Sokan nem is tudják, pedig ezek a szobanövények mérgezőek: májkárosodást is okozhatnak

Dubóczky Krisztina 2022.11.16. 14:10 Megosztom

Sokan nem tudják, de a lakásunkat ékesítő szobanövények gyakran káros hatással lehetnek háziállatainkra. Egyes növények súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak, ha kedvencünk megrágcsálja, elfogyasztja őket. Különösen oda kell most figyelni, mert ősszel és télen hajlamosak vagyunk több szobanövénnyel és vágott virággal díszíteni a lakást, és a szezon kedvence, a mikulásvirág is veszélyforrás a cicusok számára. Ők ráadásul előszeretettel rágcsálják a növényeket, mivel a lenyelt szőrcsomókat valahogy megpróbálják eltávolítani az emésztőrendszerükből, amiben a rostok segítenek nekik. Összegyűjtöttük azokat a szobanövényeket, amelyeket inkább kerüljünk, ha nem akarunk bajt, de azt is leírjuk, milyen tünekre figyeljünk oda nagyon, mert cicánk élete múlhat rajta.

Néha a mérgezés nem okoz specifikus tüneteket, csak úgy tűnik, mintha cicánk valami miatt kedvetlenebb lenne, és a szokásosnál is többet lustálkodna. Figyeljünk oda, mert akkor is nagy lehet a baj, ha nem hány az állat, ugyanis bizonyos növények kifejezetten egyes szervrendszerekre fejtik ki a hatásukat: májra, vesére, emésztőcsatornára, idegrendszerre, szívre. Természetesen a tünetek súlyossága kedvencünk érzékenységétől és az elfogyasztott növény mennyiségétől is függ - mondta el kérdésünkre Dr. Kórik Csilla állatorvos. A macskák számára mérgező szobanövények és vágott virágok A “macskák számára mérgező” jelzővel illetett növények élettani hatása nem minden állatnál ugyanolyan. A cicák ellenállóképessége függ az egyéni érzékenységüktől, az életkoruktól, testtömegüktől, és az általános egészségi állapotuktól, így nem lehet látatlanba megmondani, hogy egy bizonyos növény hány darab levelének elfogyasztása vagy mennyi nevének a szervezetbe jutása jár enyhe vagy súlyos mérgezéssel. Az esetek többségében a macska megússza egy gyomorrontással, hányással vagy hasmenéssel, de vannak valóban komoly tüneteket kiváltó, mérgező növények, amelyek a legtöbb háztartásban gyakori díszek. Jobb, ha egyáltalán nem adunk alkalmat a cicánknak arra, hogy ismeretlen hatású dísznövényekkel kísérletezzen. A mi rendelőnkben még nem fordult elő, de hallotunk olyan esetről, amikor az állat egy vázába tett virág vízébe nyalt bele, és mire a gazdik észrevették a bajt, már belepusztult a mérgezésbe - mondta el kérdésünkre Dr. Kórik Csilla állatorvos. A növényfajok túlnyomó többsége a gyomor-bélrendszerben vált ki kellemetlen, akár fájdalmas panaszokat, aminek az a célja, hogy elvegyék az állatok kedvét az újabb kóstolótól. A halálos kimenetelű mérgezések rendkívül ritkák, tünetként elsődlegesen hányás és hasmenés jelentkezik. Erősen mérgező növények Jobb, ha ezeket teljesen száműzzük a macskabarát lakásokból, hiszen az elfogyasztott mennyiségtől függően komoly mérgezési tüneteket okozhatnak. Ha a cica evett ezekből, ne próbáljuk hánytatni, hanem mindenképpen vigyük állatorvoshoz, és a legjobb, ha az azonosítás érdekében a kérdéses növénynek egy darabját is magunkkal visszük. Különösen figyeljünk az olyan tünetekre, mint a nyáladzás, támolygás, gyengeség, légzési nehézségek, gyenge vagy rendszertelen pulzus, vizelet megváltozása, hányás, a száj és a torok irritációja, hólyagosodása vagy bedagadása. Ilyenkor irány a sürgősségi, ne áltassuk magunkat azzal, hogy kedvencünk hamarosan magától jobban lesz, mert a késedelem miatt súlyosabb lehet a baj. Agglegénypálma (Zamioculcas zamiifolia)

Borostyán (Hedera helix)

Buzogányvirág (Dieffenbachia spp.)

Ciklámen (Cyclamen spp.)

Flamingóvirág (Anthurium spp.)

Japán cikász (Cycas revoluta)

Klívia (Clivia miniata)

Könnyezőpálma, filodendron (Monstera deliciosa)

Kroton (Codiaeum variegatum)

Liliom (Lilium spp.) Közepesen és enyhén mérgező növények Az alábbi növények a legtöbb esetben nem okoznak nagyon súlyos mérgezést, de azért figyeljünk arra, hogy lehetőleg ne rágcsálja a növények levelét a cica. Amennyiben mégis rajtakapnánk, kérjük ki az állatorvos tanácsát. Annak ellenére, hogy nem mutat tüneteket, figyeljük meg pár órán keresztül, és ha a szokásos viselkedése megváltozna, vigyük el állatorvoshoz. A leggyakoribb tünetek a következők: hasmenés, hányás, nyáladzás, hólyagok vagy vörösség a száj szélén és a nyálkahártyákon, levertség, gyengeség, étvágytalanság. Aloé (Aloe vera)

Amarillisz (Amarillis spp.)

Anyósnyelv (Sansevieria trifasciata)

Azáela, rododendron (Rhododendron spp.)

Dracéna (Dracaena spp.)

Fikusz (Ficus spp.)

Kála (Zantedeschia aethiopica)

Kardvirág (Gladiolus spp.)

Krizantém (Chrysantemum spp.)

Leander (Nerium oleander)

Magyal (Ilex spp.)

Majomfa (Crassula ovata)

Mikulásvirág (Euphorbia pulcherrima)

Nárcisz (Narcissus spp.)

Nőszirom (Iris spp.)

Szobai futóka (Epipremnum aureum)

Tulipán (Tulipa spp.)

Yucca (Yucca spp.) Vigyázzunk a szezon slágerével, mérgező a mikulásvirág! Ugyancsak az emésztőrendszerben okoz gondot a mikulásvirág, elsősorban annak tejnedve. A számos háztartásban megtalálható, kifejezetten feltűnő virágzatú növény tejnedve a bőrre vagy a szembe jutva is kiválthat gyulladásos reakciót, azaz nem kell feltétlenül megenni sem ahhoz, hogy kellemetlenségeket okozzon. A szervezet méregtelenítésében élen járó máj is súlyosan károsodhat bizonyos méreganyagoktól. Kedvelt növény például a magyar háztartásokban a cikász pálma, amelynek cikazin és makromazin nevű összetevői már kis mennyiségben elfogyasztva is halált okoznak. Ismeretlen eredetű májproblémák fellépése esetén az állatorvosok rendszerint fel is teszik a kérdést a gazdiknak, hogy tartanak-e otthon cikászt, habár ez a típusú mérgezés igen ritkának számít. A májkárosodás már a mérgezés súlyos fokára utal, és nem minden esetben fordítható vissza a folyamat. Súlyos rosszullét, szinte teljes elfekvés, erős hányás, valamint sárgaság jelentkezik náluk. Egy ilyen állapotban lévő állatnál a vérvizsgálat az első dolog, amit tehetünk, ami rögtön meg is mutatja, mennyire súlyos a baj - fejtette ki az állatorvos. Hallucináció és súlyos izomgörcs Az életet kevésbé veszélyeztetik, ugyanakkor kifejezetten kellemetlen tüneteket váltanak ki azok a dísznövények, amelyek az idegrendszerre fejtik ki hatásukat. Jól ismert ezek közül a kék hajnalka, pontosabban az annak magjában lévő indol alkaloidok, amelyek az LSD nevű pszichedelikus drogéhoz hasonló hallucinációkat idéznek elő a szervezetbe kerülve. Embernél és állatnál azonos módon működik ez az anyag, de a rendkívüli érzékszervi észlelések mellett hányás és hasmenés is jelentkezhet tünetként. Házi kedvencek esetében árulkodó jel lehet még, ha az adott állat nem eszik, nem reagál arra, ha szólítják, remeg vagy görcsöl, illetve általánosságban véve mozgási és viselkedési zavarokat észlelünk nála. Görcsöket, izommerevséget és remegést okozhatnak a szívvirágban található vegyületek is, szerencsére ugyanakkor az elhullás esélye viszonylag alacsony ilyen típusú mérgezés esetén. A növény bármely részének elfogyasztása nyomán gyakran lép fel a gerinc hátrafelé ívelő feszítettsége, az úgynevezett opisthotonus, mintha csak az eget bámulná az állat. A lehetséges panaszok közé tartozik továbbá a nyálzás és a hányás is. Megengedett szobanövények Azért van köztük is jó néhány, ami gond nélkül tartható cica mellett is a lakásban. A teljesség igénye nélkül a legnépszerűbbek: szobapáfrány, zöldike vagy más néven csüngő csokros inda, közönséges elefántláb vagy buzogányfa, aranypálma - akár 3 méter magasra is megnőhet, így kalkuláljunk vele! - fokföldi ibolya, karácsonyi kaktusz, gyöngyös szemölcsliliom, szeplősarc vagy pettyeslevél, szobafikusz, bromélia Amit viszont szeretnek a cicák 1. Macskamenta Imádják a cicák, élénkítő hatása a macskákat játékosan eufórikussá teszi. Egyes macskákra azonban semmilyen hatást nem gyakorol. Hogy ez mitől függ, eddig még nem tisztázott. Azok a macskák, amelyek ettől a növénytől megtáltosodik, könnyen rávehetünk a növény segítségével szinte bármire. 2. Macskagamandor Hasonlóan a macskamentához a macskagamandor illata is sok macskának ellenállhatatlan. Ez a növény a nyugati mediterrán térségből származik, és cserepes virágként gondozható. A lilán virágzó növény erősen éter szagú az emberi orr számára. A macskák azonban még kiszárított változatában sem tudnak ellenállni neki. 3. Macskagyökér Magdolnafűnek is hívják, és a macskák odavannak érte. Nekidörgölőznek a kámfor illatú növénynek, és látványosan élvezik a társaságát. Ennél a növénynél sem ismertek a viselkedés okai. A fent említett három kábító növényt a macskák nem fogyasztják el, a füvek viszont a cicák képzeletbeli listáján legfelül állnak. Ezekre a lenyelt szőrcsomók miatt van szükségük. A macskás háztartásban tehát sajnos nem nagyon tarthatóak szobanövények, mert a legtöbb elfogyasztása mérgező lehet a macska számára. Ezért nagyon fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy cicánk ne egyen mérgező növényt. A mérgezésre jellemző speciális tünetek mellett általános tünetként tapasztalhatunk: alacsony testhőmérsékletet

hasmenést, hányást

fokozott vízfogyasztást, étvágytalanságot,

erős gyomortáji fájdalmakat,

erős nyáladzást,

nyelési nehézségeket,

légzési nehézségeket,

duzzadt, fehér nyelvet,

görcsös rohamokat, izomremegést,

a száj, a szájkörnyék színének megváltozását,

túlzott aktivitást vagy levertséget, gyengeséget,

megmerevedett testet,

rendszertelen szívverést,

rendkívül súlyos esetben sokkot, kómát. Ne essünk kétségbe, hanem segísünk A legtöbb szobanövény rendelkezik valamilyen vegyi alapú védekező mechanizmussal, így kedvenceinket szoktassuk le arról, hogy megrágják őket. Ha mégis belekóstolnának valamelyikbe, a fellépő tünetekkel forduljunk minél hamarabb állatorvoshoz, aki a megfelelő kezelési módszerekkel képes enyhíteni az állat panaszait, illetve adott esetben megmentheti az életét. Fontos, hogy az érintett növényt vagy fotózzuk le, vagy akár teljes egészében vigyük magunkkal az állatorvosi rendelőbe. A halálos kimenetelű mérgezés szerencsére manapság már ritkának mondható, ne essünk tehát pánikba, ha azt látjuk, megkóstolta a macskánk vagy a kutyánk valamelyik szobanövényt. Többnyire szerencsére nem fogyasztanak a méreganyagaikból egyszerre nagyobb mennyiséget. Érdekességként említjük meg, hogy a rágcsálók szervezete általánosságban véve ellenállóbb a különféle toxinokkal szemben. Például az atropintartalmú növényekből, mint a csattanó maszlag, a nadragulya és az angyaltrombita egy akkora adag, amekkora egy lovat is megmérgezne, meg sem kottyan egy nyúlnak.