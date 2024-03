Felejtsd el a drága fűtést: ezzel a 6 módszerrel olcsóbban is fűthetsz otthon

Hiába hagytuk magunk mögött a telet, még nem lélegezhetünk fel, esténként ugyanis még mindig jelentősen lehűl a levegő, ezért sokan még mindig fűteni kényszerülnek. Egy nem várt áramszünet azonban komoly problémákat tud okozni. De mi van, akkor, ha hosszabb időre elmegy az áram, és nem tudunk fűteni? A HelloVidék összeszedte melyek azok a praktikus megoldások, amelyekkel felkészülhetünk a váratlan helyzetekre.

Kerozin melegítő

A kerozin melegítők használhatók kempingekben, kertekben, sátrakban, erkélyeken. Kiváló hőforrást biztosít több órán keresztül, áram nélkül. A kerozin tradicionálisan egy olyan tüzelőanyag, amit már jó ideje használnak világszerte az emberek fűtésre. Kiváló megoldás lehet arra az időre, amikor több órára elmegy az ára. Fontos, ugyanakkor az is, hogy lehetőleg olyan fűtőtestet válasszuk, amely a legkevesebb füstöt bocsátja ki. Ugyanakkor az is jó megoldás lehet, ha a fűtőtestet az ablak közelébe helyezzük el, mivel így gyorsan megszabadulhatunk a kellemetlen szagoktól.

Hordozható kandalló

Ha hosszabb távon sem tudjuk megoldani a fűtést, akkor érdemes beszereznünk egy fatüzelésű kályhát, amit az ablak mellé elhelyezve tudjuk beüzemelni. Előnye a hordozható cserépkályhákkal szemben, hogy könnyebben és kedvezőbb áron beszerezhetőek, begyújtást követően azonnal elkezdenek meleget sugározni, de a tűz elalvását követően hamar ki is hűl. Mozgatásuk a legtöbb esetben egyszerűbb. Lényegesen olcsóbbak, mint egy cserépkályha, beüzemelésük roppant egyszerű, nincs szükség szakemberre.

Gyertyamelegítő

Önmagában a gyertyák nem a legerősebb hőforrások közé tartoznak, azonban, ha nincs más megoldás sokat segíthetnek, hogy némi meleget biztosítsanak. Ehhez csupán csak pár egyszerű agyagedényre lesz szükségünk, ugyanakkor fontos, hogy lehetőleg olyan helyre helyezzük el, ahol sem a gyerekek, sem a háziállatok számára is biztonságos távolságba van.

Katalitikus gázmelegítő

Az otthoni gázfűtés a legjobb alternatíva a sok energiát fogyasztó elektromos készülékekhez és akkumulátorokhoz. A gáztüzelésű fűtőberendezések teljesen függetlenek az elektromosságtól. Működésükhöz nincs szükség további felszerelésre, kivéve a cseppfolyósított gázpalackot. Hordozható az eszközöket praktikusságuk miatt mobilnak is nevezik.

A készülék könnyen elhelyezhető bármely helyiségben, és kívánt esetben egyik helyiségből a másikba mozgatható. Sok modell kerekekkel van felszerelve. Nagyon hatékonyak és képesek zárt teret pillanatok alatt felmelegíteni, beleértve akár a lakóatuókat is. A kemencékhez hasonlóan azonban ezek a modellek folyamatos karbantartás igényelnek.

Biókandalló

Egy egész ház befűtésére természetesen nem elegendő, de arra igen, hogy képes a nappali hőmérsékletét érezhetően megemelni a begyújtott biokandalló. Ennek az az oka, hogy a bioethanol, amivel maga a kandalló üzemel, kiemelkedően magas fűtőértékkel rendelkezik. A biokandalló fűtési teljesítménye természetesen több tényezőtől is függ, bár ezt le lehet egyszerűsíteni egyetlenre is: a méretére. Minél nagyobb a kandalló, annál nagyobb annak tartálya is, és annál több bioethanolt tudunk benne elégetni

Szélenergia

Ha olyan helyen lakunk, ahol gyakran elmegy az áram, akkor érdemes beruházni egyszerűbb alternatív megoldásokba, mint például a házi szélerőmű. A házi szélerőmű a mozgási energiát alakítja át árammá. A kis a nagy szélerőművekben használt szélturbinák kicsinyített változata. Egy tipikus házi szélerőmű teljesítménye 0,5 kW és 10 kW között van, míg egy nagy szélturbina teljesítménye akár 10 MW is lehet. Életképes lehetőség lehet azon háztulajdonosok számára, akik csökkenteni szeretnék a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségüket, pénzt akarnak megtakarítani a villanyszámlán.

(forrás: familyhandyman.com)

Címlapkép: Getty Images