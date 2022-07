Tombol a klímaháború: brutálisan elszálltak az árak, szakembert is nehéz találni

Az utóbbi időszakban tapasztalható gazdasági hatások – az ellátási láncok felborulása a pandémia alatt, egyes alapanyagok beszerzési nehézsége, illetve hiánya – jellemzően áremelkedést hoztak a légkondicionáló készülékek piacán is - mondta a Pénzcentrumnak Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezetője. Mint fogalmazott, náluk az előző gazdasági évhez képest (2022. ápr. 1. előtt) a HUF-EUR árfolyamváltozástól függetlenül a lakossági split klímák árai 15 százalékkal emelkedtek, ami átlagosnak mondható a piacon, hiszen a többi klímagyártó szintén hasonló mértékű emeléseket volt kénytelen végrehajtani.

Átlagosan 20 százalékot drágult a piac, de egyes alkatrészeknél eléri a 40 százalékot is

A Portfolio megkeresésére a Daikin - az egyik legjelentősebb japán klímagyártó - pedig azt közölte, hogy az előző gazdasági évhez képest (2022. ápr. 1. előtt) a forint-euró árfolyamváltozástól függetlenül a lakossági split klímák ára átlagosan 15 százalékkal emelkedett.

A forint-euró árfolyamának változása további áremeléseket hozott. A klímaszereléshez szükséges alapanyagok árai eltérő mértékben, de jellemzően emelkedtek, átlagosan körülbelül 30-35%-al. A Daikin tapasztalatai alapján az alkatrész-utánpótlás folyamatos.

A munkabérek a tavalyi évhez képest szintén mintegy harmadával nőttek, az emelkedés itt is folyamatos. A szakember hiány minden légkondicionálóval foglalkozó céget, vállalkozást érint. Nem csak klímát telepítő szakemberből van hiány, de kevés a jól képzett fűtésszerelő, sőt a mérnök is.

Nagyobb gyártási- és szállítási határidőkkel kell kalkulálniuk az importőröknek - közölte a Gree klímákat forgalmazó Cool4U Kft., amely szintén említette, hogy a szereléshez szükséges alapanyagok költsége az elmúlt két évben közel duplájára drágult, a munkadíjak pedig a gazdaságot lekövetve további 20-30%-kal emelkedtek.

Ezt tartsuk szem előtt, ha klímát szereltetünk Maximum 8-10 Celsius fok legyen a benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség.

Ne irányítsuk a légáramot emberekre, inkább úgy állítsuk be, hogy olyan helyre fújja a levegőt, ahol nem tartózkodunk huzamosabb ideig.

Inkább alacsony ventilátor-fordulatszámot használjunk, így a nagy légáram keltette megfázást, fejfájást is elkerülhetjük.

Érdemes a készüléket némileg túlméreteztetni. Egy túlméretezett berendezés ugyanis kisebb légsebesség mellett is képes tartani az adott hőmérsékletet.

Vidéken is nagy az igény a klímaberendezésekre

Hatalmas a klímapiac, és egyre több szakember látja el a beszerelési- javítási feladatokat országszerte, így ebben a szegmensben nem igazán lehet a klasszikus értelemben véve szakemberhiányról beszélni. Igaz, sokan be vannak táblázva hónapokra előre, de vidéken általában lehet minőségi alternatívát találni ebben az esetben, amikor is "csak" két-három hetet kell várni a szakikra.

A megjavitom.hu alkalmazottja, Sütő Dávid szerint idén a tavalyi árakhoz képest 30-35 százalékkal drágultak átlagosan a berendezések árai és a beszerelés.

Tavaly érzékeltünk egyfajta akadozást az alkatrész-utánpótlásban, aminek a hatására felkészültünk, és a legtöbb klímaszerviz betározott magának többféle készülékből és szükséges alkatrészekből. Most is nagy az igény a légkondira, a legtöbben a Mideát vagy a Gree-t keresik. Jelenleg mintegy két-három hétig is eltart, mire felszerelünk egy berendezést. Arra érdemes figyelni, hogy a kültéri egység télen elfagyhat, ha nem megfelelő berendezést választunk. Javítást főként akkor végzünk, ha az általunk beszerelt klímánál jelentkezik valamilyen hiba, a berendezéseink beszerelésére öt év garanciát vállalunk

- osztotta meg velünk Sütő Dávid.

Sinku László klímaszakember, a Sunshine Klíma tulajdonosa úgy tapasztalja, hogy idén valamennyire visszaesett a klímák iránti kereslet náluk és a klímaszerelésre specializálódott cégeknél, aminek az az oka, hogy idén már a magánszemélyek is vásárolhatnak berendezést, annyit kell vállalniuk az aláírásukkal, hogy szakemberrel szereltetik be ezeket. Így a piacot elárasztotta az OBI, Praktiker és egyéb áruházak olcsóbb klímakínálata, amelyekből sokszor vásárolnak az emberek. Whirpool, Orion vagy épp Airfel klímát vesznek 150 ezer forint körüli áron, aztán regisztrált szerelővel üzembe helyeztetik 60-70 ezer forintért.

A vidéki szakemberek legtöbbje egyelőre tavalyi áron vállalja a klímabeszerelést, mert az emberek árérzékenyek, és legtöbbjüknél a 300 ezer forint fölötti klíma már nem fér bele a költségvetésbe Sinku László szerint.

Korábban rendeltem rézcsövet 1 millió forintért, mire megkaptam, már 1,6 millió forintba került. Mégsem tudom minden esetben ezt belekalkulálni az árba. A tartókonzol például tavaly 2200 forint volt, idén már 5800 forintba kerül. Ezt sokszor be kell nyelnünk, mert árérzékenyek a megrendelők. Tény, hogy tavaly még 200 ezerért tudtunk beszerelni egy középkategóriás készüléket, amit nálunk is vásároltak meg, ez a díj idén már 260 ezerre nőtt. Télen engedek az áraimból, de a szezonja a klímának mégis a nyár, ilyenkor van rájuk a legintenzívebb kereslet.

Időjárásfüggő a klímaszerelés annyiban, hogy most, hogy hűvösebb van, naponta egyszer-kétszer csörög a telefonom, amikor pedig beüt a kánikula, már van, hogy fel sem tudom venni mindet, mondta el nekünk a szakember.

Nálunk a legkeresettebb a Midea, a Gree vagy a csúcsminőségű japán Daikin berendezés. 260 ezer forinttól vállalunk klímabeszerelést, ebben a készülék ára és a munkadíj is benne van már, valamint a javítási garanciánk öt évre. Tavaly küzdöttünk a géphiánnyal és az alkatrészhiánnyal, a nagykerekből is kiszippantották a készletet, idén erre már nem volt azért példa. Igaz, van olyan decemberi rendelésünk a Mideától, ami még nemrégiben érkezett meg. Őszintén szólva jobban szeretem a saját magam beszerelte klímákat szervizelni, mert a legjobb minőségű készülékeknél is előfordulhat hiba. De nekünk megvan a szervizhátterünk, ha gond lenne a vezérléssel vagy a kompresszorral, rögtön kapjuk az alkatrészeket, és két napon belül kijavítjuk a hibát.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a vásárlásnál a készülék energiaosztály-besorolására figyeljünk oda, valamint a SCOP értékre, ami nagyon sokat számít télen. Ez az érték mutatja meg a készülék hazai időjárási viszonyokra és a teljes fűtési szezonra vonatkoztatott energiahatékonyságát, azaz, hogy 1 kW elektromos energiából hány kW hőenergiát állít elő a készülék. Minél magasabb ez az érték, annál takarékosabb a klíma szezonra vonatkoztatott fűtése.

Fűteni is megéri klímával, olcsóbb, mint a gáz

A 4,0 vagy azt meghaladó SCOP érték már takarékos fűtésre utal, mely lényegesen kedvezőbb bármilyen más elektromos fűtésnél, de még a gázfűtésnél is. Természetesen a magasabb érték magasabb árral is párosul, azonban az árkülönbség a készülék élettartama alatt bőven megtérülhet.

Manapság már nagyon megéri olyan klímát beszereltetni, amelyik nyáron hűt, télen pedig fűt. Ugyanis energiafelhasználás és árak szempontjából sokkal kedvezőbb, mint akár a gázfűtés, akár másik elektromos fűtés. Persze az sem mindegy ilyenkor, hogy milyen a ház tetőszigetelése, homlokzati szigetelése, vagyis a hőterhelése és hőtartása, a tájolása, ez mind befolyásolja egy klímaberendezés nyáron hűtési, télen pedig fűtési hatásfokát. Mostanában a legtöbbet ilyen gépeket szereltem be, nagy rájuk az igény, és ajánlom mindenkinek. egy 100 négyzetméteres házat havi 30 ezer forint költségből már ki lehet jól fűteni télen vele. A hűtése ugyanennek kedvezőbb jóval, ahhoz elég 2 db két és feles, vagyis összesen 5 kW-os berendezés, fűtésnél 10 négyzetméterenként 1 kilowattal számolhatunk

A vásárlás során ezeket a szempontokat vegyük figyelembe

a hűtési és párátlanító hatékonyságát

egyéb sokoldalú használati lehetőséget biztosító funkciókat - szellőztetés, energiatakarékos üzemmód, okostelefonos távvezérlés stb.

a készülékek zajszintjét

a felhasználói élményt

milyen gyorsan biztosítja a komfortos hőmérsékletet különböző körülmények között

Mi a baj, ha csöpög a klíma?

Leggyakoribb hiba a cseppvízvezeték helytelen és rossz kialakítása. Az elvezetőt úgy kell kialakítani, hogy folyamatosan lejtsen, és nem tartalmazhat kontrát vagy bűzzárat. Persze megoldható úgy is, de az már egy hosszabb és komplikáltabb folyamat.

Gyakori problémát tudnak okozni a cseppvízvezetékbe befészkelt vagy betelepült állatok, kisebb vagy nagyobb elakadást okozva a vízelvezetésben. Másik súlyos telepítési hiba szokott lenni a gázszökés. Ha a klíma beltéri egységében 0°C-nál alacsonyabb a hőmérséklet, akkor valószínűleg kevesebb a klímában a hűtőközeg. Ez azt eredményezheti, hogy a pára nemcsak kicsapódik, hanem ráfagy a hőcserélőre, amelyből a folyadék lecsöpöghet a csepptálca mellé is. Ha erről meggyőződnél, nyisd ki a beltéri egység elejét. Ha jeget látsz, akkor azonnal hívj szerelőt! A klímát ilyen esetben ne használd tovább, mert nagy rá az esély, hogy még jobban tönkremegy!

A másik gyakori ok, hogy általában nem a tervezett hőfokon használják a klímaberendezést. Az On-Off (ki-be) kapcsolós klímaberendezések +18°C-os külső hőmérsékletig tudnak hűteni-fűteni. Ez alatt már hajlamosak lefagyni. Az ilyen esetek is a fenti következményekkel járnak, amikor gázhiányra gyanakodtunk. Az inverteres klímák akár -10°C-os külső hőfoknál is tudnak hűteni-fűteni.

Fontos, hogy szakember szerelje be a berendezést!

Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezetője a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a márkaboltban az ott megvásárolt, illetve telepítéssel együtt megrendelt split klíma felszerelésére és beüzemelésére továbbra is kéthetes határidőt vállal a Daikin, azaz az előzetes ajánlat elfogadásától számítva 2 héten belül a vásárló otthonában már üzemkész állapotban beszerelve lehet a választott klímaberendezés.

A mintegy 300 fős partnerhálózatuktól kapott információk alapján a piacon általában ennél most, május végén – június elején, a meleg időszak beköszöntével már valamivel többet kell várni, jellemzően 3-4 hetet - , de az emberek egyre tudatosabbak, és a klímatelepítések ma már nem csak május – szeptember között zajlanak. A december 31-ig igénybe vehető otthonfelújítási támogatás felhajtó ereje továbbra is érezhető: a gyermekes családok továbbra is élnek a lehetőséggel, hogy a klímatelepítés akár 50 százalékát visszaigényeljék az államtól

- részletezte Zuggó Balázs, aki azt javasolta, hogy mindenképp érdemes megbízható, sok éve a piacon lévő szerelőt választani, aki folyamatosan részt vesz az adott márka oktatásain és így rendelkezik a vonatkozó márkához kapcsolódó specifikus ismeretekkel, illetve az aktuális jogszabályi előírásokkal.

Ma Magyarországon hivatalosan továbbra is csak az NKVH (Nemzeti Klímavédelmi Hatóság) által regisztrált klímaszerelők szerelhetnek, akik rendelkeznek a szükséges F-gáz képesítéssel.

Nagyvárosokban akár egy-két hónapot is várni kell a berendezésre, vidéken viszont akár egy héten belül is felkerülhet a falra a klíma. Fontos, hogy csak olyan szakember telepítheti a berendezéseket, aki rendelkezik a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által kiállított engedéllyel és regisztrációval. Ellenkező esetben elvész a berendezés garanciája, illetve, ha nem szakképzett szerelő telepíti a klímát, egyéb épületgépészeti veszélyforrásokkal is számolni kell (rövidzárlat, hibás rögzítés, hűtőközeg szivárgása stb.). A hatóság minden berendezést nyilvántart a gyártási szám alapján és a szakszerű beszerelést bármikor ellenőrizheti.

Címlapkép: Getty Images