Filléres tisztítószer maradékból: ezzel a trükkel a fenyőgally is duplán hasznosítható

Dubóczky Krisztina 2023.01.13. 17:07 Megosztom

Az infláció nem kerüli el a háztartási tisztítószerek piacát sem, így meggondolandó, hogy otthon mi magunk készítsünk el ezekből minél többet, sokkal olcsóbban. Amellett, hogy jócskán spórolunk így, még zöldebben is tartjuk tisztán az otthonunkat, a környezetünket is kíméljük a sok káros vegyi anyag mellőzésével. Még biztos sokan nem dobták ki az idei-tavalyi karácsonyfát sem, így most megmutatjuk a videóban, hogyan lehet a fenyőgallyakat újrahasznosítani, és tisztítószerként bevetni otthon. De ha valaki már megszabadult volna a fától, az erdőkben kiránduláskor összeszedett gallyak is ugyanúgy felhasználhatóak erre a célra.

A lakásjavító-, karbantartó cikkek ára decemberben 30,8 százalékkal emelkedett, 28-34%-kal drágultak a háztartási fogyóanyagok, a vegyipari termékek, így a mosó és tisztítószerek, derül ki a legfrissebb statisztikából. Így nem is csoda, ha egyre többen otthon készítik el a tisztítószereket. A legtöbb baktérium hasznos az ember számára, a testünkben élnek, segítenek abban, hogy egészségesek maradhassunk, és kontroll alatt tartják a "rossz" baktériumokat. Az egészséges háztartásnak nincs szüksége antibakteriális szerekre, pláne nem durva kemikáliákra. Egy szappanos kézmosás, meleg víz és környezetbarát tisztítószer a legjobb út arra, hogy megszabaduljunk a kórokozóktól. Takarítanunk viszont kell, a kérdés csak az, mivel tegyük. A legtöbb bolti tisztítószer számos, egészségre és a környezetre nézve ártalmas hatóanyagot és adalékanyagot tartalmaz. Éppen ezért a Tudatos Vásárlók Egyesülete több akciót indított már annak érdekében, hogy a hagyományosnak is nevezhető, tisztításra alkalmas egyszerű szereket – az ecet, a citromsav, a szódabikarbóna és társaik – bemutassák.. Az ecet az egyik legkörnyezetkímélőbb, egyben kiváló, természetes tisztítószer, vizsgálatok szerint a 10%-os ecet a kórokozók 99,99%-át elpusztítja, így tökéletesen fertőtlenít is. Így készül a házi ecetes-citrusos tiszítószer fenyőgallyal Rengeteg helyen bevethető a háztartásban az ecetes alapanyagú tisztítószer, de arról is írtunk korábban, melyek azok a felületek, ahol tilos az alkalmazásuk. Most egy házilag könnyen összedobható, konyhai felületek, csapok, fürdőkádal, mosdókagylók, wc-ülőkék tisztítására, ablakpucolásra, bútorok áttörölésére, kárpit felfrissítésére is kiváló tisztítószert mutatunk be a lenti TikTok videóban, ami amellett, hogy hatékony, csodás, nyugtató illatot is hagy maga után. Hozzávalók: 20 százalékos ecet: baktériumölő, fertőtlenítő

fenyőgally: antibakteriális, stresszoldó, nyugtató hatású az illata, jó mentális zavarokra, belsőleg fogyasztva köhögéscsillapító, légzőszervi panaszokra jó

citrom: méregtelenít, fertőtlenít, zsíroldó, összehúzó hatás

teafaolaj: vírus- és baktériumölő, extra fertőtlenítő hatás Így készítsd el: Tegyünk náhány felvágott fenyőgallyat egy befőttes üvegbe.

Adjunk hozzá egy-két feldarabolt citromot.

Csepegtessünk hozzá pár csepp teafaolajat.

Öntsük fel vízzel, fedjük le, és hagyjuk állni néhány napig.

Ötsük át a leszűrt folyadékot szórófejes üvegbe, és használhatjuk is.