Kilőttek az albérletárak: ennyi most a bérleti díj vidéken

A felsőoktatási ponthatárok ma esti bejelentésével az albérletpiacon is elindul a roham.

Az idei felsőoktatási felvételiben a felvi.hu statisztikái szerint 120 990 fő jelentkezett. A szeptembertől továbbtanulók közel fele pedig fővárosi képzést jelölt meg. Ez azt jelenti, hogy a helyieken és az agglomerációból ingázókon túl, többezer fiatalnak csak a kollégiumi elhelyezés, az albérlet vagy a saját ingatlan vásárlása jelenthet megoldást - írja a Pénzcentrum.

Júniusban az országos átlagos bérleti díjak 1,9 százalékkal emelkedtek májushoz képest, a fővárosban pedig 1,6 százalékos volt a növekedés. Ez gyorsulást jelent a májusi szintekhez képest, akkor havi összevetésben országosan 0,7, a fővárosban pedig 1,4 százalékos volt a drágulás”

- ismertette a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Budapest a legdrágább, de hasítanak az iparvárosok is

A nagyobb egyetemvárosok közül keleten Miskolc és Békéscsaba, nyugaton Kaposvár kínálja a legelérhetőbb árakon az albérleteket, míg a legmagasabb bérleti díjakra a fővárosban és a Debrecenben továbbtanuló diákok készülhetnek.

AZ OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint vidéken nem olyan látványos az albérletvadászat, mivel sok esetben a bérbeadók eleve egyetemi hirdetőtáblákon, zárt csoportokban teszik közzé ajánlataikat. Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője elmondta, hogy Veszprémben egyelőre elég nagy a választék. A megyeszékhelyen havi 130-150 ezer forintért lehet hozzájutni egy kisebb lakáshoz, az 55 négyzetméter felettiek pedig körülbelül 150-200 ezer forintos áron érhetőek el.

Győrben más a helyzet, ott szinte láthatatlan a választék. Ha egy-egy lakás kiadóvá válik, azt pillanatok alatt elviszik”

– mondta Komádi Csaba.

Hozzáfűzte, hogy ehhez mérten a bérleti díjak is nagyjából 200 ezer forintnál kezdődnek. Azokban a városokban, ahol fejlődő az ipar és rengeteg munkavállalót foglalkoztatnak, a felvételitől függetlenül is nagyobb a kereslet és magasabb árakkal kell kalkulálni. Ez jellemző Debrecenre is, ahol nagyon megszaladtak az árak.

A régió legnagyobb egyetemvárosán túl, Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője szerint idén Szegeden és Kecskeméten is nagyobb roham várható, mivel a diákok száma is folyamatosan növekszik. Itt egyelőre az árak az inflációt követve emelkedtek: szobát havi 50-60 ezerért, garzont 100 ezer forintért, kétszobás lakást pedig 130 ezer forinttól lehet kapni.

Kecskeméten a bérleti piacon inkább az autóipari vállalatok dolgozóinak az igényei markánsak. Piros Szilvia szerint itt több családi házat is átalakítottak munkásszállóvá, hogy bővítsék a kínálatot.

Címlapkép: Getty Images