El se hiszed, mi mindenre jó ez a filléres csodaszer: pénzt és időt spórolhatsz vele

Bár a legtöbb magyar háziasszony az ecetet jobbára főzéshez (leves és mártások ízesítéséhez) vagy savanyításhoz használja, valójában rengeteg hasznos tulajdonsága ismert, amit nagytakarítás vagy a kertészkedés közben mi is könnyedén kihasználhatunk. Az ecet ráadásul sokkal olcsóbb és környezetbatátabb megoldás, mintha drága vegyszereket vetnénk be!

Milyen ecetet használjunk?

Az ecet vegyi és biológiai erjesztéssel is készülhet. Akár házilag is könnyen készíthetünk, de a házi gyümölcsecet savtartalma maximum 5%. Takarításhoz ezért is inkább válasszunk 10-15-20%-os ecetet. Ebben az esetben nem is annyira fontos a biológia erjesztés, sokkal inkább figyeljünk a töménységre! A 20%-os bolti ecet leggyakrabban szintetikus ecetsav és biológiai ecetsav keveréke. A szintetikus ecetsav pedig többnyire kőolajszármazékokból készül, ezért is fogyasztáshoz, ha tehetjük, keressünk inkább a “biológiai erjesztésű” anyagot. A legjobb megoldás, ha csomagolásmentesen, utántöltve vásároljuk meg. De ha van egy kis kertünk, és almát vagy körtét termelünk, mi is nekiállhatunk ecetet gyártani! Erről a HelloVidék korábban részletesen ITT írt!

Érdemes utánaszámolni, miért is érdemes bevetni az ecetet

A nagyáruházak polcain az ecet akár 199– 229 ft/liter áron is megvásárolható.

Öblítőként használva 1 l ecet összesen 20 mosásra elegendő, így egy mosás ára kb. 10 Ft-ra jön ki.

Az öblítőszert, ha nézünk egy átlagos favorit termék esetében: 1500 ft/1,8L/ -be kerül, ami 60 mosásra elég, így átlagosan 25 forintból öblítünk ki 1 adag ruhát. Tehát minimum két, két és félszeres a különbség, nem beszélve arról, hogy a környezet, az egészség és a mosógép szempontjából is az ecet a jóval kímélőbb megoldás. A legolcsóbb ablaktisztító folyadék sem versenyezhet az árával, nem beszélve a vízkőoldókról és penésztelenítőkről, ezeknél már nyolc-tízszeres árkülönbségekkel is számolhatunk. És akkor még nem soroltuk fel, hogy egy átlagos háztatásban hol mindenhol vethető be a sima ecet. Lássuk is!

Az ecet vízkőoldó hatásáról azok is tudnak, akik nem akarnak különösebben a zöld megoldásokban elmélyülni. Alkalmazhatjuk a vízforralók, kávégépek tisztítására is, de még a dugulási problémákat is megoldhatja a lefolyóban. Általános tisztításra: bátran lehet használni az ablakok, WC-ülőke és a számítógép képernyőjének tisztítására is. Az ecet nemcsak a kávéfoltokat távolítja el könnyűszerrel, hanem a tűzhely zsírtalanításával is megbirkózik.

Sokan félnek az öblítőt ecetre cserélni, hiszen tartanak tőle, hogy a markáns szag beleivódik a ruhákba. Ez azonban nincs így, a kellemetlen buké száradást követően egy az egyben elillan. A másik gyakori félelem, hogy erős savként fakítja a ruhák színét - ami ugyancsak alaptalan. Épp ellenkezőleg! Nem véletlenül használják ruhafestést követően színfixáló szerként az ecetes vizet. Az ecettől éppúgy puhák lesznek a ruhák, mint az öblítőtől, ráadásul eltávolítja a textíliákból a mosószermaradékot, és az olyan kellemetlen szagokat is, mint a dohányfüst. Ha pedig egy kis extra illatra vágysz, adj a mosógép öblítőszeres rekeszébe a háztartási ecethez tíz csepp 100%-os citrom- vagy levendulaolajat. De kipróbálhatod a háztartási boltokban és drogériákban kapható mosóparfümöt is - amelyből szintén nem kell sok. Szőnyegtisztításra: nemcsak fertőtlenít, de képes eltávolítani a foltokat, szagtalanít, és még a poratkák ellen is védekezhetünk vele. Dörzsöljük át a szőnyeget ecettel vagy ecetes vízzel!

a penészt rendkívül könnyen leoldja. Penészes fal, vagy fuga tisztításához fújuk be a tisztítani kívánt felületet porlasztott ecettel, hagyjuk az ecetet hatni, majd dörzsöljük át a felületet szódabikarbónás szivaccsal. Fém polírozására és fényesítésére: Az ecet segít megszabadulni a vízkőfoltoktól és a régi fémek tompaságától, és nem csak az evőeszközökön, hanem minden fémfelületen visszaállítja a csillogást. A fémtisztítókat ráadásul nagyon borsos árakon adják, ezért az ecet nemcsak környezetkímélő, hanem pénztárcabarát megoldás is.

Az ecet segít megszabadulni a vízkőfoltoktól és a régi fémek tompaságától, és nem csak az evőeszközökön, hanem minden fémfelületen visszaállítja a csillogást. A fémtisztítókat ráadásul nagyon borsos árakon adják, ezért az ecet nemcsak környezetkímélő, hanem pénztárcabarát megoldás is. Hajmosáshoz: a haj öblítéséhez a legjobb az almaecet: 0,5 dl almaecetet hígítsunk 4-5 dl vízben. Hajhossztól függően a mennyiség duplázható. Ennél nagyobb savtartalmú ecettel is öblíthetünk, csak ebben az esetben arányosan csökkentsük az ecet mennyiségét, vagy növeljük a vízét. Tehát 0,5 dl 10%-os ecetet tegyünk 1 l vízbe, így ugyanazt az arányt kapjuk.

a haj öblítéséhez a legjobb az almaecet: 0,5 dl almaecetet hígítsunk 4-5 dl vízben. Hajhossztól függően a mennyiség duplázható. Ennél nagyobb savtartalmú ecettel is öblíthetünk, csak ebben az esetben arányosan csökkentsük az ecet mennyiségét, vagy növeljük a vízét. Tehát 0,5 dl 10%-os ecetet tegyünk 1 l vízbe, így ugyanazt az arányt kapjuk. Ablaktisztításhoz: Általában a meleg ecetes víz is elegendő lehet az ablak, tükör áttisztításához. A maximálisan csíkmentes száradás érdekében tehetsz még mellé egy kevéske alkoholt (patikai alkohol, ajándékba kapott ihatatlan pálinka, stb.), rázzuk össze, és kezdődhet az ablakmosás!

5 l meleg vízbe tegyünk 1 dl ecetet. Eltávolítja a zsíros foltokat, vízkövet, és a kellemetlen szagokat – az ecetszag elpárolgása után már csak a tisztaság illata marad! Parketta felmosásakor tehetünk a vízbe még 1-2 evőkanál étolajat is, hogy visszazsírozza a fát. Kiváló gyomírtószer: minél nagyobb az ecetsav töménysége annál “halálosabbnak” számít a gyomok elpusztítására használt ecetünk. Ezért, ha a házfal tövében, a térkövek között, vagy a kerítés szélénél elejét szeretnénk venni a gazosodásnak, érdemesebb 20 %-os savtartalmú ecetet vásárolni. A legegyszerűbben úgy használhatjuk, ha egy szórófejjel ellátott palackba töltjük az ecetes gyomírtót és a kiirtani kívánt növényre permetezzük figyelve arra, hogy leveleire, virágaira és szárára fújunk, nem pedig a talaj szintjén található részeire.

minél nagyobb az ecetsav töménysége annál “halálosabbnak” számít a gyomok elpusztítására használt ecetünk. Ezért, ha a házfal tövében, a térkövek között, vagy a kerítés szélénél elejét szeretnénk venni a gazosodásnak, érdemesebb 20 %-os savtartalmú ecetet vásárolni. A legegyszerűbben úgy használhatjuk, ha egy szórófejjel ellátott palackba töltjük az ecetes gyomírtót és a kiirtani kívánt növényre permetezzük figyelve arra, hogy leveleire, virágaira és szárára fújunk, nem pedig a talaj szintjén található részeire. Ne feledjük, hogy az ecet nem szelektív, nem válogatja ki, hogy gyomnövényről van-e szó, így nem csak a gyomokra lehet káros. Pluszban arra is érdemes odafigyelni, hogy szembe semmiképpen se kerüljön.

A gyomirtó hatékonyságát egy kis trükkel könnyedén javíthatjuk. Mivel a gyomok leveleit gyakran viaszos bevonat védi, amely megakadályozza az ecet bejutását, ezért keverhetjük bio gyomirtónkat valamilyen felületaktív anyaggal, ami önmagában nem hatékony, de az ecetet segítve igazi csodaszer lehet. Egyik legismertebb házi recept a mosogatószeres alkalmazás. Keverjünk kb 1 liter ecethez 5 ml mosogatószert. Ezt a keveréket nem csupán hatékony gyomirtóként, de rovarirtóként is felhasználhatjuk.

a virágcserepeken keletkező lerakódásokra is jó az ecet. Egy lavórba tegyünk meleg vizet, és öntsünk bele ecetet, majd tegyük bele a cserepeket. Ha kevéssé vízköves, fél-egy óra elegendő, ha nagyon vízköves, akár egy éjszakán át is áztathatjuk őket. Hangyák elriasztása: mossunk fel tömény ecetes vízzel, és a hangyák előbukkanási helyére tegyünk egy kis tálkába ecetet! Az erős szag távol tartja a kis betolakodókat.

mossunk fel tömény ecetes vízzel, és a hangyák előbukkanási helyére tegyünk egy kis tálkába ecetet! Az erős szag távol tartja a kis betolakodókat. Még gyulladáscsökkentésre is bevethető: nagyanyáink is tudták, ha érzékenyek vagyunk a darázs-, illetve szúnyogcsípésre, esetleg allergiásak is vagyunk rájuk, az érintett területet érdemes ecettel borogatni. Kimondottan jó gyulladáscsökkentő hatása van, sok esetben még a bedagadt lábszárnak is jólesik az ilyen kezelés!

