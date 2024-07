Ismét slágertermék lehet a panellakás? Egyre többen vennének ilyen lakást, ez lehet a titka

Míg korábban slágertermék volt az ingatlanpiacon a panellakás, néhány éve valamelyest csökkent a népszerűsége, ugyanakkor továbbra is keresett kategória az ingatlanpiacon. Már csak azért is, mert a panellakások esetében jellemzően kisméretű ingatlanról van szó, ami pedig a vevők elsődleges célpontja most. Ráadásul a befektetők is keresik, hiszen a kisméretű lakások jól kiadhatók.

A panellakások esetében is érvényes az, hogy az 1-3 szobás, maximum 60-65 négyzetméteres alapterületű, jó állapotú, jó helyen lévő, emeleti, erkélyes lakásokat keresik a vevők, vagyis ebben nem következett be változás az elmúlt évek során - mutatott rá Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője. Ami a bérleti díjaikat illeti, egy jó helyen lévő, átlagos állapotú, másfél-két szobás panellakás esetén a 200 ezer forintot közelítik havonta. Az, hogy bútorozott vagy nem bútorozott bérlakásról van-e szó, 5-10 százalékos differenciát jelent az árban - tette hozzá Nagy Csaba.