Nehéz éjszakák előtt állnak a magyarok: brutális, trópusi melegfront érkezik

2024.07.08.

Hétfőn reggel 8 óra sincs, de a legtöbb helyen már most az egekben a hőmérséklet: a Duna-Tisza közének nagy részén és Budapesten néhány fok híján már most elérjük a 20 fokot és még csak most kezdődik az igazi hőhullám – jelentette az Időkép.

Igaz, hogy ma súrol bennünket egy gyenge hidegfront, de ez sem igazi lehűlést, sem igazi felfrissülést nem hoz magával, ugyan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok, ám ezek inkább fülledtséget hoznak magukkal. Nagyobb mennyiségben a keleti-északkeleti országrészben lesznek jellemzőek, de a Kelet-Dunántúlon és délnyugaton sem kizárt egy-egy futó zápor, zivatar. Utána anticiklonális hatások lesznek az uralkodóak, a következő hajnalokon egyre többfelé maradnak 20 fok felettiek a minimumok, a hétvégén már a 25-26 fokos hajnali értékek sem kizártak.