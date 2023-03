Ilyen teraszokat építtetnek 2023 tavaszán a tehetős vidéki magyarok: ezeknek semmi sem drága?!

A teraszok az otthonunk, lakásunk külső bővítményei, az alapterület egyfajta csatolt részei. A terasz az épületből legalább 1,5 méterre kinyúló szerkezeti elem, ahol a család jó esetben szívesen tölti el ideje egy részét, akár baráti társasággal is. A terasz akkor töltheti be ideálisan a funkcióját, ha már az építtetésénél vagy később, a felújítása, bővítése során tudjuk, mit várunk el tőle. De mennyibe kerül most egy igazán trendi, vagy a legegyszerűbb terasz megépítése vagy felújítása? Utánajártunk.

Ilyen az ideális terasz az építész szerint

A teraszok egyfajta közösségi terekként is funkcionálnak, lehet, hogy egy társaságot várunk oda, ugynakkor átmeneti teret is létrehozunk velük jó esetben, a nappali, a ház egyfajta meghosszabbítása lehet egy jól eltalált terasz, ebben az esetben kevéséb intim terület, de a hálószobánkat is kibővíthatjük vele, ekkor intimebb, zártabb, védettebb területet alakítunk ki a magunk számára

- mondta el kérdésünkre Dr. Kondor Tamás építész, a Pécsi Tudományegyetem oktatója.

Legutóbb egy nyaralóhoz terveztünk teraszt, ahol egy nagy élettere volt az egész épületnek, ezért délre és északra is kialakítottunk egyet-egyet. Amikor a teraszépítés szóba kerül, sokan a déli fekvésben gondolkodnak, és nem számolnak azzal, hogy nyáron nagyon meleg lehet, utólagosan kell árnyékolniuk. Ha viszont északra és délre is épül egy-egy terasz, akkor télen ideális a déli fekvéssű, nyáron, a hőségben pedig a hűvösebb északi fekvésű. Ez a kettős tájolás nagyon jól tud működni, hiszen megvan a nyitottabb, napos, és az árnyékosabb terület is, ecsetelte a szakember.

A terasz általában egy kiterjesztett élettér, és bár átalakítás esetében kötöttebbek a lehetőségeink, nagyon izgalmas kapcsolati lehetőséget hordoz, télen funkcionálhat télikertként, aztán nyáron el lehet húzni a télikert falait, és ott a szabad, fedett terasz. Télen meghosszabbodik általa a nappali területe, és a plusz 5-8 fokban a növények is jól áttelelhetnek, de energiatakarékossági szempontból is nagyon jó lehetőség.

Az a jó, ha a terasz kicsit többdimenziós, hiszen általában az ember ki akar oda ülni, ugyanakkor mégis lehatárolná magát a szomszédoktól, nem szeretjük azt, amikor még a mellettünk lakók nappalijába is belátunk, és fordítva, sorolta a kritériumokat Dr. Kondor Tamás.

Egyre gyakoribb, hogy kertre vágyik valaki, a lakóparkoknál azt látjuk, hogy ott egy nagy családi ház 300 négyzetméteres területtel, egy kicsike kerten, mivel a legtöbb ember, aki ilyen opciókban gondolkodik, azért arra törekszik, hogy a kerti tevékenységek kimerüljenek annyiban, hogy hetente fél óráig nyírja a füvet, egyébként pedig csak grillezik vagy éppen sörözget odakint a kiülős részeken. Ilyenkor felértékelődik a terasz intimitása, hisz attól, hogy félig kint, félig bent akarunk lenni, még arra vágyunk, hogy "elbújhassunk" a szomszéd tekintete elől.

Az igényektől függ a lehetőségek mellett az, hogy kinek milyen terasz az ideális. Aki azt szeretné, hogy sokáig tartós legyen a terasz felülete, anélkül, hogy rendszeresen gondoznia kellene, annak a greslapot tudom javasolni, mivel ez ütésálló, kopásálló, és nagyon szép teraszokat lehet belőlük kialakítani.

Én személy szerint a természetes anyagokhoz kötődöm, a bordázott fapallós megoldásokat kedvelem. de ez csak azoknak ajánlható, akik nem lusták háromévente lekezelni egy egyszerű páccal a fát, és akkor örök életre szól ez a felület. Aki szeretne fa hatást elérni, de nem szereti, ahogy a fa öregszik, kopik, vagy hogy kezelnie kell, annak a WPC járófelület az ideális, hisz tízszer tovább tart a kezeletlen fánál.

Erre is figyeljünk oda, ha burkolatot választunk

A sötét színű kerámia burkolat elnyeli a hőt, míg a világos ezzel szemben visszaveri, így előbbi nem duplázza meg a hőhatást, viszont a sötét burkolattól a hőérzetünk a teraszon jobb lesz, a lábunk alatt kellemesen meleg - télen is, míg nyáron nem lesz az egész zárt vagy fedett terasz rész még melegebb tőle.

A terasz befedéséhez sokan választják a polikarbonátot, ami érthető, hiszen ez a legolcsóbb és praktikusabb megoldás, ha a csapadéktól és a széltől is óvni akarjuk a teraszt, az építész viszont arra figyelmeztet, hogy szakadó esőben nagyon zavaró lehet a hangos kopogása, ugyanis ez az anyga nagyon felerősíti a hangot. Ha csak árnyékolni szeretnénk, a pillangóponyva lehet jó megoldás, ezt kedvünk szerint betekerhetjük és kitekerhetjük a síneken. A feszített ponyvaszerkezetet a házhoz rögzítik, ezek szabdon álló teraszkialakításoknál alkalmazott megoldások általában. Van lehetőség arra is, hogy a tetőt nyújtsuk meg a terasz fölé, de ebben az esetben az arányokat jól el kell találni, ha ugyanis a nappali 5-6 méter mély például, és ehhez jön egy ekkora terasztetőnyújtás, akkor az nyáron optimális lehet, de télen nagyon elveszi a fényt leárnyékolja a belső teret. Ebben az esetben ideális lehet üvegtetőt készíttetni.

Azt javaslom, senki ne építsen terasz nélkül házat, de arra is gondoljon, milyen környezet veszi majd körül a házat, a teraszt. Nagyon fontos, hogy növényekkel vegyük körül, akár rá is is tegyünk párat, hisz ezeknek amellett, hogy otthonteremtő hatásuk van, párolognak, így nyáron hűsítik a levegőt. A teraszt érdemes lehet egy lombhullató fával természetesen leárnyékolni, ami télen nem veszi el a napfényt. A kerti tónak is van hűtő és fűtő hatása, ha valaki ezt is építtet, erre is gondoljon, mikor a ház közelébe, a terasz mellé helyezi. Nyáron ugyanis a víz párolgása hűteni fogja a levegőt, télen pedig a tükröződő vízfelület további energiát - a nap természetes energiáját - szolgáltat a házfalnak.

Az újrahasznosított eredeti szerkezetek segítségével csökkenthetjük az újonnan beépítendő szerkezetek mennyiségét, ezáltal az építés ökológiai lábnyomát. Az épület passzív ökoszisztémájának segítségével - lombhullató zöldhomlokzat a naptérben és a teraszon – gravitációs szellőzés az épület teljes keresztmetszetében – naptér általi komfortérzet javítás – páratartalom egyensúly a beépített növényzet, a belső vályogfelületek segítségével – árnyékolásvédelem a mobil árnyékoló rendszerek segítségével - csökkentettük az épületgépészeti berendezések igényét. A természetes fény mentése és éjszakai passzív visszaáramoltatása szintén energiaigény csökkentést tesz lehetővé a házaknál, a terasznál is, összegzett Dr. Kondor Tamás.

A teraszépítés költségei 2023-ban

Az átlagos háztulajdonos 320000 forintot költ egy 10 négyzetméteres fa terasz építésére, 640000 forintot egy 20 méteres terasz építésére, és 1440000 forintot egy 50 méteres fa terasz építésére. A nyomás alatt kezelt fából, keményfából vagy kompozitból készült fedélzet építésének költsége körülbelül 26 ezer - 31000 Ft/m2 mind az anyagok, mind a telepítés tekintetében. A végső költség függ a felhasznált anyagoktól, a mérettől, az építési szinttől és az esetleges egyedi igényektől.

Anyagköltség a terasz építéséhez

A terasz építéséhez szükséges anyagköltségek átlagosan 3 ezer és 15000 Ft között mozognak négyzetméterenként. A három legnépszerűbb anyag a kültéri teraszok építéséhez az a puhafa, a keményfa és a WPC vagy kompozit burkolat.A leggyakrabban használt fafajták esetében a burkolat alapanyag ára négyzetméterenként 2000-6000 Ft között mozog. A prémium minőségű keményfák és WPC anyagok esetében ez a költség más jóval magasabb, 24000-32000 Ft négyzetméterenként.

A terasz építésének költségei házilag

Ha egy 25 négyzetméteres, földszinti teraszt saját kezűleg szeretnénk építeni, akkor körülbelül 680 ezer -730 ezerFt forintba kerülne a felhasználandó anyagok költsége, míg egy szakembernek összesen 800000 forintot kell fizetni. WPC teraszburkolat kivitelezése egy 25 négyzetméteres terasz esetén 1000000 Ft lehet, vagy kereshetünk egy megbízható szakembert, hogy az végezze el a munkát körülbelül 1080000 forintos áron.

Ha prémium anyagokat használunk a barkácsoláshoz, például egy alap 25 négyzetméteres fa terasz építéséhez, akkor körülbelül 800000 forinttal számolhatunk. Egy terasz építésére specializálódott vállalkozó ehelyett összesen körülbelül 900000 forintba kerülne a munkadíjat és az alapanyagokat összesítve, fejtette ki a szakember.

A terasz építésének munkadíja

A fa terasz építésének munkadíja határozza meg a teljes végösszes legnagyobb hányadát, amely 5000-10000 Ft között mozog négyzetméterenként, a mérettől, a felhasznált anyagoktól, az építési szinttől, a terület körülményeitől és az olyan extra opcióktól függően, mint a beépített ülőhelyek vagy lépcsők.

Fa terasz építésének átlagos költsége

Átlagos ár: 30000 Ft/nm

Minimum ár: 28000 Ft/nm

Maximum ár: 36000 Ft/nm

Egy terasz (bármilyen burkolattal) építésének átlagos költsége 32000 Ft négyzetméterenként. Egy alap fa terasz alapanyagokkal és munkadíjjal 500 ezer-600ezer Ft, míg egy prémium anyagokból épített terasz 58000 Ft-ba kerül négyzetméterenként.

A terasz építésének költségei méret szerint

A leggyakoribb terasz négyzetméretek és az átlagos építési költségek az alapanyagoktól a prémium anyagokig terjedő skálán:

5x5-ös terasz: 800000 Ft

7x7-es terasz: 1560000 Ft

8x10-es terasz: 2560000 Ft

10x10: 3200000 Ft

A leggyakrabban használt fafajták:

Cédrus - Természetes módon ellenáll az időjárásnak, a rovaroknak és a rothadásnak. Éves karbantartást igényel: csiszolást, tömítést és festést.

Akác - Akác a legolcsóbb deszkázathoz használt anyag, átlagos költsége 1-2.000 Ft/m2. A cédrushoz hasonlóan éves karbantartást igényel az egészségének megőrzése érdekében.

Fenyő - A vörösfenyő deszkázat négyzetméterenként 3-4.000 forintba kerül, és ez a leggyakrabban használt fa a terasz építésben. Rendszeres karbantartás nélkül penészedhet, és a nap károsíthatja.

Tölgy - Keményfa, amely átlagosan 4-7.000 Ft/m2. Általában több mint 40 évig tart, és ellenáll a penésznek. Azonban messze ez a legdrágább fa, amit használni lehet.

Kőris - A kőris az egyik legdrágább keményfa, amelyet a deszkázathoz használnak, átlagos költsége 5-9.000Ft/m2. A tölgyhöz hasonlóan 25 évnél hosszabb ideig tart, és speciális szerszámokra van szükség a telepítéshez szükséges lyukak fúrásához.

Fenyő teraszburkolat költségei

A fa terasz építéshez leggyakrabban használt természetes fafajta a fenyő, mivel ez elég tartós, viszont a legolcsóbb. Egy fenyőből készült terasz négyzetméterenként 40000-45000 Ft között van, és körülbelül 3000-4000 forintba kerül csak a burkolat anyag. A vörösfenyő négyzetméterenként csak egy kicsivel többe kerül, mint a nyomás alatt kezelt fa.

Előnyök:

Elkerüli a réz minden hátrányát és a korróziót

Az újrahasznosított kompozit faanyag áránál jóval költséghatékonyabb

A fenyő kiválóan alkalmas akár festésre, akár lakkozásra

Nem repedezik könnyen, hosszú élettartamú

Hátrány:

Ha a fenyő terasz burkolatot nem ápoljuk rendszeresen festéssel és az esetleges hibák javításával, tömítésével, akkor bepenészedhet, illetve a nap is károsíthatja.

WPC, kompozit teraszsburkolat költsége

A kompozit vagy WPC burkolatú fa terasz átlagos költsége 800 ezer és 1 millióFt között mozog négyzetméterenként és 21 ezer 25 ezer Ft között mozog négyzetméterenként csak az anyagokért. A legtöbb háztulajdonos 1000000 feletti összeget fizet egy átlagos 20 négyzetméteres WPC terasz korlátokkal történő megépítésére.

Az újrahasznosított kompozitot úgy gyártják, hogy úgy nézzen ki, mint a valódi fa, és egyre népszerűbb építőanyag teraszoknál is. Újrahasznosított műanyagból készül, a két leggyakoribb lehetőség a polietilén, a polipropilén és a WPC.

Előnyök:

Nagyon kevés karbantartást igényel

Soha nem szálkásodik vagy rothad

Nem tartalmaz olyan vegyi anyagokat, amelyek korrodálják a fém kötőelemeket.

Többféle színben kapható

Nem kell festeni vagy tömíteni

Egyes kompozit deszkák "üreges" deszkákként is kaphatók, amelyek lehetővé teszik az elektromos vagy hangkábelek vezetését is

Könnyű vele dolgozni

Hátrányok:

Általában az egyik legdrágább megoldás

Ha a termék beázik, nem olyan könnyű visszaállítani a korábbi minőségét, mint a fát, mivel nem lehet csiszolni

Nagyon magas külső hőmérséklet esetén a fához képest melegebb felületet képez a láb alatt

Fa hatású csempe burkolat költségei

Egy tipikus 25 négyzetméteres fa hatású csempedeszkával épített terasz ára 1000000-1400000 Ft között mozog, anyagköltség és munkadíjjal együtt. Ezeknek a teraszoknak csak az anyagköltsége átlagosan 15 ezer 20 ezer Ft között várható négyzetméterenként.

Előnyök

A fa hatású csempedeszkák természetes módon ellenállnak a fakulásnak és a foltosodásnak, valamint a penésznek és még a termeszeknek is. A deszkák nem repedeznek, nem rothadnak, nem hasadnak és nem szálkásodnak

A márkák általában több tíz év garanciát vállalnak a termékre és arra, hogy strapabíró és időtálló lesz

Nincs szükség a terasz rovarok elleni kezelésére, foltozásra, tömítésre vagy vízszigetelésére

Hátrányok

A csempe deszkákat nem lehet újrafényezni vagy átfesteni

Mint a legtöbb kompozit fedélzeti megoldás, az anyagok drágábbak

Terasztető építésének költségei, a terasz lefedése

A terasztető építésének vagy az előtető vázának átlagos ára 300 ezer 600 ezer Ft között van, de elérheti akár a 2 millió-3 millió forintot is. Számolnunk kell egy 20 ezer - 35 ezer Ft közötti összeget egyszer a tartóoszlopok és a beton költségeiért, és további 2000 forintot négyzetméterenként a szigetelésért. Egy másik lehetőség a deszkaváz meghagyása, minimalista stílusban, amelynek költsége 200 ezer-300ezer Ft között van, vagy egy nagyobb árszabású alumínium szerkezetű üvegtetős, akár motorponyvás megoldás, ami már 2000000 forinttól indul.

A fa terasz szegélyének, korlátjának megépítési költségei

A terasz szegély építésének átlagos költsége 5-10.000 Ft/m2. A szegélyléc hozzáadásával a terasz tetejétől a talajig lezárhatjuk a teraszt, és megvédhetjük a gyomoktól, a talajvíztől és a kártevőktől.

Teraszkorlát - 5000 - 25000 Ft/m2

Védőkorlát - 20000 - 30000 Ft/m2

A deszkák közötti kis vagy semmilyen rést nem szabad hagynunk a korlát építésekor, illetve javasolt a rácsos vagy négyzet alakú, esetleg fa léckorlát.

A fa terasz javításának, újjáépítésének vagy cseréjének költségei

Egy természetes fából készült terasz esetében az éves karbantartás, javítás és esetleges felújítás a használatának a része. Gondos karbantartás és odafigyelés mellett a fából készült deszkázat 25-40 évig is eltarthat, mielőtt cserére lenne szükség. Ha azonban nem tartjuk karban teraszunkat, annak élettartama drasztikusan lecsökken 10-15 évre.

Terasz javítási költségei

Sérült terasz burkolatcseréje: 20000 - 30000 Ft/m2

Lépcsők javítása: 40000 - 50000 Ft

Penész, rothadás megszüntetése: 10000 -20000 Ft

Korlát javítása: 6000 - 23000 Ft

Kártevők irtása: 3000 - 10000 Ft

Festés, tömítés: 5000 - 35000 Ft

A fa terasz festésének, lakkozásának költségei

Egy terasz csiszolásának, festésének és tömítésének átlagos költsége 1000-5000 Ft négyzetméterenként. Ha csak egy kis területet kell kijavítani, megvásárolhatjuk mi is a tömítőanyagot és a festéket, és ezt mi is elvégezhetjük otthon házilag.

Pác- Színezett vagy színtelenként kapható, nagyobb négyzetméternyi fafelületet tudunk lefedni, és 5000-10000 forintba kerül kiszereléstől függően.

Lazúr - átlátszó vagy vízálló verziót is választhatunk, ezzel hosszú távon védjük a fa felületét, és ellenállóbbá tesszük az időjárás viszontagságaival szemben. Ennek költsége literenként 1000-2000 Ft.

A festés árának töredéke szükséges ahhoz, hogy évente újra lakkozzuk a teraszunkat. Egy átlagos faanyagtömítő körülbelül 6000 forintba kerül, ezekkel ki tudjuk javítani akár mi is a felületi hibát, ezután pedig csiszolhatjuk és lakkozhatjuk.

A fára használható víztiszta lakk átlagosan 20-30 négyzetméternyi csiszolt fa felületet fed le, és az egy-két rétegben való felvitelre elegendő kiszerelés 10000 - 15000 forintba kerül.

Egyéb fa védőszerek 20-30 négyzetméter, tehát egy kisebb terasz lefedésére akár alkalmazásonként 30000-40000 Ft többletköltséget is jelenthetnek.

