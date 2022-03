Ez az igazi rezsicsökkentés: még nem késő belevágni, rengeteget lehet fogni a számlákon

Kültéri árnyékolónak számít a klasszikus redőny, a zsaluzia, a napháló, a teraszra/kertbe szerelhető nagyobb méretű napellenzők vagy épp a napvitorlák. Ezek elsődleges célja az árnyékolás, a hővédelem, de az is fontos, hogy biztosítsák a lakás intimitását, vagyis védelmet nyújtsanak ne csak a hő be- vagy kiáramlása, de a kíváncsi szemek elől is. Igaz, ez utóbbit tökéletesen megoldják a beltéri árnyékolók is, mint a reluxa, a szalagfüggöny vagy a pliszé.

Mi a különbség: redőny, reluxa vagy roló?

A közös bennük, hogy az ablakra szerelve a fény intenzív beáramlását gátolják meg, és ez az elsődleges céljuk. Használjuk egymás szinonimáiként a megnevezéseket, de lényegesek a különbségek köztük.

A redőny

A három árnyékolástechnikai eszköz közül a legelterjedtebb hazánkban, lent részletesen kifejtjük, ennek mi az oka. Felszerelése és esetleges javítása elég drága a másik két variációhoz képest, de számos előnye miatt mégis a legtöbb ember mellette dönt. A reluxához és a rolóhoz képest a redőny képes teljesen kizárni bármilyen fényt, teljes elsötétítés mellett, ráadásul nemcsak a fényt szabályozza, hanem a hőmérsékletet is: nyáron hűt, mert kizárja a napsugarakat, télen pedig benn tartja a meleget. Sokan választják ezt a megoldást emeletes házak földszintjén, mert hatékonyan véd betörés ellen. Plusz extra védelmet nyújt az időjárási elemek rongálásától.

A reluxa

A reluxa az irodaházakban és hivatalos intézményekben terjedt el először. A reluxa lényege, hogy egy mozdulattal szabályozhatjuk a fény beáramlásának mértékét. A redőnnyel ellentétben az ablak belső részére szereljük fel. Jóval olcsóbb a redőnynél, de így nem is szabályozza a hőmérsékletet, illetve nem nyújt semmiféle védelmet, a fényt is csak részlegesen zárja ki.

A roló

A legelső eszköz volt a fény szűrésére lakásokban, több mint száz éve használják. Egyfajta lapfüggöny, amit drapéria anyagokból készítenek és ablaküvegre húzhatjuk rá. Mivel anyagból van, ezért nem olyan hatásosan árnyékolja be a szobát, mint a redőny. Viszont ha színes darabot választunk, akkor igazán hangulatossá varázsolhatjuk vele a szobát. Használata mára inkább a tetőtéri lakásokra, házakra korlátozódott, mert a kis ferde ablakokra ez a leggazdaságosabb választás.

Rengeteget számít nyáron, de télen is a külső árnyékoló

Lakásunk felújításakor, hőszigetelésekor, illetve új ház építésekor már a tervezésnél gondoljunk a külső árnyékolókra, hiszen utólag már nehezebb feladat lehet a beépítésük – tanácsolja az Energia Klub.

A hőveszteség csökkentése érdekében a redőnyt úgy érdemes felszerelni, hogy az ablak és a redőnypajzs között megfelelő távolságú, körülbelül 3-5 centiméteres rés legyen.

A redőnyök kiváló hőszigetelő hatása abban rejlik, hogy a leeresztett lamellák és az ablak között légréteg keletkezik, ami köztudottan az egyik legjobb szigetelőanyag.

Mindent egybevéve én azt szoktam javasolni, hogy a sötétítéstechnikai beruházásokat érdemes legkésőbb a tavaszi hónapokra időzíteni, hogy nyárra már abszolút védve legyen a ház. De persze soha nem késő belevágni a korszerűsítésbe, ugyanis egy jól kiépített rendszernek télen is nagy hasznát veszik a megrendelők

-hívta fel a figyelmet a szakember, aki azt is elmondta a Pénzcentrumnak, hogy egy megfelelő anyagokból készült, rendesen felszerelt és persze használt kültéri sötétítéstechnikai rendszer 4-5 fok különbséget is jelenthet a lakás vagy ház belsejének javára a külső hőmérséklettel szemben télen-nyáron.

Így szigetel a jó redőny

A minőségi redőnyök kapcsán nagyon fontos ismérv a masszív kialakítás mellett az, hogy az adott árnyékoló képes extra szigetelést garantálni a nyílászárók számára télen és nyáron egyaránt. Míg nyáron az árnyékolással és a nagy meleg kint tartásával mondhatni egyértelmű működési elv társul a redőnyök mellé, addig kevesen tudják, hogy télen miként is képes szigetelni egy minőségi redőny.

Extra réteget képez a nyílászáró előtt

A redőnyök szigetelésével kapcsolatban alapvetően kijelenthető, hogy tulajdonságuk kifejtéséhez elengedhetetlen, hogy minőségi kialakítást kapjanak, hiszen amennyiben a redőnylécek nem záródnak megfelelően, vagy a tokszerkezet hézagosan került felszerelésre, akkor azzal kisebb-nagyobb hő-hidak keletkeznek. A redőnyök télen úgy képesek szigetelni is az árnyékoláson, illetve a betekintés elleni védelmen felül, hogy teljesen leeresztett állapotban egy extra réteget képeznek az ablaküveg előtt, ami közel hasonló teljesítményt biztosít, mintha egy plusz ablaküveget helyeztünk volna el a nyílászáró előtt.

A hatást pedig jelentős mértékben megnöveli a redőnylécek kialakítása. A műanyag redőnyök esetében ugyan ez nem túl kiemelkedő, hiszen ezekben többnyire csak levegő található, de az alumínium redőnyök palástjában a minőségi termékeknél extra kitöltő anyag is fellelhető, ez sokkal vaskosabb réteget tud képezni, ami jobban bent tudja tartani a kellemes meleget. Amint ugyanis tudjuk, hiába szigeteljük le akár több centiméter vastagon otthonaink falait, a nyílászárók üvegrésze továbbra is elképesztő mértékben felelős a hő átadásáért, amit egy redőny drasztikus mértékben csökkenthet

- tudtuk meg a szakembertől.

Ha egy redőnyt teljesen leeresztünk, akkor az egy közel hézagmentes felületet képes eredményezni az ablaküveg előtt, közötte egy újabb rétegnyi levegővel, ami messze nem lesz olyan hideg, mint a kinti hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy a kinti hidegnek legalább két vaskos légkamrán kell keresztülverekednie magát ahhoz, hogy lehűtse a benti hőmérsékletet, és ugyanez fordítva is igaz.

Leggyakrabban műanyag vagy alumínium redőnyökkel találkozhatunk a piacon, a régen közkedvelt fa redőnyök már nem jellemzőek. Ennek az az oka, hogy a fa redőnyöknek nagy a súlya, valamint feltekerve a helyigénye is sokkal nagyobb, mint a műanyag vagy alumínium társainak. Ezen kívül a fa redőny speciális kezelést igényelne, mivel a fel és lehúzáskor a lamellák egymáshoz dörzsölődnek, ami miatt gyorsan elkopnak. Természetesen létezik még faredőny, de a fentiek miatt jóval drágábban juthatunk csak hozzá.

Műanyag vagy alumínium redőnyt válasszunk?

A műanyag redőnyök könnyebbek mint az alumínium, ezáltal könnyebb a mozgatásuk. Emiatt az alumínium redőnyöknél gyakrabban jelenik meg az automatizálás. A műanyag hátránya, pont a könnyűségéből adódik. A szél könnyebben tudja mozgatni, akár a vezetősínből is kiakadhat. Biztonsági szempontból az alumínium sokkal jobb választás. Egy átlagos műanyag szerkezet akár kézzel is könnyen kiakasztható a vezetősínből.

Fontos megemlíteni, hogy míg alumínium redőny esetében az anyagminőség viszonylag egységes, addig a műanyag redőnyöknél a gyártástechnika miatt akadhatnak eltérések. Emiatt fontos, hogy megfelelő, garanciával rendelkező típust válasszunk. Magyarországon annyira nem jellemző, de külföldön találkozhatunk acélredőnyökkel is. Ezek rendelkeznek minősített hőszigetelő képességgel is.

Hogyan válasszunk redőnyt?

A választásnál több szempontot kell figyelembe vennünk, hogy biztos jó döntést hozzunk. Az egyik ilyen kérdés a redőnyök tengelyének anyaga. Ez lehet műanyag vagy acéllemez is, az utóbbi lényegesen masszívabb és tartósabb, viszont drágább is.

Fontos, hogy miből készülnek a redőny lemezek. Itt a tengelyhez hasonlóan az alumínium költségesebb, viszont érdemes elgondolkodni rajta, mivel a műanyag jóval érzékenyebb az UV sugárzásra, és egy gyengébb kivitel könnyen vetemedhet is. Ha szeretnénk hőszigetelést is megoldani a redőnnyel, már erre is van lehetőségünk. Ma már elérhető olyan verzió, ahol a redőny lemezek hőszigetelő anyaggal vannak megtöltve.

A vezetősín anyaga sem mindegy, mivel ezek múlik, hogy a fel és lehúzás, valamint szeles időben a mozgás mennyire hangos. A gumibetétes vezetősín stabilan tartja a redőnyt, így könnyen és kis zajjal mozgathatóak.

Az árnyékolókról általánosságban elmondható, hogy ahány cég, annyi ár. Ablakoknál és redőnyöknél az összegeket nagyban befolyásolja a méret, az anyaghasználat, az elektronika. Ezért fontos, hogy az árajánlat mindenre kiterjedő legyen. Gondoljuk arra is, hogy a későbbiekben szeretnénk-e automatizálni az árnyékolókat, és hogy a kiválasztott termék egyáltalán alkalmas-e erre. Kérdezzünk rá minden apróságra a vásárlás előtt, hogy ne érjen meglepetés.

Ahogy azt már említettük, a kültéri árnyékolás elsődleges feladata a hővédelem. Ha a klasszikus redőnyből indulunk ki, ebből a szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy műanyag vagy alumíniumból készült terméket szereltetünk fel. Hiszen bár szerkezetileg lényegi különbség nincs a kettő között, az utóbbiból készült termékek lamellái ellenállóbak, és lényegesen jobban szerepelnek a hővédelemben, illetve egy esetleges behatolás ellen is jobban védenek. A redőny ára igen változó lehet, függ a mérettől, az alapnayagtól, és természetesen számolni kell a beszerelési költséggel, ami az áfával számolt anyagár 20-25 százaléka általában, persze sok tényező függvénye ez is. De szögezzük le, hogy nem érdemes szakértelem nélkül magunknak belevágni, mert ráfizetünk. Egy 160x150-es ablakra műanyag redőnyt már 15 ezer forintért is kapunk, míg az ugyanilyen méretű alumíniumot 85 ezer forintért árulják.

Az elalvásban és az alvásban is segít

Az ember szervezetének szüksége van arra, hogy az éjszakai alvás valóban pihentető legyen, amit a kintről beszűrődő világosság, az utcai lámpák és az autók fénye megzavarhat. Az utcáról beszűrődő fény befolyásolja a szervezet periodicitását, a melatonin és a kortizol termelődésének mértékét is.

A melatonin termelődés csökkenése a kulcs ahhoz, hogy megértsük, miért olyan káros számunkra az éjszakai fény. Ezt az anyagot az agyban a tobozmirigy termeli, mégpedig kizárólag akkor, amikor sötét van. Ez szabályozza az alvás és az ébrenlét egészséges ciklusát. Csökkenti a vérnyomást, a vércukorszintet és a testhőmérsékletet – szabályozza azokat a kulcsfontosságú fiziológiai válaszokat, melyek felelősek a pihentető alvásért, a szervezet regenerálódásért

Fény hatására a szervezet emeli a testhőmérsékletet, fokozza a kortizol termelődését, aminek szintje éjjel viszonylag alacsony, hogy jobban tudjunk aludni, míg nappal stimulálja az energiaszintet és az immunrendszert is. A fény fokozza a kortizol termelődést, ezzel pedig megzavarja az alvást és számos további problémát okoz a testzsír szintjével, az inzulin rezisztenciával és a szisztémás gyulladásokkal kapcsolatban is.

A melatonin termelődése fényes, illetve árnyékolás nélküli szobában a félhomály hatására akár 50%-kal is kevesebb lehet, ez pedig nagyon jelentős mennyiség, ami tejesen optimalizálható redőnyhasználattal.

Műanyag redőnyárak

Hagyományos külső tokos fehér műanyag redőny (3,7 léccel): 8.000 Ft – 15.000 Ft/nm

Új típusú külső tokos fehér műanyag redőny: 9.000 Ft – 15.000 Ft / nm

Új típusú külső tokos fehér műanyag redőny (gumis alumínium záróléccel és alumínium tokvéggel): 15.000 Ft – 18.000 Ft/nm

Új típusú külső „Lindab” tokos fehér műanyag redőny (alumínium záróléccel, kefés alumínium lefutóval) 18.000 Ft/nm

Belső tokos fehér műanyag redőny (műanyag kefés lefutóval, műanyag tokkal és záróléccel): 11.000 Ft - 27.000 Ft/nm

fehér műanyag redőny (műanyag kefés lefutóval, műanyag tokkal és záróléccel): 11.000 Ft - 27.000 Ft/nm Vakolható tokos fehér műanyag redőny: 13.000 – 18.000 Ft/nm

Vakolható tokos fehér műanyag redőny: (gumis vagy kefés alumínium lefutóval, alu záróléccel): 12.000 – 22.000 Ft / nm

Vakolható tokos műanyag redőny ára szúnyoghálóval kombinálva (műanyag lefutóval): 16.000 – 21.000 Ft/nm

Vakolható tokos műanyag redőny ára szúnyoghálóval kombinálva (alumínium lefutóval): 26.000 Ft/nm

Az alumínium redőny még jobb választás a műanyagnál. Minden alkatrésze alumínium, így tartós, jó minőségű és minimális hiba lehetőségekkel rendelkezik. Az időjárási viszontagságokat jól bírja. Az alumínium redőny lécei kiváló hő-, és hangszigetelők, mivel a lécek hőszigetelt habbal vannak feltöltve. Bár felépítése ugyanaz, mint a műanyagé, az alumínium redőny már egy magasabb kategóriát képvisel. Nemcsak korszerű, hanem esztétikus is. A legelterjedtebb kültéri árnyékolási forma. Speciális kivitelben feltolásgátlóval van felszerelve betörésvédelmi szempontból. A motoros alumínium redőnynél leengedett állapotban sem lehet feltolni a redőnyt, tájékoztatott a szakember.

Alumínium redőnyárak

Alumínium redőny 37-39 mm-es redőnyléccel, „Lindab” jellegű tokkal, alu lefutóval - alapszínekben (fehér, bézs, krém, szürke, ezüst, barna): 17.000 Ft – 23.000 Ft/nm

Alumínium redőny (feláras) RAL színre színterezett redőnylécből (kék, zöld, világos fa, famintás és sötét famintás színek): 20.000 Ft – 26.000 Ft/nm

Alumínium redőny famintás színharmóniával (aranytölgy, mocsári tölgy, dió, mahagóni) erezett redőnytokkal, vezetősínnel, léccel, lefutóval: 23.000 Ft – 39.000 Ft/nm

Szúnyoghálóval kombinált külső tokos alumínium redőny alapszínekben: 22.000 Ft – 28.000 Ft/nm

Szúnyoghálóval kombinált külső tokos alumínium redőny (feláras) RAL színre színterezett redőnytokkal és vezetősínnel: 25.000 Ft – 30.000 Ft/nm

Szúnyoghálóval kombinált külső tokos alumínium redőny famintás színharmóniával (aranytölgy, mocsári tölgy, dió, mahagóni) erezett redőnytokkal, vezetősínnel, léccel, lefutóval: 29.000 Ft – 44.000 Ft/nm

Belső tokos redőny árak:

Alumínium redőny 37-39 mm-es redőnyléccel, alumínium lefutóval és alumínium záró léccel – alapszínekben: 20.000 Ft – 25.000 Ft/nm

Szúnyoghálóval kombinált belső tokos alumínium redőny műanyag lefutó lábakkal: 26.000 Ft – 32.000 Ft/nm

Következő cikkünkben a redőnyön kívüli árnyékolástechnikai eszközökkel foglalkozunk részletesen.

Címlapkép: Getty Images