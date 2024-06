Ezt látni kell: híres magyar művész szobrát avatták fel Kápolnásnyéken

Móricz Zsigmond születésének 145. évfordulója alkalmából felavatták az író mellszobrát a kápolnásnyéki Halász-kastély parkjában pénteken.

Nagy János a Pogány Gábor Benő szobrászművész által készített mellszobor avatóján arról beszélt: vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy puszta véletlenek döntenek arról, hogy kivé és mivé válunk életünk során. Hozzátette, hogy Móricz Zsigmond rendes kálvinistaként ennek pont az ellenkezőjét hitte.

Ő azt látta, hogy a táj, a föld, a község és a közösség, amely körülölel bennünket, magában hordozza azt, kivé és mivé leszünk, szülőföldünktől kapjuk nyelvünket, első dalainkat, érzéseinket, ösztönvilágunkat

- fűzte hozzá a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár.

Nagy János elmondta, hogy Móricz Zsigmond is azokhoz tartozott, akiket magával ragadott 1914-ben a háborús lelkesedés, haditudósítónak állt és a harcoló csapatok nyomában járta be a galíciai frontot. Hozzátette, hogy a lövészárkok közelében, a bakákkal beszélgetve hamar kiismerte a háború igazi arcát, a temérdek szenvedést, ami az emberekre zúdult, nem csak a frontokon, hanem a hátországban is.

