Tippek kánikula idejére: ezeket veszik a magyarok, ha beüt a forróság

A májustól júniusig tartó, a hűtőberendezések vásárlásának első felfutását jelentő időszakban az üzletlánc összesen mintegy 165 százalékkal több ventilátort, léghűtőt és mobilklímát adott el, mint tavaly.

Az elérhető három eszköztípus közül a mobilklímák jelentik a felső kategóriát, ezek a hagyományos klímákhoz hasonló elven működnek, de nem használnak külön belső és külső egységet. Ezeknek az ára is magasabb – jellemzően 100-150 ezer forint közé tehető – ennek ellenére az értékesített készülékek száma közel megkétszereződött az előző év azonos időszakához képest, és több mint háromszor annyit adott el a cég, mint két éve. A ventilátorok és a léghűtők – egyszerűbb, hidegvizes tartályt használó klímakészülékek – eladásaiban kétszámjegyű emelkedés volt egy év alatt.

Az idei évben a legnépszerűbb termékek az állóventilátorok, az asztali ventilátorok és a mobilklímák voltak, ebből látható, hogy a vásárlók egy jelentős része kifejezetten az egyszerűbb, kevésbé költséges megoldásokat keresi, de a mobilklímák esetén is inkább a közepes árkategória a kelendő.

Ebben az időszakban a hűtőberendezések természetesen igazi slágerterméknek számítanak a mi üzleteinkben is. A szezon még bőven tart, és ha a kánikula továbbra is velünk marad, további 20 százalékos bővüléssel számolunk eladásainkban a nyár végéig” – mondta el Fazekas Bálint, az Euronics kereskedelmi ügyvezetője. „Ahogy számos egyéb terméknél, ezen a piacon is az okos funkciók jelentik a legújabb innovációt; egyre több felhasználó keresi a lehetőséget, amivel egy alkalmazás letöltése után telefonról, akár távolról is tudja vezérelni a megvásárolt terméket. Így a munkából való hazainduláskor beindított készülékkel a megérkezés idejére már kellemes hőmérséklet várhat az otthonunkban

– tette még hozzá a vezető.

Címlapkép: Getty Images