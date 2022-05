Ez a hat legegészségesebb fűszer: minden konyhában ott lapulnak

Belföldi és külföldi értékesítés

A gyógy-, fűszer-, aroma- és ipari növények gyűjtése és termelése éves szinten közel 8-10 milliárd forintot tesz ki. A gyógynövényteák, gyógytermékek és más gyógynövény alapanyagú készítmények, például étrend-kiegészítők, kozmetikumok összforgalma éves szinten nagyjából 40-50 milliárd forint. 2019-es adat szerint Magyarországon 100-120 rendszeresen használt gyógynövényfaj van, az aktív hatóanyagot tartalmazó részek több ezer tonnát tesznek ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint.

1. Kurkuma

A kurkuminnak vagy kurkuma a világítóan sárga színű fűszeralapanyag. Az anyag megakadályozhatja a metasztázis kialakulását és elterjedését is, állapították meg a houstoni Texas Egyetem kutatói egereken végzett kísérleteik során. A rákos egereket kurkuminnal, a Paclitaxel elnevezésű mellrák elleni gyógyszerrel vagy a kettő kombinációjával kezelték. Az összesen 60 egér egy részét pedig kezeletlenül hagyták, hogy legyen összehasonlítási alapjuk.

A kurkumában található kurkumin nevű vegyületnek számos jótékony hatása van az egészségünkre. Így immunrendszerünk erősítésében is komoly szerepe van azáltal, hogy olyan fehérjék termelődését segíti a szervezetben, amely a védekező rendszerünk megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen.

Daganatmegelőző

A kurkumin számos daganatos betegség megelőzésében is segíthet. Többek között hatásos a mell- és a különböző nyakdaganatok megelőzésében. De a különböző vizsgálatok azt is kimutatták, hogy akár még a prosztatadaganat megelőzésében is hatásos segítség lehet.

Antioxidáns

A kurkumin antioxidánsként is hatékony, így többféle daganatos betegség megelőzésében is segíthet, de egyes vizsgálatok szerint akár még az Alzheimer-kór gyógyításában is, bár ezt a hatását még jelenleg is csak vizsgálják az orvosok.

2. Fahéj

A vércukorszintre is jótékony hatással van

A legtöbb tanulmány a fahéj vércukorszint-szabályozó hatásaival foglalkozott: ha például magas szénhidráttartalmú ételbe fahéjat teszünk, azzal segíthetünk "kiegyensúlyozni" azokat a hatásokat, amelyeket a cukros étel okoz a szervezetünkben. Vagyis ha a szénhidrátdús ételt fahéjjal együtt esszük, akkor az nem okoz olyan hirtelen emelkedést a vércukorszintben, így hirtelen csökkenést sem (így nem is leszünk olyan hamar farkaséhesek).

Egy másik kutatás szerint a fahéjkivonatot tartalmazó étrend-kiegészítők szedésével jelentősen csökkenthető a cukorbetegség, illetve az azzal összefüggő betegségek kialakulásának esélye, mert a fahéjnak köszönhetően javul az inzulinválasz is. A szakemberek szerint naponta fél teáskanál fahéj elfogyasztásával már nagyon jó eredményeket érhetünk el.

A vércukorszintre gyakorolt jótékony hatása mellett a vérzsírokra is kedvezően hat a fahéj: ha a zsírdús ételeket fahéjjal egészítjük ki, akkor nem figyelhető meg a vér trigliceridszintjének emelkedése, ez pedig a károsodást okozó plakkok kialakulásának csökkenését jelenti. A vérzsírszint és avércukorszintegyensúlyba hozatala mellett az is megfigyelhető, hogy a vérben található antioxidánsok szintje ezzel szemben növekedett.

Az agyműködésnek is jót tesz

A fahéj jellegzetes aromája az agyműködésnek is nagyon jót tesz, képes stimulálni a gondolkodást és a kognitív képességeket, javítja a memóriát, a szem-kéz koordinációt, emellett pedig az agysejtek mikroszkopikus sérüléseinek gyógyulását is felgyorsítja. Egy amerikai kutatás során például bizonyították, hogy azok az önkéntesek, akik fahéj ízesítésű rágógumit rágtak, sokkal jobban teljesíttek a kognitív képességeket vizsgáló teszteken, mint azok, akik natúr vagy mentolos rágót kaptak. A fahéjban található egyik hatóanyag, melyet CEppt-nek neveztek el, az Alzheimer-kór kialakulását is késleltetheti.

A fahéjnak baktérium- és gombaölő hatásokat is tulajdonítanak, ezeknek köszönhető, hogy sok szájápolási termékben, például szájvízben található fahéjkivonat. Rendszeres fogyasztásával ugyanis elpusztíthatjuk azokat a kórokozókat, amelyek többek között az ínygyulladásért, a kellemetlen szájszagért vagy éppen a fogszuvasodásért felelősek.

3. Oregánó

Az ókori Egyiptomban is ismerték már gyógyhatásait, köhögéscsillapítóként volt közismert, az ókori Görögországban pedig sérüléseket gyógyítottak vele. A középkorban az ételeket a szurokfűolajával óvták meg a mikrobás fertőzésektől.

Az oregánóban nemcsak vitaminokat és ásványi anyagokat találhatunk, de jó néhány illóolajat is. Ezek ráadásul nemcsak a friss, de a szárított levelekben is nagy mennyiségben ott vannak, sőt az oregánó ízének intenzitása még erősebb, ha nem frissen fogyasztjuk. Az aromás olajok, például a thymol vagy a carvacrol igen hatékonyan veszik fel a harcot a kórokozók, baktériumok, paraziták ellen.

Tökéletes megfázás elleni szer

Az oregánónak nemcsak antiszeptikus, antibakteriális és antioxidáns hatásai vannak, de erősíti, frissíti is a szervezetünket. Segít a letapadt váladék feloldásában, és még akkor kihasználhatjuk a fűszer erejét, ha nagyon be van dugulva az orrunk.

Az oregánót, vagyis szurokfüvet a természet antibiotikumának tartják. Karvakrolt, illóolajat, cseranyagot, keserű anyagot és gyulladáscsökkentő timolt tartalmaz; a karvakrol és a timol a baktériumok szaporodását gátolja. Maga a szurokfű 2–5%-ban tartalmazhatja, olaja az oregánóolaj pedig 40–70%-ban. A legjobb minőségű olajok akár 85%-ban is tartalmazhatják a karvakrolt, de ez függ a lepárlás módjától. A növény levelét megszárítják, és nyugtató hatású teát főznek belőle. Teája (forrázata) étvágygerjesztő, idegnyugtató, baktériumölő, köhögéscsillapító hatású.

4. Rozmaring

A legtöbb otthonban a rozmaringot, mint mediterrán fűszernövényt ismerik, pedig a rozmaring egy remek és sokoldalú gyógynövény is, amelynek számos jótékony gyógyhatása is van.

A rozmaringot érdemes a főzés során is rendszeres felhasználni, de készíthetsz belőle teát, gyógynövényes fürdőt, és a belőle kinyert illóolajat is rendszeres használhatod párologtatóba, vagy aromalámpába.

A rozmaring serkenti a gyomor működését, és a gyomornedv termelését, oldja az epe utak görcsös állapotát, és megelőzi a felfúvódást, valamint csökkenti a puffadást. Ha úgy érzed túl sokat ettél, igyál meg rá egy csésze enyhe rozmaring teát, és máris enyhülni fog a teltségérzet. De ezen kívül jótékony hatással van a belső szervekre, gyorsítja az anyagcserét, és jó hatással van a szívre és a vérkeringésre.

Mivel a rozmaring fokozza az agy vérellátását is, így javul a memória és az agytevékenységet is serkenti, valamint az emlékezőképesség is javulhat.Ha úgy érzed túl fáradt vagy, egy friss rozmaring ág, vagy a belőle készült tea gyors energiát biztosít. Krémekbe keverve a rozmaring illóolaj csökkenti a viszketést, és enyhíti a bőrirritációt. De remek antioxidáns, antibakteriális és egy természetes gyulladás csökkentő szer is, valamint vizelet és szélhajtó hatással is rendelkezik.

A rozmaring hatóanyagai:

100 gramm rozmaringban mindössze 1 gramm illóolajat lehet kinyerni, amelynek több összetevője is van: borneol, cineol, pinén és linalol. Gyulladáscsökkentő hatását a levelekben található rozmarinsavnak köszönheti.

5. Kakukkfű

Nagyon jó fertőtlenítő gyógytea készíthető belőle, ami megvéd a betegségektől, meghosszabbítja a sejtek életét, erősíti immunrendszerünket. Vérbőséget fokozó hatása javítja a vérkeringést, vérszegénység esetén kiváló. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és szájüregi gyulladások. Orrdugulásra inhalálni kell vele. Nyálkaoldó, köptető hatása is van. Újabban vírusos betegségekre javasolják. A nők növényének is nevezik, mert megszünteti a vérzési rendellenességeket és a görcsöket. Külsőleg bőrfertőtlenítő, sebgyógyító hatású. Kisgyermekek fürdővizében enyhíti a hasi görcsöket, erősíti az immunrendszert.

6. Bazsalikom

A mediterrán konyha nagy kedvence a bazsalikom. A rendkívül ízletes olasz konyha egyik elengedhetetlen kelléke. Azon kívül, hogy finomabbnál finomabb ételek készíthetőek a segítségével, gyógynövényként is rengeteg jótékony hatással bír. A bazsalikom rendkívül gazdag flavonoidokban melyek erőteljes antioxidáns hatásukról ismertek. Az antioxidánsok képesek megvédeni a sejteket a káros szabadgyököktől, ezáltal elősegítik az egészséges sejtképződést és a sejtregenerációt. Emellett a bazsalikom gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatással is rendelkezik. A növény cseranyagjai és illóolajai képesek csökkenteni a puffadást és egyéb emésztő rendszeri panaszokra is jó hatást gyakorolnak. Emellett a bélrendszerben levő paraziták elleni küzdelemben is hatékonyan lehet a segítségünkre.

