Ezt rontja el nagyon sok magyar: ezt nem árt észben tartani a szobanövények gondozásakor

A legfőbb beltéri kártevők a levéltetvek, liszteskék, pajzstetvek és atkák. A kártevő rovarok általában magán a szobanövényen keresztül kerülnek be otthonainkba.

A beltéri, rendkívül leegyszerűsített ökoszisztéma miatt a szobanövények megszenvedhetik a biológiai védekezés hiányát, ami azt jelenti, hogy nincsenek segítségükre azok a ragadozók, amelyek kordában tartanák a növényi kártevőket. Az ellenük való védekezés ráadásul azért is nehezebb a házban, mint például egy üvegházban, mert ez utóbbiban szinte egész évben lehet tartani fátyolkákat és ragadozó atkákat, melyek a károsítókkal táplálkoznak - számolt be róla az Agrárszektor.

Az első stratégia, amelyet érdemes alkalmazni már akkor, amikor néhány kártevő megjelenik, a fizikai: kézi szedés, összenyomás vagy a növényről való lerázás, de a növények enyhén szappanos vízben történő mosása is segíthet a problémán.

Késő tavasszal és nyáron, amikor sok általános rovarragadozó és parazita található a kertekben, a megbetegedett növények szabadban való elhelyezése is megoldhatja a problémát. Vagy eltűnnek majd a kártevők, vagy a vándorló levéltetvekhez hasonlóan a kártevők nyári nemzedéke másik gazdához repülhet. Hogyan lehet megszabadulni a levéltetvektől a szobanövényeken?

Levéltetvek jelenléte esetén mézharmat (levéltetvek által kiválasztott cukros termék) jelenik meg a növényeken, így lehet a legkönnyebben észrevenni őket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az első pár károsító kézzel leszedhető, bár nem ez a leghatásosabb megoldás.

Ha az időjárás engedi, érdemes a növényt inkább kitenni a szabadba egy védett, világos helyre.A szabadban előfordulnak olyan ragadozó rovarok, melyeknek táplálékul szolgálhatnak a levéltetvek. A mézharmat kiváló táplálékot jelent például a hangyáknak, ezért ha a szabadba tesszük a fertőzött növényeinket, érdemes ügyelni arra, hogy a hangyák ne férjenek hozzájuk. Ha úgy látjuk, hogy eltűntek a károkozók, visszatehetjük beltéri helyükre növényeinket.

A poloskákkal fertőzött növények esetén is megoldást jelenthet a rovarok kézzel való eltávolítása, de bevethetjük a biológiai védekezést is. Telepíthetünk például különböző ragadozó rovarokat is. Ha kimerítettük a kíméletes, biológiai védekezések tárházát, használhatunk kémiai peszticideket is, de törekedjünk arra, hogy a legkevésbé mérgező anyagokat alkalmazzunk.

Emellett mindig viseljünk maszkot, kesztyűt és ha tehetjük a szabadban végezzük a peszticides kezelést. Beltéri növények betegesei

Ha betegnek tűnnek növényeink, és nem látunk rajtuk rovarkártevőket, akkor feltételezhetjük, hogy egy kórokozó támadta meg őket. Ezek a betegségek nehezebben gyógyíthatóak, mint a rovarfertőzések. Érdemes odafigyelni arra, hogy a legjobban odafigyeléssel és gondoskodással tudunk egészséges növényeket nevelni, itt gondolhatunk akár a megfelelő öntözésre, egy esetleges átültetésre vagy akár a növény ideális elhelyezésére is.

