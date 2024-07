Kiderült, mire költik el a támogatást a magyar ingatlantulajdonosok: ezt minden házon cserélni kellene

Az ingatlantulajdonosok több mint felét (52%) érdekli az energiahatékonyság növelését célzó lakásfelújítási konstrukció – derül ki az OTP Otthon és az OTP Bank megbízásából készített 1000 fős kutatásból. Legtöbben a házak szigetelésében és az ablakok cseréjében gondolkodnak, de napelembe és hőszivattyúba is sokan beruháznának. Különösen, ha állami támogatást is kapnak.

Július 1-jén indul a lakossági otthonfelújítási támogatás, amelynek köszönhetően az 1990 végéig épült családi házak energetikai korszerűsítésére akár 6 millió forintot is biztosít az állam kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás formájában. Így ösztönzik a lakóépületek energetikai korszerűsítését, hozzájárulva több mint 20.000 családi ház felújításához. A költségek 14,3%-át önerőből kell finanszírozni, a kamatmentes hitel és a vissza nem térítendő támogatás maximális összege 6 millió forint lehet, továbbá a felújítással igazoltan legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni.

Várakozásaink szerint nagy roham várható az otthonfelújítási támogatás indulásával, hiszen az elszálló rezsiárak miatt sok ingatlantulajdonos gondolkodik energiakorszerűsítésben. Ráadásul a nyílászárócsere vagy a homlokzat szigetelése akár 20-30 százalékkal emelheti az ingatlan értékét

- mondta Lipták Zsuzsa, az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezetője.

A kutatásból kiderül, hogy a teljes lakosság 38 százaléka tervez korszerűsítést, a felújításra készülők fele pedig szeretne legalább egy energiahatékonyságot növelő beruházást megvalósítani. A felújítási szándékkal rendelkezők háromnegyede (77%) tervez tisztasági festést, 44 százaléka a villamossági vezetékek felújítását, 43 százalék a belső dizájn változtatását. Az egyes energetikai felújítást tervezők aránya is hasonló: ablakcserét (41%), szigetelést (39%), napelemet, hőszivattyút, vagy más energiahatékonyságot növelő beruházást (19%) terveznek.

A felújítási kedv csökken, ahogy idősödünk

Természetesen a felújítási kedv jelentősen csökken az életkor előrehaladtával. A 25-34 évesek a leginkább vállalkozó kedvűek, ha felújításról van szó, az életkor előrehaladtával ez egyre csökken, 70 év felett már a megkérdezetteknek csak a 15%-a tervez korszerűsítést. Egy energiahatékonyság növelését célzó lakásfelújítási támogatás ugyanakkor az ingatlantulajdonosok felét érdekelné, sőt jelentősen növeli a felújítási kedvet minden korcsoportban, még a legidősebbek körében is.

A kutatásból kiderül az is, hogy területileg is van különbség a felújítási kedvben és a korszerűsítés típusában. A Dél-Alföldön élők gondolkodnak leginkább szigetelésben, az ablakcsere a Közép-Dunántúlon, a napelem és hőszivattyú Észak-Magyarországon népszerűbb a többi régióhoz képest. Az is látszik, hogy legkevésbé Dél-Dunántúlon (38%) és Észak-Alföldön (34%) terveznek felújítást.

Azon járások magasabb összegű támogatást kapnak, amelyek jövedelme az országos átlag 75 százalékánál alacsonyabb, ez motiválhatja a Dél-Dunántúlon és Északkelet-Magyarországon élőket is abban, hogy energiahatékonysági fejlesztésekbe kezdjenek

– tette hozzá Lipták Zsuzsa, az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezetője.

Címlapkép: Getty Images