Hiánycikk lett Salgótarjánban a ventilátor: hiába keresik a vevők, üresek a boltok polcai

Hosszú napok óta tart a hőség. A vásárlók, némi enyhülést keresve, megrohamozták az elektronikai üzleteket, szinte az összes ventilátor elfogyott - írja a nool.hu.

Az utóbbi két hétben, amióta tart az extrém hőség, nagyon sok ventilátort el lehetett volna adni, ha lenne készlet. Azonban az üzletünkben található összes készüléket megvásárolták, még a bemutató darab is elfogyott

- mondta el a portálnak Persik László, a Vásártéren található számítástechnikai üzlet vezetője. Mint mondta, vitték az asztali-, az álló-, az oszlop- és a vizes-ventilátorokat is. Mivel az egész országban jellemző, hogy megugrott a kereslet, a beszállítók és a nagykereskedések fizikálisan nem képesek teljesíteni a megrendeléseket. Két-három százasával rendelnek tőlük a viszonteladók, még a drágább darabok is kelendőek most.

Üzletünkben 3 ezer és 29 ezer forint között lehetett ventilátort kapni, jelenleg azonban kifogyott a készlet. Megrendeltük az eszközöket, azokért akár a budapesti raktárba is felmegyünk, amennyiben ott elérhetők lesznek. Reményeink szerint jövő héten ismét lehet nálunk vásárolni különböző típusú ventilátorokat

- tette hozzá.

A nagyobb boltok polcain se találnak ventilátort

A nagyobb elektronikai üzletekbe betérve ugyanezt tapasztalták. Mivel az elmúlt két-három hétben az összes ventilátort elkapkodták, így a Salgótarján belvárosában található bolt polcai ezen a részlegen üresek. Az egyik nemzetközi hipermarket salgótarjáni áruháza nem is forgalmaz elektromos berendezéseket. Azonban az ott néhány hónapja megnyílt elektronikai bolthálózat kínálata is elég gyérnek mondható.

Egyetlen típusú asztali ventilátor kerülhet itt a kosarakba, abból is összesen három darab árválkodott a polcokon. Az asztali eszköz több mint 28 ezer forintba kerül. Az üzlet akciós katalógusában ugyan van 10 ezres ajánlat is, de a bolt munkatársa elmondta: nem tudják mikor érkezik a kedvezményes termékből, de az utóbbi napok tapasztalatai alapján, azokat egy pillanat alatt elkapkodják

- közölte a lap.

Címlapkép: Getty Images