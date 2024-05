Bombariadóval tartják rettegésben a vidéki iskolákat: ezek az intézmények kaptak fenyegetést

Szegeden, Szombathelyen, Kulcson, Nyíregyházán és egy budapesti általános iskolában is bombariadó volt hétfőn – tudósított az eseményekről a Magyar Hang. A portál értesülései szerint összesen hat iskola lehet érintett; úgy tudni, minden iskolában közvetlenül reggel 8 után kezdődött a bombariadó.

Szegeden és Szombathelyen is két iskolát, Kulcson és Nyíregyházán pedig egy iskolát kellett kiüríteni a helyi lapok tudósításai szerint hétfőn reggel, mert reggel, illetve éjjel érkezett e-mailben bombafenyegetést kaptak az intézmények – egyedül a nyíregyházi tudósítás esetében van szó telefonos fenyegetésről. A helyi lapokban megjelent információkat a rendőrség is megerősítette.

A beszámolók szerint nem közvetlenül az iskoláknak, hanem az igazgatóknak küldték a fenyegető e-maileket. Az orosz címről érkező, szlovák nyelvű üzenetben többek közt az állt, hogy:

Legyetek bárhol, a mudzsáhidek megölnek titeket a városaitokban. Az iskola területén bomba van.

A névtelen üzenetben szlovák sajtórtesülés szerint az iszlám vallást és Allahot említik. Arról nincs információ, hogy bármelyik iskolában robbanószert találtak volna. Van, ahol már le is zárult az átvizsgálás, és folytatódik a tanítás, máshol az iskola úgy értesítette a szülőket, hogy a diákok ma már nem térhetnek vissza az iskolába.

Tisztelt Szülők! Iskolánkban bombariadó van. Minden gyermek elhagyta az épületet és mindenki jól van. Az osztályfőnökök vezetésével most átmegyünk az Aréna Kiscsarnokába. Ma már biztosan nem lesz tanítás, ezért kérjük, hogy aki tud, jöjjön el a gyermekéért. Természetesen 17 óráig felügyeletet biztosítunk a Kiscsarnokban is. Az iskola épületébe senki nem mehet be, a gyerekek minden felszerelése ma ott marad. Megértésüket köszönjük!

- tájékoztatta a gyerekek hozzátartozóit Facebook oldalán a szombathelyi Neumann János Általános Iskola.

Címlapkép: Getty Images