ennél kopottabbal közlekedni szabálytalan és életveszélyes. Szakértők szerint azonban az igazán biztonságos érték téli abroncs esetében a minimum 3 milliméter, nyárinál pedig a 4 milliméter.

Minden felszerelés előtt alaposan nézessük át szakemberrel az abroncsainkat a lehetséges sérülések miatt. A leszerelt abroncsokat is nézzük át; ha újakat kell venni, van rá fél évünk, hogy kiválasszuk a megfelelőt.

Hogy tároljuk a téli abroncsot?

A leszerelt téli abroncsok tárolására a hűvös, száraz és fénytől védett hely a legalkalmasabb, mivel a hő, a nedvesség és a közvetlen napfény meggyorsíthatja az abroncsok öregedését. Amennyiben kerékre szerelve tesszük el a téli abroncsokat, akkor egymásra fektetve tároljuk őket, ellenkező esetben állítva, két-három hetente egy negyed fordulatot fordítva raktározzuk a gumikat.

Az abroncsok nyomását érdemes legalább 2-3 hetente, elinduláskor, – amikor még hidegek- ellenőrizni, beleértve a pótkerékét is.

Az alacsonyabb, nem megfelelő gumiabroncsnyomás miatt romlik a tapadás, így egyrészt hamarabb kopnak el a gumiabroncsok, másrészt pedig megnövekszik a hajtóanyag-fogyasztás, és ami a legfontosabb, hogy az autó irányíthatósága/stabilitása is jelentősen lecsökken.

A gumiabroncsok tulajdonságainak kihasználását és az élettartamukat is befolyásolja a futómű megfelelő beállítása. A hibás futómű hosszabb fékutat, rosszabb úttartást és/vagy irányíthatóságot eredményezhet és felgyorsíthatja a gumiabroncsok kopását, illetve ún. rendellenes kopás kialakulhat a futófelületen. Rendszeres karbantartással, valamint az abroncsok ellenőrzésével megelőzhetőek a nagyobb meghibásodások.

Válasszunk szakműhelyt!

Egy kereket otthon is ki lehet cserélni, de az abroncsnyomás-ellenőrző rendszert (Tire Pressure Monitoring System, TPMS) nem tudjuk otthon kalibrálni, mint ahogyan centrírozni sem tudunk megfelelő berendezések nélkül. Ha kerékre szerelt téli-, illetve nyári-szettet cserélgetünk, akkor egyrészt olcsóbban megússzuk a tavaszi-őszi váltást (kisebb a szerviz-díj), másrészt az abroncsot is kíméljük.



Az abroncsokat nagyjából három kategóriába sorolhatjuk: budget, közepes és prémium minőség. Aki kisautójával keveset autózik, az nyugodtan választhat az olcsóbb polcokról is, a nagy gyártók termékeiben megbízhatunk. Aki sokat autózik, és erősebb – nagyobb forgatónyomatékú – motor van az autójában, az válasszon jobb minőségű abroncsot. Ezeknek jobb a tapadási képessége, kisebb a gördülési ellenállása, így a fogyasztása és a zajszintje is, és esetleg hosszabb az élettartama. A kötelező energiatanúsítvány könnyen áttekinthetően tájékoztat az üzemanyag-hatékonyságról, a nedves úton mért fékútról és gördülési zajról.

