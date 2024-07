Özönlenek ezekre a vidéki településekre a magyarok: mégis, mi folyik itt?

Az Észak-Alföldön 2023 év eleje óta kiugró volt az állandó lakosságszám növekedés üteme egyes kistelepüléseken.

Magyarország állandó lakossága 0,4 százalékkal csökkent 2023 év elejéhez képest, és 1,53 százalékkal 2020-hoz viszonyítva a belügyminisztériumi nyilvántartás szerint. Az állandó lakossága számszerűen 9 millió 765 ezer fő volt 2024 januárjában. Észak-Alföld régióban 1 millió 458 ezer állandó lakost tartottak nyilván 2024 januárjában, ez 2023-hoz képest 0,46, 2020-hoz képest 2,38 százalékos a visszaesés. Ez azt jelenti, hogy az országos átlagnál rosszabb a helyzet, de több régiónál, például a legutóbb vizsgált Észak-Magyarországnál jobb - írja a Pénzcentrum.

A lap beszámolója szerint, a legnépszerűbb települések régiós rangsora Észak-Alföldön több meglepetést is tartogat. Egyrészt a toplistán sok az 1000 fő feletti település, amely más régiókban kevésbé jellemző, másrészt több város is feltűnik - köztük Hajdúsámson, melynek már 15 ezernél is több lakosa van. Ugyanakkor nem láttunk kiugróan nagy - mondjuk 50% körüli - százalékos növekedéseket sem, mint más régiók települései esetében előfordult.

Hosszabb távon a Hajdú-Bihar vármegyei települések szereztek elsőbbséget, miközben Szabolcs-Szatmár-Beregben csaknem háromszorannyi helység van eleve. Rövidtávon - vagyis 2023-ról 2024-re - viszont a szabolcsi falvak uralták a mezőnyt. 2023 év eleje óta kiugró volt a állandó lakosságszám növekedés üteme Fülpösdaróc, Hunyadfalva, Garbolc, Folyás és Gyügye településeken, melyek mind 1000 fő alatti községek. Az első nagyobb település a listában a szabolcsi Nyírtura.

Ugyan nem város, de érdemes említeni Mikepércset, ahol egy és öt év távlatában is jelentős növekedés történt és sok várost megelőz lakosságszámban. Például Biharkeresztest is, mely az egyedüli város volt, mely ez egyéves toplistára be tudott kerülni. Hajdúsámson is közel volt, de csak 56. lett.

Nemúgy az ötéves listában, ahol a 16. helyet szerezte meg. Bár így is Biharkeresztes mögött végzett: a bihari kisváros 8. lett. Szép teljesítmény ez mindkét várostól. Jászfényszaruról sem érdemes megfeledkezni, mely harmadik városként felkerült a 2020-tól 2024-én legnagyobb növekedést mutató települések toplistájára.

Ennek élén Bocskaikert, Fülpösdaróc, Mikepércs, Bedő és Ártánd állnak.A számszerű növekedésben ugyancsak Hajdúsámsont, Mikepércset, Bocskaikertet és Biharkeresztest emelhetjük ki. Számszerű fogyásban pedig a megyeszékhelyek dominálnak, Debrecen, Szolnok és Nyíregyháza. Emellett Kisvárda és Jászberény lakossága is több mint 1000 fővel csökkent 5 év alatt. A városok jellemzően a lista végén vannak ebben, sokkal jellemzőbb a lakosságszám csökkenése a városokra, mint a községekre.

A városok közül az említetteken túl még ki kell emelni a régióból Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Kemecse, Nyírtelek és Téglás növekedését, melyeknél egy és öt év távlatában is pozitív a mérleg. Nagy teljesítmény ez a régión és az egész országon belül is a városoktól.

Mint, ahogy a lap fogalmaz, az állandó lakosok számát nemcsak a beköltözők és elköltözők határozzák meg, hanem a születések és halálozások is befolyásoljásolják az adott helyen. A Pénzcentrum abból indul ki, hogy az állandó lakók nagymértékű növekedése nagy eséllyel jelenti, hogy az adott hely vonzó lakóhely.

Ebben lehetnek anomáliák - minthogy egy törpefaluba adott évben beköltözik egy család, vagy csak születik 1-2 gyerek és ettől nagymértékben nő a lakosság - de ezekkel együtt is érdemes megvizsgálni ezt az adatsort. Hiszen egy-egy hely vonzóereját mutatja már az is, hogy nem apad a lakosság - mint ahogyan országosan egyre csökken. Ha az általános népességfogyás mellett egy hely tartja magát, vagy még akár növekedni is tud, az már teljesítmény.

