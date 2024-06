Elkezdődött a roham: ezeket a készülékeket veszik a magyarok, ha beüt a forróság

Nem fogott az infláció a klímaberendezéseken: a legnagyobb hazai forgalmazók egybehangzóan azt mondták a Pénzcentrumnak, hogy tavalyi áron kínálják a készülékeket, sőt, van, aki másfél éve nem nyúlt az árakhoz.

A lapnak a piaci szereplők kifejtették, most érdemes klímát szereltetni, és a vásárlóknak manapság már nem csak az számít, hogy a készülék hűteni tudjon és olcsó legyen. Megtudtuk azt is, hogy mik a leggyakoribb hibák, amelyekre a vásárlók rászaladnak: sokan csak a beszereléskor szembesülnek például azzal, hogy a lakás elektromos hálózata nem bírja el a berendezést. Ilyenkor aztán jöhet a villanyszerelő, és persze a pluszköltségek is.

Jelentősebb változás nem történt a tavalyi árszintekhez képest - számolt be a Pénzcentrum kérdésére Reider Péter, a Gree légkondicionálók kereskedelmi igazgatóhelyettese. Mint hozzátette, azt viszont látható, hogy a jelen gazdasági helyzet hatással van a klímapiacra is, viszont a tapasztalatok szerint a megbízható háttérrel rendelkező márkák tudnak a legjobban érvényesülni.

Általánosan elmondható, hogy a fogyasztók a nem csak átmeneti fűtésre alkalmas készülékeket részesítik előnyben. Tendenciák szerint az alap gépekre, a nyár közeledtével van inkább kereslet

- fogalmazott.

A Daikin arról számolt be a Pénzcentrum kérdésére, hogy a lakossági készülékiek árai másfél éve nem változtak, nem történt áremelés a növekvő infláció mellett sem. Sőt, mint megjegyezték, a gyártó 100 éves jubileuma alkalmából az idei évben több kedvezményes ajánlatot is kínálnak.

A lakosság alapvetően visszafogta költekezéseit, sokáig vártak a korábbihoz hasonló otthonfelújítási támogatásra. Hogy ennek része lehet-e akár csak később is a hőszivattyú (akár a fűtésre is alkalmas split klíma, akár a levegő-víz hőszivattyú), egyelőre kérdéses, mert a kérdések megválaszolásának időpontjában a pontos részletek még nem ismertek

- magyarázták megjegyezve, hogy márkaboltjuk vásárlói is árérzékenyebbé váltak, megvizsgálják az alternatív lehetőségeket is és például hőszivattyús kérdésekben jellemzően lassabban döntenek.

Címlapkép: Getty Images

