Ez a két luxusnövény fogy a legjobban: így tartsd életben a szobanövények királyát és királynőjét

A koronavírus-járvány kirobbanásakor megfigyelhető volt a kertészetekben a megnövekedett forgalom, mindenki kerti növényeket és szobanövényeket vásárolt, de a szobanövények népszerűsége azóta is töretlen. Bár mostanra kiegyenlítődött a piac, de most, nyár végén is nagy a kereslet, a legjobban a légtisztító növények, és mellettük két, luxus kategóriába tartozó fogy közülük a legjobban: a pálmafélék és az orchideafélék, tudtuk meg az Oázis Kertészet kertészmérnökétől, Kasza Zsuzsától.

A szobanövények közül az oxigént termelő növényeket keresik a legtöbben, a filodendronok, a páfrányok, a vitorlavirág, a völgyike, az anyósnyelv, a dracéna, a kroton, a kaktuszfélék mind nagyon kedveltek, orvosi aloét is szinte mindenki tart otthon, ez sebgyógyításra is kiváló, és újabban egyre többen viszik a kevésbé olcsó pálmaféléket is, mint pl. a datolyapálma

- kezdte a felsorolást a szakember.

Az orchidea népszerűsége jó ideje töretlen, ami nem is csoda, hisz a leggyakrabban vásárolt fajtája, a pillangóorchidea tartása nem is olyan bonyolult, mint sokan tartanak tőle. Az orchideafélékből vannak 4000 Ft-tól 40000 ft-ig mindenfélék, hatalmas a forma- és színválaszték. A legtöbben a lepke- vagy pillangóorchideát választják ajándéknak is, ez ugyanis a leghálásabb mind közül.

A pillangóorchidea egy liánnövény, függeszkedő kúszónövény. Azért is árusítjuk átlátszó cserépben és kéregőrleményben, mivel a gyökere is fotoszintetizál a többi növényével ellentétben, szüksége van arra, hogy érje rendszeresen a napfény. A kéregőrlemény csak azt a célt szolgálja, hog nedvesen tartsa. A módosult tápanyagfelvevő gyökérzet nem igényel táptalajt, viszont a vízzel nem jut hozzá nálunk minden szükséges tápanyaghoz, ezért aki itthoni viszonyok között ratja, tápoldatoznia, táprudaznia kell rendszeresen, kifejezetten az orchideaféléknek gyártott tápoldattal

- tudtuk meg Kasza Zsuzsa kertészmérnöktől.

A pálmafélék is nagyon népszerűek, a hagyományos jukkapálma továbbra is az élmezőnyben van, ahogy az igénytelen agglegénypálma is. A nem virágzó szobanövények gondozási igénye hagyományos, elég bőségesen meglocsolni, inkább kevesebbszer több vízzel, mint gyakran kevés vízzel, ajánlja a szakember.

Ezek a növények a talajból veszik fel a tápanyagot, ami az öntözővízzel megfelelő mennyiségben bekerül. Arra viszont figyeljünk, hogy igénylik az évi egyszeri átültetést. Természetesen az sem mindegy, milyen virágföldbe kerül, a növény igényének megfelelő virágföldet vásároljuk meg mindig, abba ültessük át otthon. Ehhez a szaküzletekben segítséget nyújtanak vásárláskor.

Magyarországon 50-60 fajta szobanövény létezik a kertészetekben, ezek közül válogathatnak a vevők, 700 forinttól akár egészen több százezer forintért is találhatnak az igényeiknek megfelelőt. Vannak olyan pálmafélék, amelyeket szobanövényként tartanak, és 70 ezer-80 ezer forintért árusítunk, de nem ritka a 100 ezer forintos példány sem. Az ár mindig függ a növény méretétől és korától, hiszen minél idősebb, annál termetesebb és szívósabb, annál biztosabb, hogy hosszú évekre dísze marad a lakásunknak.

A legnépszerűbb pálmafélék és gondozásuk

A pálmák fő dísze és egyben jellegzetessége a leveleik. A pálmák természetes élőhelyükön tekintélyes méreteket érnek el és virágokat is hoznak. Szobanövényként tartva, megrekednek a fiatalkori növekedési szakaszuknál, ezért a gyompálmát leszámítva nem virágoznak.

A pálmák gondozásáról általánosságban elmondható, hogy a kellemesen meleg, világos helyet kedvelik.Gyakran jelentkező probléma, hogy a levelek csúcsa barnulni kezd, ennek fő oka a száraz levegő és a kevés öntözés.

Fontos a rendszeres, de mérsékelt öntözés, mivel a túlöntözés, a pangó víz a növény pusztulását okozza, ahogy az is, ha a hajtáscsúcsra, ahonnan az új levelek fejlődnek, víz kerül.

A legyezőpálmák valamivel vízigényesebbnek számítanak, mivel a nagyobb levélfelület miatt gyorsabban párologtatnak. Szeretik az ásványi tápanyagokban gazdag talajokat, ültetésükhöz a B típusú virágföld megfelelő választás.

1. Az agglegénypálma vagy zamiopálma elterjedt dísznövény igénytelensége és szívóssága miatt, képes megkötni a levegőben található veszélyes anyagokat 0.01 mol/(m² nap) mennyiségben. Eredeti élőhelyén a növény leveleit Ghána őserdeinek sámánjai súlyos gyomorfájás gyógyítására használják. Nagy mennyiségben fogyasztva viszont halálos lehet, vigyázzunk vele. Mérettől függően 2800-4500 Ft közötti áron vásárolhatjuk meg (20-30 centiméteresen).

2. A legyezőpálma (Livistona) növénynemzetségbe húsznál is több növényfaj tartozik, ezek közül leggyakrabban a kínai legyezőpálma (Livistona chinensis) és a kereklevelű legyezőpálma (Livistona rotundifolia) található meg a kertészetek kínálatában. Rendkívül látványos, dekoratív szobanövények, melyek hatalmas méretű, legyező alakú leveleikkel díszítenek. Méretük és karakteres megjelenésük miatt elsősorban egy tágasabb, nagyobb nappaliban mutatnak igazán szépen. Nyáron a szabadban is tarthatjuk őket közvetlen, erős napfénytől védett helyen. 38 ezer forintért már vehetünk egy nagyobb (50-60 cm-es) példányt belőle a lakásunkba.

3. A kínai kenderpálma (Trachycarpus fortunei) néhány országban szélmalom pálmaként ismert. Ahogy magyar neve is mutatja, Kínából származik, mégpedig a magasabb hegyvidékekről (akár 2400 méter magasságban is megél eredeti élőhelyén), de vadon megtalálható Japán déli részén, Burmában és India északi részén is. Szobanövényként is jól tartható, egy 5 kg tömegű, 60 centiméter körüli példány 10900 forintért már megvásárolható.

4. A datolyapálma a pálmafélék családjába tartozó, Laoszról származó növény, rendkívül mutatós dísze lehet otthonunknak. Szobanövényként a 13 Phoenix-faj közül a keskenylevelű főnixpálmát, vagy ahogy ismertebb törpe datolyapálmát (Phoenix robelinii), a kanári főnixpálmát (Phoenix canariensis) és a közönséges datolyapálmát (Phoenix dactylifera) tartjuk leggyakrabban, a kisebbek mintegy tízezer forintért, de a közel egyméteresek negyvenezer forintért vásárolhatóak meg.

Nemcsak mutatós lakásdíszek, hanem hasznos növények is, a törpe datolyapálma ugyanis, a levegő szén-dioxid tartalmán túl, a szennyező anyagok közül a benzol lebontásában is részt vesz.

A datolyapálma a világos lakások ideális növénye. Nem teljesen napos, világos, egész évben meleg, télen is legalább 15 fokos környezetet igényel. Kedveli a magas páratartalmat.

Öntözés, tápoldatozás

Öntözése során kerüljük a túlzott nedvességet, a pangó víz árt a növénynek. Törekedjünk arra, hogy a gyökérlabdát állandóan kissé nedvesen tartsuk. Kis töménységű tápoldatot áprilistól augusztusig adjunk neki.

Párásítás

Mivel páraigényes növény, ezért gondoskodni kell a levegő párásításáról. Gyakran permetezzük vízzel a leveleit. Különösen a fűtési szezonban figyeljünk oda erre. A fűtés nagyon szárítja a levegőt, ilyenkor akár naponta is szükséges lehet párásítani.

Szaporítás, átültetés

Ha szükséges átültetni, hungarocell darabkákkal kevert B virágföldbe ültessük át. Szaporítása fűtött szaporítóágyban magról történik.

Kártevők, betegségek

Ha túl száraz a levegő, akkor könnyen megtámadhatják a takácsatkák, egyéb kártevő nem jellemző. Fontos a körültekintő öntözés, ugyanis a kemény víz klorózishoz, megbarnuló levelekhez, növekedési zavarokhoz vezethet.

A túl hideg talaj, és a téli túlöntözés szintén felelős a levelek barnulásáért, és a nem megfelelő növekedésért.

5. Kínai legyezőpálma (Livistona chinensis)

A kínai legyezőpálma Dél-Kína területéről származó a pálmafélék családjába tartozó rendkívül mutatós növény. Eredeti élőhelyén 10-15 méteres magasságot is elérhet, szobanövényként tartva visszafogottabban fejlődik. A kínai legyezőpálma fő díszét hatalmas méretű, hosszú nyélen ülő legyező formájú levelei adják, bármelyik tágas nappalinak igazi dísze lehet, ha biztosítják számára a megfelelő körülményeket. Áruk széles skálán mozog, egy közepes méretű példányt mintegy harmincezer forintért vehetünk meg.

Elhelyezés

A kínai legyezőpálma átlagos fényigényű növény, elhelyezéséhez kellemesen meleg, világos, de nem tűző napos, átlagos szobahőmérsékletű helyet keressünk. Nem eléggé világos helyen tartva a növény a fény felé kezd el nőni, megnyúlik, elveszíti eredeti szép formáját.

Öntözés

Rendszeres, ugyanakkor mérsékelt öntözést igényel. Arra azonban mindenképpen figyeljünk oda, hogy ne álljon a vízben. A túlöntözés a gyökerek rohadásához vezethet, ami legyezőpálma elpusztulását okozhatja.

Párásítás

Ahogy a legtöbb pálma, úgy a kínai legyezőpálma is kedveli a párás környezetet. A párásítással megelőzhető a levélvégek száradása, és barnulása is. Ha ilyen tüneteket produkál a növény, jó eséllyel a száraz levegő a felelős. Jó megoldás, ha a növény cserepét megnedvesített kaviccsal töltött tálcára helyezzük.

Átültetés

Ha szükségessé válik a növény átültetése, azt tavasszal végezzük el tápanyagban gazdag, kissé homokos virágföldbe. Az ültetéshez használjunk nagyméretű növénytartót, mivel a legyezőpálma elég erőteljes gyökereket fejleszt.

Az orchidea gondozása

Víz adagolása

Az egyik legfontosabb feltétel a levegő megfelelő páratartalmának biztosítása ultrahangos párásító berendezéssel vagy a levelek gyakori spriccelésével.

Jó ötlet az orchideák cserepe alá agyaggranulátummal töltött tálcát helyezni, és ebbe vizet önteni. A víz csak annyi legyen, ami az agyaggolyókat éppen ellepi. Erre helyezzük az orchideáinkat úgy, hogy a cserép alja ne érjen a vízbe.

Mivel a fény egyre kevesebb, így a növények élettevékenysége is lelassul. Ilyenkor az öntözővizet is óvatosabban kell adagolni, és sokkal ritkábban kell öntözni, mint nyáron. Phalaenopsisok esetében elég hetente, 10 naponta.

Átültetés

Ha a nyár folyamán nagyon megerősödött az orchideánk, és szemmel láthatóan kinőtte a cserepét, ilyenkor lehet átültetni 2 cm-rel nagyobb cserépbe, ami lehetővé teszi a gyökerek fejlődését a következő év során.

Tápoldatozás

Ősszel és télen a tápozást is a minimumra kell csökkenteni, elég havonta egyszer híg tápoldattal megöntözni a növényeket.

Őszi virágzás

Az orchideák közül nagyon sok faj ilyenkor hozza a virágszárakat, fejleszti a bimbókat, és kezd virágozni. A nyári megfelelő tartáson és gondozáson kívül ilyenkor szüksége van a növényeknek az éjszakai lehűlésre, ami a virágzás beindulását segíti elő. A Phalaenopsisokat érdemes hűvös szobában elhelyezni két-három hétre, ahol az éjszakai hőmérséklet 14 ⁰C körüli azért, hogy megkapják a virágzáshoz szükséges hideghatást. Amikor a virágszárak már megjelentek és fejlődésnek indultak, vissza lehet helyezni őket az eredeti helyükre, például egy világos ablak melletti virágállványra.

Visszavágás

Elvirágzás után két lehetőségünk van. Ha teljesen visszavágtuk a virágszárat, legalább egy év, míg új szárat hoz, ekkor legyünk türelmesek. De úgy is dönthetünk, hogy a természetre bízzuk a döntést; ha a virágszár visszaszárad, utolsó zöld bütykéig vágjuk vissza. Virágzására a megfelelő orchidea tápoldattal segíthetünk rá.

