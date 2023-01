Nehéz időszak vár az allergiásokra: nem elég influenzaszezon, még ez is támad

Korábban jött az idei pollenszezon az enyhe időnek köszönhetően. A pollenek, ha alacsony szinten is, de már jelen vannak a levegőben.

Szokatlanul tavaszias az időjárás hazánkban. Az enyhe idő tavaly decemberben kezdődött, azóta éjszakánként is csak ritkán megy 0 fok alá a hőmérséklet. Január 1-jén a melegrekord is megdőlt: Sellyén 18,9 Celsius-fokot mértek. Néhol rügyező fákkal is találkozhattunk az utóbbi napokban. Nem csoda hát, ha tüsszögnek az allergiások is, idén a szokásosnál egy hónappal korábban, már január elején elindult a pollenszezon, köszönhetően a szokottnál is enyhébb időnek – közölte az RTL.hu-nak Népegészségügyi Központ.

A pollenek, ha alacsony szinten is, de már jelen vannak a levegőben. Nem csak a mogyoró, az éger, és helyenként már a kőris is virágzik.

Címlapkép: Getty Images