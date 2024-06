Tiszta vizet öntöttek a pohárba: kiderült, melyek a legnépszerűbb hazai nyaralóhelyek a magyarok körében

A Pénzcentrum friss felmérése szerint a legnépszerűbb települések régiós rangsorában idehaza egyértelműen a Baranya vármegyeiek dominálnak.

A Pénzcentrum friss elemzéséből kiderül, mennyien választhatták új lakóhelyükül a Balaton déli partját, vagy akár más üdülőtelepüléseket, a déli határ környéki falvakat, vagy hogy melyek a legnépszerűbb helyek a Mecsekben. Az egyéves régiós listában 50-ből 31 baranyai, 16 somogyi és mindössze 3 tolnai, az ötéves összevetésbe pedig nem is került Tolna vármegyei település. Az 50-ből 27 baranyai, 23 somogyi. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy számszerűen eleve Baranyában sokkal több település található és a két déli megye jellemzően aprófalvas is, míg Tolnában lényegesen kisebb a településszám és a településszerkezet is más.

A legnépszerűbb települések az egyéves listán mind községek, a 2020-hoz viszonyított lakosságszám változás rekorderei közé több város is került. A törpefalvak ezúttal is előnyben voltak, de több 1000 fő feletti település település is fel-felbukkan a listákon. 2023 év eleje óta kiugró volt a állandó lakosságszám növekedés üteme a baranyai Drávapiski, Velény, Kisbeszterce és Tengeri, valamint a somogyi Somogysimonyi településeken.

Tengeri az ötéves összevetésben ugyancsak az élen jár, a TOP5benn négy somogyi község követi: Somogybükkösd, Libickozma, Hosszúvíz és Szőkedencs. Tengeri Baranya vármegye egyik legkisebb települése, egy egyutcás, eldugott kis falu, melyet az elmúlt években felfedezhettek maguknak a beköltözők.

A TOP50-be két város tudott bekerülni ötéves viszonylatban: Harkány és Kozármisleny. Kozármisleny lényegében Pécs agglomerációjához tartozik, Harkány kicsit távolabb van, ezáltal közelebb a déli határhoz is, és gyógyfürdője miatt vonzó üdülőtelepülés is. Igal lett volna a következő város, ami bekerülhetett volna, az 55. helyen végzett a ranglistában.

Ki kell még emelni a toplistán található ezer főnél nagyobb állandó lakosságú falvakat is, melyek között szintén több tóparti, üdülőtelepülés akad: Orfű, Balatonberény, Mesztegnyő, Balatonkeresztúr, és Ságvár. Számszerű növekedést nézve is az üdülőtelepülések dominálnak Harkány áll az élen, ahol 5 év alatt 459 fővel nőtt a lakosság, második Kozármisleny, harmadik már jóval lemaradva Balatonkeresztúr.

Közel 100 fővel bővült Ságvár, Orfű, Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Mesztegnyő, Igal, és Balatonfenyves lakossága is. A még nem említett városok közül 5 év alatt csak Zamárdi, Nagybajom, Fonyód és Balatonlelle tudott növekedést felmutatni. 2023 év eleje óta pedig Mágocs, Nagymányok és Balatonboglár lakossága nőtt. A nagyobb, 10 ezer fő feletti lakosú városokra mindenhol a fogyás jellemző.

Ha kíváncsi vagy melyek a legnépszerűbb települések Baranya, Somogy, és Tolna vármegyében KATT az alábbi linkre.

Címlapkép: Getty Images