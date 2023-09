Kiakadtak a helyiek: ezt tették Matolcsy Györgyék a Balatonnál

Alaposan kiverte a biztosítékot a helyiek körében, hogy a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB) balatonakarattyai oktatóközpontjának építési hulladékából is kerülhetett a Balatonba.

Helyi civilek arról számoltak be az RTL-nek, hogy innen is vittek anyagokat abba a település határán álló gödörbe, amely már évek óta izzik. A volt homokbányát 2016 óta épp a Balatonakarattyai Önkormányzat bérelte. A szerződésük szerint ideiglenesen tárolhattak volna ott zöldhulladékot, ehelyett azonban a kormányhivatal is megállapította, hogy a területre tonnaszámra helyeztek el építési és minden más, köztük veszélyes hulladékot. Mindezt pedig a helyiek is dokumentálták.

A módszer mindig az volt, hogy megjött a problémás cucc, letolták, tettek rá zöld hulladékot, húztak rá tetejére földet, és már ott se volt

- mondta az egyik helyi lakó.

Egy másikuk pedig arról számolt be, hogy több mint egy hétig hordta három baromi nagy kamion a földet. 2A Belügyminisztérium korábban elismerte, hogy bár a kormányhivatal annyi hulladékot talált a területen, ami már törvénysértő, a rendőrség mégis felfüggesztette a nyomozást, mert nem tudták megállapítani, hogy az honnan került oda.

A sorozatos újabb bejelentések hatására végül a nyomozás újraindult, a rendőrség sem erről, sem a korábbi felfüggesztésről nem árult el semmit, hiába kereste a hatóságokat a csatorna. Mint ahogy az akarattyai önkormányzatnál is hiába érdeklődtek. Korábbi közlésük szerint csak zöldhulladékot tároltak ott ideiglenesen, és rendszeresen ellenőrizték is a területet. Ám arra már nem válaszoltak, miként kerülhetett oda több tonna illegális hulladék.

A helyi lakosok már egy ideje panaszkodnak a sokszor érezhető bűzre. Egy kisgyereknél már asztmatikus tünetek is jelentkeztek, mások fejfájásra panaszkodtak a füst miatt. A gödör ugyanis rendszeresen kigyullad, s a tűzoltók sem tudják eloltani.

